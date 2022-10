Auran kunnan käyttämä Karhu Voima hakeutui konkurssiin ja siksi kunta joutuu nyt maksamaan sähköstä huomattavasti enemmän. Kunnassa tehdään parhaillaan suunnitelmaa säästötoimenpiteistä.

Varsinais-Suomessa sijaitsevassa Auran kunnassa tehdään tällä hetkellä säästösuunnitelmia kovalla vauhdilla.

Syynä on se, että Auran kunnan käyttämä sähköyhtiö Karhu Voima hakeutui konkurssiin. Ennen kuin uusi sähkösopimus saadaan kilpailutettua, Auran sähkönmyyjänä toimii väliaikaisesti Fortum Markets Oy.

”Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sähkön hinta määräytyy markkinaehtoisesti eli pörssisähköllä”, kunnanjohtaja Terhi Källi kertoo.

Källin mukaan sähkön hinta saattaa moninkertaistua.

”Täytyy varautua, suunnitella ja säästää kaikessa, missä pystytään”, Källi toteaa.

Kunta on aiemmin maksanut sähköstä kahdesta yhdeksään senttiä per kilowattitunti.

”Syyskuun keskiarvo oli 26 senttiä per kilowattitunti. Jos ajattelee syyskuun keskiarvon mukaan, hinta on melkein kolminkertainen. Jos energian hinta kolminkertaistuu, se on jo iso nousu”, Källi sanoo.

Hän kertoo, että viime vuonna Auran sähkölasku oli noin 230 000 euroa, josta energian osuus on ollut 90 000 euroa.

”Jos 90 000 kerrotaan kolmella, kyllä se nostaa jo sitä kokonaisuutta merkittävästi”, Källi toteaa.

Hän sanoo, että tavoitteena on, ettei Aurassa tarvitsisi heikentää mitään palveluita tilanteen takia.

”Varmaan tuleva talvi sen näyttää, missä sähkön hinta sitten lopulta pyörii. Meillä on onneksi talous nyt hyvässä kunnossa ja tietysti toivotaan, ettei tämän takia ihan kuralle lähde menemään. Kyllä se tarkkuutta vaatii, että mietitään, mistä joudutaan ja pystytään luopumaan”, Källi kertoo.

Karhu Voima kertoi syyskuussa, että konkurssihakemuksen taustalla on sähkön markkinahintojen nopeasta ja jyrkästä noususta johtuva yritystoiminnan kannattamattomuus ja yrityksen käyttöpääoman ehtyminen.

Tällä hetkellä Aurassa laaditaan ensi vuoden talousarviota. Källin mukaan täytyy pohtia, pitääkö esimerkiksi joitain investointeja nyt lykätä.

Sähkönsäästösuunnitelmaa tehdään parhaillaan. Kunnan yksiköiden työntekijöiltä ja asiakkailta on kysytty ideoita, millä tavoilla yksiköissä pystyisi säästämään sähköä.

Källin mukaan esimerkiksi katuvaloja ollaan vaihtamassa energiatehokkaammiksi. 80 prosenttia kunnan katuvaloista tosin on jo energiatehokkaita, joten Källin mukaan ”siellä ei ole enää kovin isoa pottia säästettäväksi”.

Kiinteistöissä voisi mahdollisesti laskea lämpötiloja.

”Esimerkiksi päiväkodeissa lapset leikkivät paljon lattianrajassa. Vaikutuksia täytyy miettiä tosi tarkkaan”, Källi sanoo.

Aurassa ei ole mahdollisuutta jättää kiinteistöjä tyhjilleen, sillä kaikki tilat ovat täynnä ja tehokkaassa käytössä.

Källin mukaan koristevalojen päällä pitämistä mietitään.

”Jouluvalot, jotka ovat olleet katuvaloissa kiinni, ovat valtion tiellä. Se on käytännössä ollut valtion sähköä”, Källi kertoo.

Ikkunoihin tuskin laitetaan enää läpi yön päällä olevia kynttelikköjä.

”Jollain tavalla nekin pitää ajastaa, että ne ovat päällä ilta-aikaan, mutta sitten yösydämeksi sammuvat”, Källi sanoo.

Källi sanoo, että kunnan työntekijät voivat tietysti tehdä pieniä toimenpiteitä omilla työpisteillään, esimerkiksi sammuttaa näytöt yön ajaksi.

Katuvalojen päälläoloaikaa on jo säädetty lyhyemmäksi. Kokonaan niitä ei voi sammuttaa.

”Tietysti harmi, nyt kun on kaikista pimein aika tulossa. Eihän koko kuntaa voi ihan pimeäksi vetää, koska se aiheuttaa turvallisuusriskejä”, Källi toteaa.

