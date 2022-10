Juha Koskisen postiluukusta kolahti hiljaiseksi vetävä kirje – Sähkön hinta nousee enemmän kuin miehen eläke on

Juha Koskinen pyrkii vähentämään sähkölaskuaan kaikin mahdollisin keinoin. Omakotitalossa on aurinkopaneelit, ilmalämpöpumppu ja halkovarastot täytetty.

Kun syyskuun lopulla Juha Koskisen postiluukusta kolahti Nivos Energian kirje, sisältö ei ollut yllätys mutta hiljaiseksi se veti.

Kirje esitteli muutoksia Koskisen toistaiseksi voimassaolevan sähkösopimuksen hintaan marraskuun alusta alkaen. Yleissähkön hinta pompsahtaa 49, 98 senttiin kilowattitunnilta (kWh). Tällä hetkellä hinta on 23 senttiä. Vielä viikko sitten hinta oli 3,9 senttiä.

”Fiilis oli epätoivoisen ja ison epätoivoisen välillä”, Koskinen kuvailee tunnettaan kun hän näki korotuksen mustaa valkoisella.

”Pelkästään hinnan nousu on vuositasolla enemmän kuin eläkkeeni.”

HS on nähnyt kuvan kirjeestä.

Koskinen asuu vaimonsa kanssa uudehkossa 110 neliön omakotitalossa Liedossa. Lisäksi heillä on Lapissa mökki.

Sähköä kului vuodessa noin 26 000 kilowattituntia. Uusilla hinnoilla lasku olisi Koskisen mukaan noin 12 000 euroa suurempi. Tämän Koskinen pyrkii nyt estämään säästämällä sen minkä vain voi.

Omakotitalossa on varaava takka ja ilmalämpöpumppu. Pariskunta on varautunut tulevaan sähkön hintojen nousuun myös hankkimalla klapeja. Osan he ostivat vakiotoimittajaltaan ja osan kaadatuttivat pihaltaan.

Jo keväällä pariskunta asennutti rakennuksen katolle aurinkopaneeleja.

”Parhaimmillaan ne ovat tuottaneet 40 kWh vuorokaudessa. Tuottaisivat enemmänkin jos emme asuisi varjoisella metsätontilla.”

Juha Koskisen ja hänen vaimonsa omakotitaloon on asennutettu aurinkopaneeleja. Tällä hetkellä paneelit vielä tuottavat sähköä, mutta tuotto vähenee valon vähenemisen myötä.

Vaikka paneelit tuottavat tällä hetkellä noin puolet kodin sähköstä, tuotto vähenee kun päivät lyhenevät. Marraskuussa tuotto on jo nollissa, Koskinen sanoo.

”Kun samalla kylmenee, sähkönkulutus tuplaantuu. Tässä on edessä neljä pimeää kuukautta ja ties kuinka korkeaksi sähkön hinta vielä nykyhinnoista nousee.”

Koskisen mukaan hallituksen päätös laskea sähkön energiamaksun arvonlisäveroa joulu–huhtikuuksi kymmeneen prosenttiin, ei yksinkertaisesti riitä. Lisäksi hän huomauttaa, että hallituksen tuet tuovat apua sähkölaskujen maksamiseen vasta ensi vuoden lopullisessa verotuksessa.

”Päättäjien täytyisi laskeutua ruohonjuuritasolle ja nähdä, miltä alkava talvi monelle näyttää.”

Lue lisää: Hallitus linjasi tukensa sähkö­laskujen maksamiseen – arvioi laskurilla, saisitko sähköstä vero­vähennystä

Lisäksi Koskinen huomauttaa, että hallituksen tukea saa vain vakituiseen asuinpaikkaan. Mökkiäkään ei voi kylmänä pitää, Koskinen sanoo.

”12 astetta on kyllä se alaraja. Jos sitä alemmas laskee lämpötilan, alkaa tulla vaurioita rakenteisiin.”

Koskinen kertoo kuitenkin varautuneensa jopa lainanottoon.

”Erittäin suurella todennäköisyydellä pitää mennä pankkiin pyytämään lainaa sähkölaskuihin. Ja itselläni on siinä hyvä tilanne, että vakuudet on kunnossa. Varmasti on heitäkin, joilla ei vakuuksia ole ja joutuvat turvautumaan pikavippeihin.”

Sitä ennen hän kuitenkin pyrkii vähentämään sähkölaskuaan kaikin mahdollisin keinoin. Tavoitteena on vähentää sähkönkulutus tulevana talvena puoleen.

”Laskemme huonelämpötilan vaikka 12 asteeseen, lämmitämme takan ja laitamme patjat sen eteen”, hän vitsailee.

Lapin mökin kustannuksia hän aikoo vähentää siirtymällä pörssisähköön ja yölämmittämiseen.

Perjantaina Koskinen olikin matkalla syysloman viettoon mökille. Hän aikoo vaihtaa mökin patterit etäohjattaviksi wifi-pattereiksi.

Patterit täytyy kuitenkin itse laittaa päälle ja pois päältä, koska tähän hätään ei kerkeä täysautomatiikkaa asentamaan.

”Eläkeläisenä voin ruveta yöeläjäksi, pestä pyykit ja ladata hybridiauton yöllä, mutta eivät kaikki sellaiseen kykene. Onhan tämä aivan järjetön tilanne.”