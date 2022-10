Turussa vuosi aamulla satoja litroja vettä kadulle, kun kaukolämpöputki alkoi vuotaa aamukuudelta. Aamusuihkut saattoivat jäädä viileiksi kaukolämmön piirissä olevissa kodeissa Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa.

Turun linja-autoaseman lähettyvillä varhain torstaiaamuna rikkoutunut kaukolämpöputki päästi satoja kuutioita vettä kadulle ja vaikutti kaukolämmön piirissä olevien ihmisten aamutoimiin Turussa, Raisiossa, Kaarinassa ja Naantalissa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle aamukuudelta. Putki saatiin suljettua tuntia myöhemmin aamuseitsemältä.

Turku Energian käyttöinsinööri Lasse Sihvo kertoi aamukahdeksan jälkeen, että vaikka tarkempi paikannus on vielä kesken, on vuotokohta pystytty paikantamaan linja-autoaseman lähistön kortteleihin.

”Tällä hetkellä ilman lämpöä ovat kaukolämmön piirissä olevat asiakkaat Kauppiaskadun ja Läntisen Pitkäkadun risteyksestä linja-autoasemalle päin ja sitten Brahenkadun ja Tuureporinkadun kulmasta linja-autoasemalle päin.”

Linja-autoaseman lähellä katu oli jo kuiva aamukahdeksalta ja rikkoutuneen putken paikannustyöt käynnissä.

Ennen kuin vika saatiin paikannettua ja rajattua, vuoto aiheutti häiriöitä kaukolämmön ja lämpimän käyttöveden jakeluun koko kaukolämpöverkon alueella Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa.

Sihvo sanoo, että syyt putken rikkoutumiselle ovat vielä epäselvät.

”Alueella on ehkä voinut olla muita kaivuutöitä, on kaivettu muita johtoja tai rakennettu taloa. Vaihtoehto on myös ihan korroosivaurio. Selvitämme tätä.”

Turussa on alettu käyttää kaukolämpöä 1980-luvulla. Sihvon mukaan jossain päin Turkua voi olla vielä niinkin vanhoja putkistoja käytössä.

Kunnes putkivauriokohta saadaan korjattua, Turun linja-autoaseman lähettyvillä asuvat ja kaukolämmön piiriin kuuluvat asiakkaat ovat ilman kaukolämpöä. Suihkusta ja hanasta ei tule lämmintä vettä eivätkä patterit lämpene.

”Onneksi tänä aamuna oli näin lämmintä, lähes 15 astetta. Olisi voinut olla myös pakkasta.”

Sihvon mukaan tämän aamuinen vuoto oli poikkeuksellisen suuri.

”Ei tässä keskusta-alueella ainakaan ole vuosiin ollut mitään vastaavaa.”

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.