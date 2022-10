Syyttäjän mukaan 22-vuotias mies puukotti heinäkuussa toista Aurajoen rannassa täysin yllättäen. Syynä oli syyttäjän näkemyksen mukaan se, että uhri oli ulkomaalaistaustainen. Syytetty kiistää rasismin ja tappamistarkoituksen.

Syyttäjä vaatii 22-vuotiaalle miehelle ehdotonta vankeutta heinäkuussa Aurajokirannassa tapahtuneesta puukotuksesta.

Haastehakemuksen mukaan mies puukotti toista miestä yllättäen selkään heinäkuun toisena perjantaina. Asian käsittely alkoi tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan teon taustalla oli rasistinen motiivi.

”(Syytetty) on tehnyt edellä kuvatun rikoksen (uhrin) rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen vaikuttimesta", syyttäjä kirjoittaa syytekirjelmässään.

Syytetty on nähnyt ulkomaalaistaustaisen, puhelimeen puhuneen uhrin Itäisellä Rantakadulla Teatterisillan kohdalla ja lähtenyt tämän perään, kirjelmässä kuvataan. Kun uhri on edennyt alas jokirantaan, on syytetty lyönyt tätä yllättäen takaapäin selkään oikean lapaluun alapuolelle ja poistunut sitten nopeasti paikalta.

Isku vaurioitti uhrin oikeaa munuaista ja maksaa ja sai aikaan runsaan verenvuodon. Lisäksi uhri kaatui puukonlyönnin seurauksena ja löi kasvonsa maahan saaden vammoja nenään ja silmäkulmaan. Puukonlyönnin seurauksena uhri leikattiin kiireellisesti ja olisi syyttäjän mukaan varmuudella kuollut ilman leikkausta.

Syytetty myöntää puukotuksen mutta kiistää rasistisen motiivin. Hän kiistää varustautuneensa veitsellä syytteessä kuvattua tekoa varten. Syytetty myös sanoo kirjallisessa vastauksessaan, että ei yrittänyt tappaa asianomistajaa. Hänen mukaansa tarkoitus oli huitaista tätä veitsellä pakaran alueelle.

Miestä syytetään tapon yrityksen lisäksi laittomasta uhkauksesta, sillä mies oli syyttäjän mukaan uhkaillut kolmatta henkilöä tappamisella tai pahoinpitelyllä, jos tämä ilmiantaa syytetyn puukotuksesta.

Syytetty ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.