Ennätysmatala vesi paljasti Juhani Tammisen huvilan edestä ”ruumis­arkkukiven” – ”Kyllä se on tuttu, valitettavasti”

Matala merivesi on paljastanut saaristosta sellaisia kiviä ja karikoita, joita normaalisti ei näy. Yksi niistä on kiekkolegenda Juhani ”Tami” Tammisen huvilan edessä sijaitseva ruumisarkkukivi, johon useat veneilijät ovat törmänneet.

Ruumisarkkukivi on saanut nimensä muodosta, joka alueella liikkujien mukaan muistuttaa ruumisarkkuja. Yleensä ruumisarkkukivi lymyää piillossa pinnan alla, mutta nyt matalan veden aikana se on näkynyt myös pinnalla.

PITKÄÄN matalalla pysytellyt merivesi on paljastanut saaristosta ja merialueilta sellaisia kiviä ja karikkoja, joita normaalisti ei näy.

Yksi tällainen nyt merestä näkyviin noussut kivi muistuttaa muodoltaan meressä kelluvaa ruumisarkkua. Alueella veneilevät ja liikkuvat ovat jo pitkään kutsuneet kiveä ruumisarkkukiveksi.

Turkulainen Matti Lassila teki turhan läheistä tuttavuutta ruumisarkkukiven kanssa neljä vuotta sitten.

”Olen veneillyt isolla moottoriveneellä jo 30 vuotta ja ajanut elämäni aikana vain kerran karille. Se oli tämä ruumisarkkukivi neljä vuotta sitten.”

Lähistöllä mökkeilevä Lassila tiesi, että meressä lymyilee salakavala kivi juuri pinnan alla tai sen tuntumissa.

”Se sijaitsee Hinttisen ja Haapaluodon saarten välissä. Kun siitä ajaa, tulee sellainen vapauden tunne, että tuossahan avautuu ihan avoin vesi Airistolle. Mutta siinä se kivi kuitenkin on.”

Lassilalle oltiin näytetty ruumisarkkukiven sijainti ja hän oli sen joka kerta ohi ajaessaan huomioinut. Kohtalokkaana kertana hän luuli jo ohittaneensa sen.

”Katsoin plotterista, että nyt oltiin jo menty kiven ohi. Minulla oli 9-metrinen, nopea moottorivene. Kun se nousee liukuun, se on muutaman sekunnin keula aika ylhäällä. Laitoin täydet kaasut päälle.”

Kuului vain kova pamaus, kun Lassilan vene törmäsi ruumisarkkukiveen.

”Kaikki veneenpohjan alla olleet asiat rikkoutuivat, mukaan lukien moottorinvetolaite ja potkuri. Paikalle tuli läheisestä Haapaluodosta pieni vene, jonka kyydissä olleet ihmiset olivat kuulleet valtavan pamauksen. He sanoivat, että tämä kivi on vaarallinen ja että todella usein joku törmää siihen.”

Lassilalla ja hänen tyttärellään oli onni matkassa, sillä he eivät loukkaantuneet turmassa.

Meripelastajat hinasivat Matti Lassilaa ja venettä huoltoon sen jälkeen, kun Lassila neljä vuotta sitten ajoi ruumisarkkukivelle ja vaurioitti veneen pohjan pahoin.

JOS nykyveneilijät kertovatkin tarinoita ruumisarkkukivestä, on siitä aiemminkin osattu tarinoida.

Alueella veneilevä ja mökkeilevä Antti Salmi kertoo, että hän on kuullut ruumisarkkukivestä tarinoita jo vuosikymmenten ajan.

”Ruumisarkkukivi-nimitystä käytetään nimenomaisesti tästä tietystä karista, sillä se on sen muotoinen. Olen nimen kuullut aikoinani jo vanhemmiltani, meillä on ollut siellä mökki 1960-luvun lopulta saakka.”

Salmi sanoo, että vanhimmat ruumisarkkukiveen liittyvät tarinat, joita hän on kuullut, on vuosikymmenten takaa.

