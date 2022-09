Turkulaiset omakotiasujat pöyristyivät, kun kaupungin sähköyhtiö tarjosi etuasiakkailleen kallista sopimusta. Olisi kuitenkin syytä kysyä, miksi osa on saanut nauttia poikkeuksellisen halvasta sähköstä, kirjoittaa HS Turun toimittaja Rami Nieminen kommentissaan.

Kävin loppukesällä kiintoisan puhelinkeskustelun. Suivaantunut lukija halusi purkaa tuntojaan paikallisen sähköyhtiön kohtuuttomista hinnoista. Tuolloin oli juuri julkistettu Turku Energian turkulaisille omakotiasujille tekemä määräaikainen tarjous, joka nostaisi entiset hinnat moninkertaisiksi.

Lukija piti itsestäänselvänä, että Turun kaupungin omistaman sähköyhtiön olisi pitänyt tarjota paikalliselle omakotiyhdistykselle parempaa alennusta. Tällainen erityiskohtelu olisi hänen mielestään tietenkin reilua.

Puhelun loppupuolella kävi ilmi, että soittaja oli itse saanut edullisemman sopimuksen paikallisen urheiluseuran kautta. Häntä harmitti ystävänsä puolesta, joka ei saanut samaa tarjousta. Niinpä puhelun lopuksi päivittelimme, miten tällainen erityiskohtelu on tietenkin epäreilua.

Kirjoitin viime viikon lopulla uutisen Turku Energian ja Turun pientalojen keskusjärjestön (Tpk) välisestä sähkösopimuksesta. Sopimustarjous on herättänyt Turussa paljon huolta ja kiukkuakin. Jutussa käsiteltiin etupäässä raskasta sopimussakkoa, joka tekee määräaikaisen sopimuksen irtisanomisen käytännössä mahdottomaksi. Moni turkulainen omakotiasuja on myös huolissaan hinnannoususta. Eräs vanhempi lukija kertoi, että ensi talvena hänen sähkölaskunsa kasvaa 3 500 eurolla, vaikka talossa on maalämpö.

Asia on sikäli merkittävä, että Turku Energian ja pientaloyhdistysten välistä, usein varsin edullista sähkösopimusta ovat perinteisesti hyödyntäneet jopa kymmenettuhannet turkulaiset. Moni on kertonut liittyneensä paikalliseen omakotiyhdistykseen ihan vain päästäkseen kiinni sähkösopimukseen.

Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt kysymys siitä, tulisiko tällaisia erityissopimuksia olla olemassa. Omakotiyhdistys ja Turku Energia ovat neuvotelleet jäsenhinnan yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Pientalojärjestöä johtaa pitkän linjan kuntapoliitikko, entinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen (sd). Turku Energia on puolestaan kaupungin kokonaan omistama konserni, jonka hallituskin on paikallisten poliitikkojen miehittämä. Tässä moni on nähnyt luonnollisen yhteyden.

Kyse ei ole mistään poikkeuksellisesta järjestelystä. Erityiskohtelu on maan tapa. Vastaavia esimerkkejä on Suomi täynnä. Ammattiliiton jäsenyydellä saa alennusta vakuutuksista, työnantajan kautta erikoishinnan kuntoklubille.

Energiakriisi on kuitenkin nostanut Turussa nimenomaan sähkön hinnan tapetille. Juttuni julkaisun jälkeen olen saanut runsaasti palautetta. Moni on puhunut yhdenvertaisuudesta. Erään taloyhtiön puheenjohtaja valitti, että viereisellä yhtiöllä on parempi sopimus. Epäili, että naapuritalossa asuvalla poliitikolla olisi näppinsä pelissä.

Turku Energian mukaan tällä hetkellä Tpk:n sopimus on erityisdiileistä selvästi merkittävin. Energiakriisin myötä kiinteähintaisia sopimuksia on vähennetty. Perinteisesti niitä on ollut moneen lähtöön: esimerkiksi urheiluseuroille ja jopa rock-yhtye Apulannan faneille. Myös yritykset ja taloyhtiöt voivat neuvotella ehdoista erikseen. Turku Energiasta kuitenkin muistutetaan, että tällä hetkellä sopimusten vertailu on poikkeuksellisen vaikeaa. Tämän päivän surkea diili voi huomenna olla kullanarvoinen.

Iso kysymys silti on, onko veronmaksajien omistamalla sähköyhtiöllä jokin moraalinen velvollisuus kohdella kuntalaisia yhdenveroisesti. Tekisi mieli sanoa että on.

Toisaalta osakeyhtiöllä on yksi tehtävä ylitse muiden: tuottaa voittoa omistajilleen. Tätä teroittivat myös jututtamani Turku Energian hallituksessa istuvat paikallispoliitikot. Moni heistä muistutti, ettei hallituksessa valvota äänestäjien etuja, vaan yrityksen. Tähän velvoittaa kuulemma jo osakeyhtiölakikin.

Mutta eikö yrityksen etu ole yhtä kuin omistajan etu?

Jos yhtiö on kokonaan veronmaksajien omistama, pitäisikö kaupunkilaisia verrata osakkeenomistajiin? Osakeyhtiölaki nimittäin kieltää hallitusta tai operatiivista johtoa ryhtymästä toimenpiteeseen, ”joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella”.

