Tältä näytti Turku 1960-luvulla, hetkeä ennen kuin vanha maailma jyrättiin katukuvasta

Turussa on toiminut muun muassa Suomen ensimmäinen polkupyörätehdas ja maan ensimmäinen apteekki. Osa historian merkkipaaluista on pyyhkiytynyt pois katukuvasta, mutta moni tuttu paikka on yhä tunnistettavissa. HS kokosi joukon vaihtokuvia, jotka osoittavat miltä Turku näytti ennen ja miten se on muuttunut.

Turun Linnankadulla otetussa vanhassa valokuvassa terrieri nauttii auringosta ikkunalaudalla. HS vieraili samassa asunnossa tänä syksynä.

Mustavalkokuvassa terrieri istuu ikkunalaudalla ja nauttii auringonpaisteesta. Koira taitaa olla vakiopaikallaan, sillä avoimeen ikkuna-aukkoon on viritetty suurin piirtein koiran korkuinen suojaverkko. Koiraa ei enää ole. Nykyään Linnankadun kattohuoneistossa asuu Rapelin pariskunta. Ikkunalaudalla päivystää puinen kurki, jonka Raine Rapeli toi vuosia sitten matkamuistona Saksasta. Sen kaula on liimattu, koska se on joskus pudonnut lattialle.