”Kerrotaan, että kieltolain aikaan pirtutrokarit ovat osanneet ajaa aivan pinnan alla olleen ruumisarkkukiven vierestä niin, että ovat kääntyneet sen jälkeen karin taakse. Perässä tullut poliisivene on sitten pikkaisen oikaissut ja karauttanut suoraan karille.”

Ruumisarkkukivi sijaitsee Turun Kakskerran saaren länsipäässä, Haapaluodon pohjoispuolella.

Vain sadan metrin päässä ruumisarkkukivestä sijaitsee kiekkolegenda Juhani ”Tami” Tammisen huvila.

”Kyllä se kivi on tuttu, valitettavasti.”

Tammisen mukaan hän oli joitain vuosia sitten kesäpuuhissa mökkinsä pihamaalla, kun rysähti.

”Siihen tuli 6–7-metrisellä lasikuituisella pikkukilpurilla vene, joka ajoi 30–40 solmun vauhtia suoraan kiveen. Vene lensi kymmenen metrin kiepin ilmassa. Menin omalla veneellä paikalle, siellä äijät kellui meressä.”

Oman kertomansa mukaan Tamminen ”noukki äijät ylös” ja antoi myös kuulla kunniansa.

”En minä minkään alkometrin kanssa pyöri mutta kyllä erotan selvinpäin ja jurrissa olevan insinöörin. Selvinpäin siihen kiveen ei kukaan aja, se on selvä.”

Matti Lassila kuitenkin oli täysin selvinpäin ajaessaan ruumisarkkukivelle neljä vuotta sitten. Kyse ei ollut samasta onnettomuudesta, josta Tamminen kertoo.

”Kyllä minua kummaksuttaa, miksi siihen ei laiteta mitään merkkiä. Esimerkiksi Hirvensalon ja Satavan saarten välissä on pari vastaavanlaista kiveä. Siellä on porattu kiviin joku metallitanko ja laitettu joku merkki siihen päähän. Kaikki tajuavat, että siellä on kivi.”

Matti Lassila on kuvannut kännykällään ruumisarkkukiven silloin, kun osa siitä on näkynyt merenpinnan päälle ja on ollut suhteellisen tyyntä.

Juhani ”Tami” Tamminen kertoo, että huvilan edessä oleva ruumisarkkukivi merkittiin kilpaveneen ajaman turman jälkeen huolella.

”Legendaarisen turkulaisen liikemiehen Jukka ”Jummi” Wihannon kanssa laitettiin kivelle vähintään viiden metrin lasikuitumasto.”

Tamminen suhtautuu varauksella ajatukseen ruumisarkkukiven uudelleen merkitsemisestä.

”Kyllä sen näkee, että siinä on kivi. Normaalilla vedenkorkeudella kiven päällä oleva vesi väreilee niin erikoisesti, että siitä sen huomaa. Tässä on todella paljon trafiikkia ja kyllä ihmiset sen siinä käytännössä aina huomaavat.”

”Minun kontribuutioni tähän on se, että olemme kerran laittaneet kiveen merkin, joka oli niin suuri, että viimeinenkin astronautti sen hiffaisi. Mutta sitten joku keräilijä senkin vei.”

Lassila varoittaa muita vesilläliikkujia ruumisarkkukivestä.

”Se on yleensä aina täysin veden alla ja vain nyt, kun vesi on matalalla, se näkyy selvästi. Jos kiven paikan tietää ja sitä paikkaa katsoo tarkkaan normaaliolosuhteissa, niin aalloista huomaa, että se on siellä.”

Vaikka ruumisarkkukivi on merkitty merikorttiin, se voi silti olla vaikea havaita.

”Esimerkiksi minun plotterikartassani kivi on juuri korkeuskäyrän kohdalla niin, että se sotkee sitä. Pitää hyvin tarkkaan katsoa, mikä tuossa on”, Lassila muistuttaa.

