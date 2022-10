Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtaja Tarmo Martikaisen mukaan fokus siirtyy nyt palkoista siihen, millä muilla keinoilla alasta ja työpaikoista saadaan houkuttelevia.

Varsinais-Suomessa ollaan helpottuneita maanantai-illalla syntyneestä sovusta hoitajien palkkakiistaan.

”Varmasti molemmilla puolilla olemme tyytyväisiä, että sopu on syntynyt”, sanoo Varsinais-Suomen hyvinvointialueen johtaja Tarmo Martikainen.

”Päällimmäisenä on helpotuksen tunne sekä tunne siitä, että hei, nyt pääsemme taas tekemään yhdessä töitä.”

Tilanne on Martikaisen mukaan ollut vaikea työnantajien puolella.

”Ja uskon, että hoitajissa ja alan työntekijöissä on myös herännyt odotuksia siitä, että olisipa mukava päästä jo takaisin normaaliin työrytmiin.”

Suurin helpotus on nyt, että toiminnan normaali pyörittäminen yksinkertaistuu.

”Normaalitoiminta on ollut vaikeaa ja raskasta. On pitänyt miettiä, miten saamme potilaat ja asiakkaat hoidettua ja kuinka henkilökunta ylipäänsä jaksaa, kun joudumme tekemään työtä hankalilla järjestelyillä.”

Hoitajalakko uhkasi sulkea Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) aikuisten teho-osaston syyskuussa. Käräjäoikeus kielsi syyskuussa lakkojen aloittamisen miljoonan euron uhkasakon voimalla.

Sopuun nyt johtanut ratkaisu vastasi Martikaisen odotuksia. Hänen mukaansa se kuvastaa kompromissihakuisuutta.

”Sinne tuli jonkin verran tekstikysymyksiä, joita yleensä aina nousee. Palkankorotustasosta oli selvästi vähän kahta eri ilmaa riippuen siitä, kummalta puolelta katsoo.”

Martikaiselle nousi ratkaisusta yllätyksenä rekrytointikieltoon liittyvä tekstikysymys. Sillä poistetaan työnantajan mahdollisuus asettaa rekrytointikieltoja, jotka ovat estäneet hoitajien vapaata liikkumista työsuhteesta toiseen.

Martikainen ei halua vielä kommentoida rekrytointikieltoon liittyvää tekstikysymystä tarkemmin.

Sovun syntymisen jälkeen on Martikaisen mukaan helpompi lähteä rakentamaan hyvinvointialuetta.

”Työmarkkinatilanne nosti esille paljon asioita, joita meidän täytyy joka tapauksessa parantaa, liittyen esimerkiksi johtamiseen ja työoloihin. Yritämme ottaa niitä asioita huomioon.”

Tärkeintä on nyt rakentaa yhdessä hyvää työpaikkaa, Martikainen sanoo. Haasteena on edelleen se, onko henkilökuntaa riittävästi.

”On varmasti hyvä, että palkka-asia on nyt saatu kuntoon. Nyt fokus keskittyy siihen, kuinka hyvä ja mielenkiintoinen tämä ala on ja millainen työpaikka me olemme, jotta meillä viihdytään.”