Varsinaissuomalaisten nuorten tarjolle tulevat ilmaiseksi ehkäisypillerit, kapselit, kierukat, laastarit, renkaat ja kondomit.

Maksuton ehkäisy tulee mahdolliseksi kaikille alle 25-vuotiaille varsinaissuomalaisille nuorille loka–marraskuun aikana. Valikoimaan kuuluvat ehkäisypillerit, kapselit, kierukat, laastarit, renkaat ja kondomit.

Alaikärajaa maksuttomien ehkäisyvälineiden saamiselle ei ole. Ehkäisyvälineitä on mahdollista saada esimerkiksi neuvoloista. Tarkemmat kuntakohtaiset paikat ilmoitetaan myöhemmin.

Kyseessä on vuoden 2023 loppuun kestävä kokeilu. Asiasta kerrotaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tiedotteessa.

Tähän saakka Varsinais-Suomen kunnilla on ollut vaihtelevia käytäntöjä nuorille tarjottavassa maksuttomassa ehkäisyssä. Salossa, Marttilassa, Aurassa, Pöytyällä, Pyhärannassa, Laitilassa, Uudessakaupungissa, Vehmaalla, Taivassalossa ja Kustavissa ehkäisy on tälläkin hetkellä maksutonta alle 25-vuotiaille.

”Nyt käytäntöjä yhtenäistetään. Muissa kunnissa on ollut hyvinkin kirjavat tavat. Osassa on ollut sekin tilanne, ettei maksutonta ehkäisyä ole ollut tarjolla lainkaan”, sanoo Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen maksuttoman ehkäisyn projektipäällikkö Taru Elo.

Jälkiehkäisypillerit eivät kuulu kokeiluun.

”Tähän projektiin niitä ei ole otettu kansallisen linjauksen myötä, mutta asia on meillä paikallisessa kehittämistyössä ollut puheissa ja sitä pitää jatkossa miettiä”, Elo sanoo.

Hänen mukaansa joissakin Varsinais-Suomen kunnissa nuori voi saada jälkiehkäisypillerin kouluterveydenhuollosta tai neuvolasta. Osassa kuntia nuoren taas pitää ostaa pilleri itse apteekista.

Tutkimuksissa on arvioitu, että osa ei-toivotuista raskauksista sattuu tytöille ja naisille, joilla on jo käytössä jokin ehkäisymenetelmä. Mitä enemmän menetelmä vaatii käyttäjältään, sitä suurempi riski on käyttäjävirheelle, joka on tavallisimmin unohdus, kerrotaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tiedotteessa.

”Pitkävaikutteiset menetelmät ovat nuorille käyttäjäystävällisiä ja myös tehokkaimpia menetelmiä ehkäisemään ei-toivottua raskautta", Elo sanoo.

Suomessa kansallinen suositus nuorten maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa annettiin vuonna 2014.

”Vuosien 2000–2019 seurannassa eniten raskaudenkeskeytyksiä tehtiin Suomessa 20–24-vuotiaille”, Elo kertoo.

Ehkäisypalvelujen kehittäminen on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa.

