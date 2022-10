35-vuotias maskulaismies Lasse Mäkelä laittoi viikonloppuna hyvän kiertämään ja teki samalla kolme ihmistä onnelliseksi – itsensä mukaan lukien.

Lasse Mäkelä sanoo, että lasten ja nuorten asiat ovat hänelle tärkeitä, siksi hän halusi lahjoittaa kustomoidun pyörän nuorelle. Mäkelällä on itsellään kaksi poikaa, joista kuvassa 1-vuotias Lukas Mäkelä.

Maskulainen Lasse Mäkelä sai viikonloppuna ainakin kolme ihmistä onnelliseksi lahjoitettuaan tuunaamansa pyörän ilmaiseksi tuntemattomalle nuorelle pojalle.

Mäkelä huhuili viikonloppuna Facebookissa nuorta, jolle voisi lahjoittaa kustomoidun pyörän.

HS soitti hänelle ja kysyi, mistä oikein on kyse.

”Olin ostanut pyörän keväällä Tori.fi:stä, maksoin siitä 60 euroa. Sen oli rakentanut turkulainen kaveri, joka oli laittanut sen myyntiin toisen projektinsa tieltä.”

Mäkelä alkoi muokata pyörää mieleisekseen omassa autotallissaan. Hän hioi sen paljaalle metallille, poisti siitä kaikki ylimääräiset nippelit ja osat, jonka jälkeen maalasi sen metallinvihreäksi.

”Siitä tuli nyt sellainen kliinimpi ja puhdaslinjaisempi pyörä, joka miellytti omaa silmää. Tähän kului näin kahden pienen pojan isänä, kaikkea muutakin puuhaillessa, reilut puoli vuotta.”

Mäkelä sanoo olevansa lapsi aikuisen kehossa, sen verran paljon hän tykkää skeittailla, leikkiä ja rakennella asioita.

Alun perin Mäkelä osti pyörän vanhempaa poikaansa ajatellen, mutta jo alkumetreillä kävi selväksi, että pyörä on hänelle liian suuri. Mäkelä päättikin panna pyörän kiertoon ja laittoi siitä ilmoituksen Facebookiin.

”Halusin näyttää paikalliselle nuorisolle, että on kivempi rakentaa kuin tuhota. Täällä Maskussa on nyt ollut jonkin verran ilkivaltaa, on revitty, roskattu ja rikottu monia paikkoja. Jotenkin halusin tuoda tähän keskusteluun positiivista vibaa.”

Mäkelä sai useita viestejä sekä julkisesti että yksityisviestinä. Yleisemmin viesti tuli isältä, joka halusi touhuta ja rakennella poikansa kanssa jotain.

”Annoin pyörän sitten sellaiselle pojalle, jonka isä näki kuvan ja innostui. Hänestä huokui rakastavan ja välittävän isän ääni. Hän oli valmis hakemaan pakettiauton töistä kesken vapaapäivänsä, jotta sai pojalle pyörän.”

Lasse Mäkelä riisui pyörästä kaiken ylimääräisen ja maalasi sen metallinvihreäksi. Pyörällä on pituutta melkein kaksi metriä.

Kun isä ja poika hakivat pyörää, poika ehti sen myös koeajaa.

”Poika innostui siitä, vaikka se ei ole mikään helppo pyörä ajaa. Se on melkein kaksi metriä pitkä ja vaatii ison kääntösäteen. Mutta hän sillä 10 minuuttia ajoi ja kyllä se lähti sujumaan sitten. ”

Mäkelä myös ohjeisti poikaa pilke silmäkulmassaan.

”Sanoin, että sinulla on nyt sitten paikkakunnan komein pyörä. Se pitää parkkeerata poikittain pyörätelineelle.”

Kun pakettiauton perävalot näkyivät, Mäkelälle tuli hyvä mieli. Hän oli nähnyt isän ja pojan tulevan onnelliseksi ja hän tunsi samaa onnellisuutta itsekin.

”Niin hyvä fiilis tuli, että aion jatkaa samalla tiellä ja tehdä jatkossa vielä enemmän tällaisia projekteja. Seuraavaksi taidan antaa pois yhden skeittirampin, joka minulla on autotallissani.”

Yhden tärkeän jutun Lasse Mäkelä haluaa myös mainita.

”Olen hiljattain muuttanut lapsuudenmaisemiini, 800 metrin päästä lapsuudenkodistani. Oma isäni on kova rakentelemaan kaikkea, tämä lähentää nyt meitäkin. Toivon kovin, että tämä olisi yhteinen juttu myös minulle ja omille pojilleni.”

Yhteisen harrastuksen rakentaminen on jo hyvällä mallilla. Mäkelä on ostanut kasan radio-ohjattavia autoja, joilla koko perhe pääsee ajelemaan.

”Pojalle hommasin mönkijän ja yhden Tunturin citymopon vaihdoin viinitonkkaan. Tällaisia pieniä autotalliprojekteja on kiva tehdä.”

