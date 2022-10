Tällainen on täydellisyyttä hipova baarikierros Turussa – Koko illan tarjonta löytyy parin korttelin säteeltä

HS kysyi opiskelijoilta vinkit illanviettoon Turussa. Vastaukseksi tuli useita suosituksia erilaisiin tarpeisiin.

Ystävykset Anna Pentti (vas.) ja Emilia Jalaja. Jalaja on Turun insinööriopiskelijat TIO ry:n tapahtumavastaava.

Tosi kiva paikka, mukava sisustukseltaan. Ihana henkilökunta ja älyttömän hyvät drinkit.

Näiden syiden takia Emilia Jalaja suosittelee The Cow -nimistä baaria, joka sijaitsee aivan Turun keskustassa. Se sopii esimerkiksi rentoon illanviettoon cocktailien ystäville.

”Se on mun lemppari drinkkibaari”, Jalaja sanoo.

HS kysyi pistokokeenomaisesti kahden opiskelijajärjestön ”bilevastaavilta” ja kaupungilta yhytetyltä haalariseurueelta, mitkä ovat Turussa heidän suosikkibaarejaan.

Vastaukseksi tuli useita suosituksia erilaisiin tarpeisiin, joista voi koostaa vaikkapa kokonaisen baarikierroksen.

Jalaja on Turun insinööriopiskelijat TIO ry:n tapahtumavastaava. Jalaja tuli tapaamaan HS:ää Cow’hun tradenomiksi opiskelevan ystävänsä Anna Pentin kanssa. Penttikin pitää kyseisestä baarista. Tradenomit ovat järjestäneet siellä esimerkiksi musavisoja.

Emilia Jalaja pitää The Cow’n sisustuksesta.

Toinen hyvä cocktailbaari on Jalajan mielestä hotelli Scandic Hamburger Börsin kattobaari. Korkeuksista aukeaa näkymä esimerkiksi Turun kauppatorille. Kattobaarista saa Jalajan mukaan ”aivan ihania” mocktaileja eli alkoholittomia drinkkejä.

Jalaja sanoo, että tarve alkoholittomille juomille on noussut paljon esille hänen ollessaan tapahtumavastaavana. Jalaja on kuullut opiskelijoilta palautetta, että alkoholittomia vaihtoehtoja on approilla ja rastikierroksilla huonosti.

Hän kertoo, että ainoa alkoholiton vaihtoehto on ollut usein Pepsi Max.

”Et sä jaksa joka paikassa juoda samaa juomaa, siitä hiilihaposta tulee helposti tosi huono olo”, hän sanoo.

Approt ovat opiskelijatapahtuma, jossa kierretään ennalta määrättyjä baareja tai muita kohteita.

Lisäksi approilijat ovat toivoneet enemmän alkoholittomia shottivaihtoehtoja. Alkoholittomaksi shotiksi toivottaisiin Jalajan mukaan jotain muutakin kuin vähän mustikkakeittoa tai appelsiinimehua lasiin kaadettuna.

Hän on alkanut itsekin käydä lähiaikoina baarissa niin, ettei juo illan aikana alkoholia lainkaan.

”Lähden itse baariin sosiaalisista syistä. Seuran takia, katselemaan ihmisiä, pitämään hauskaa”, Jalaja tiivistää.

The Cow’n listalla olevat cocktailit maksavat 12,50 euroa. Siksi Jalaja käy kyseisessä baarissa – sekä Börsin kattobaarissa – harvemmin.

"Kyllä me opiskelijat aika paljon halpojen hintojen perässä mennään. Ne baarit, joissa on halvinta, siellä käy eniten opiskelijoita aika usein.”

Anna Pentti ja Emilia Jalaja pitävät The Cow’sta. Ennen sinne saapumista ystävykset olivat olleet sovittamassa iltapukuja vuosijuhlia varten.

Jos haussa on istuskelupaikka ja pitää oluesta, voi tarttua Maria Perkkolan vinkkeihin. Perkkola on Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijoiden ainejärjestön Synapsi ry:n bilevastaava.

Perkkola suosittelee istuskelupaikaksi panimoravintola Koulua. Ravintola on perustettu vanhaan 1889 rakennettuun koulutaloon, joka sijaitsee kauppakeskus Hansakorttelin lähellä. Koulusta saa myös ruokaa, ja paikan omat oluet ja siiderit ovat Perkkolan mielestä hyviä. Perkkolasta Koulussa on mukava hengailla ja pelailla lautapelejä kavereiden kanssa.

”Koulu on tosi iso, sinne mahtuu paljon ihmisiä. Kesällä siellä on takana suuri terassi, joka on kanssa tosi kiva”, hän kertoo.

Koulussa on paljon istumapaikkoja. Oikealla näkyy kirjanvaihtohylly, joka toimii ”vie mennessäs, tuo tullessas ”-periaatteella.

Halpaa olutta etsivälle Perkkola suosittaa El Gringoa, joka sijaitsee Kauppiaskadulla.

Se on pieni, mutta sieltä saa ”erittäin halpaa olutta”.

”Gringo on joidenkin opiskelijoiden suosiossa ehkä juurikin tämän takia. Se on samoin ihan hauska paikka. Sinne ei tarvitse mitenkään laittautua, koska se ei ole mikään niin hieno paikka. Sinne vaan, jos haluaa vähän jutella kavereiden kanssa ja juoda halpaa olutta.”

El Gringossa 0,4 litran tuoppi kolmos- tai nelosolutta maksaa 4,50 euroa.

Perkkola kertoo, että hänen baarivalintoihinsa vaikuttavat vuodenajat. Kesällä hän tykkää käydä jokilaivoilla.

El Gringo sijaitsee Turun pääkirjaston lähellä vanhassa puutalossa.

Entä jos tahtoo yökerhoon?

Varsinaisia opiskelijabileitä järjestetään paljon esimerkiksi Heidi’s Bier Barissa, Night Club Marilynissa sekä Vegasissa.

Jos Perkkola haluaa tanssia, hän menee Heidi’s Bier Bariin, muulloinkin kuin opiskelijabileiden aikaan.

Tai sitten hän menee Dynamo-klubille. Puutalossa sijaitsevassa Dynamossa Perkkola käy tunnelman takia.

”Siellä on enemmän erilaisia ihmisiä. Varsinkin jos katsoo vaikka pukeutumistyyliä, siellä on paljon enemmän hajontaa. Jos menee vaikka Lyniin, Vegasiin tai Heidi’siin, siellä ihmiset ovat enemmän saman tyylisiä.”

Dynamo on tullut tunnetuksi esimerkiksi keikoista ja rennosta tunnelmasta.

Heidi’s Bier Bar on Rekom Groupin ketjuravintola. Heidi’sejä on Turun lisäksi Helsingissä, Porissa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Perkkolan mukaan Heidi’s Bier Bar eroaa muista Turun yökerhoista. Siellä saa vaihtelua.

”Siellä on vähän erilainen tyyli verrattuna muihin paikkoihin, siellä voi esimerkiksi tilata shottisuksen tai kaljatornin. Siellä on sallittua tanssia pöydillä ja fiilis on tosi erilainen verrattuna muihin yökerhoihin”, hän kertoo.

Emilia Jalajakin suosittaa harkitsemaan Heidi’siä, jos tahtoo tanssimaan.

Porukka, jonka HS:n tapasi keskiviikkoiltana, kehui nimenomaan Heidi’siä.

Olimme Turun keskustassa aistimassa tunnelmaa, koska keskiviikkona oli Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden yhdistyksen, Tasokas ry:n, järjestämät approt.

Törmäämme viisihenkiseen seurueeseen approravintoloihin kuuluvan Teerenpelin edessä. Osalla on yllään opiskelijahaalarit.

Jos on pakko sanoa vain yksi lemppari, mikä se olisi?

”Heidi’s”, toistellaan.

Vasemmalta Samuli Sundell, Pilvi Rintamäki, Hulda Ääri, Anni Haavisto, Maija Paljakka. Sundell, Rintamäki ja Haavisto opiskelevat ammattikorkeakoulussa kulttuurituottajiksi, Ääri sosionomiksi.

Perusteluiksi mainitaan esimerkiksi se, että Heidi’sissä on monta baaritiskiä, mikä vähentää jonoja. Heidi’sissä voi juhlia myös ulkona, baarin sisäpihalla.

”Ei se ole mikään kalleinkaan Turun baareista”, kulttuurituottajaksi opiskeleva Samuli Sundell sanoo.

Hän kuvailee paikkaa opiskelijaystävälliseksi.

Heidi’s Bier Bar oli mukana Tasokas ry:n järjestämillä ”Syntisillä approilla”.

Menemme käymään Heidi’sissä. Approkierroksen aikaan vain paikan sisäpiha on auki, tapahtuman jatkot alkavat Heidi’sissä vasta parin tunnin päästä.

Vielä ei näy shottisuksia, kaljatorneja tai tanssijoita pöydillä.

