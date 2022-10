Väärille teille joutunut putkilukkoavain herätti syyskuun alussa huolta monissa turkulaisissa. Poliisi jatkaa asian tutkintaa ja on saanut selville, että putkilukkoja on anastettu jopa kokonaisina pois seinistä.

Lounais-Suomen poliisi kertoo, että se on saanut ilmoituksia kokonaisena varastetuista putkilukoista ja viidestä putkilukkoavainten avulla tapahtuneesta murrosta.

Näistä niin sanottujen superavainten mahdollisesta päätymisestä rikollisten haltuun uutisoitiin laajasti sen jälkeen, kun Turun Sanomat kertoi syyskuun alussa, että turkulaisiin taloyhtiöihin pääsyn mahdollistava putkilukkoavain on joutunut rikollisten haltuun.

Putkilukko on tyypillisesti rakennuksen seinässä sijaitseva lukittu säiliö, jossa säilytetään usein kiinteistön reittiavainta. Reittiavaimella pääsee esimerkiksi rakennuksen rappukäytävään ja teknisiin tiloihin. Sen sijaan putkilukossa ei yleensä säilytetä yleisavainta, jolla pääsisi yksittäisiin asuntoihin

Energiayhtiö Turku Energia teki reilut kuukausi sitten rikosilmoituksen, koska se epäili, että joku olisi anastanut tai kopioinut yhtiölle kuuluvan putkilukkoavaimen.

Poliisin mukaan on edelleen mahdollista, että Turku Energian putkilukkoavainta on käytetty väärin ja putkilukkojen takana olevia avaimia on käytetty hyväksi erilaisissa murtopuuhissa, mutta uudet tiedot nostavat kysymyksiä vaihtoehtoisista selityksistä.

”Toinen mahdollisuus on se, että seinästä vietyjen putkilukkojen avulla on valmistettu uusia avaimia, joilla on sitten päästy muihin putkilukkoihin. Myös muita mahdollisuuksia on”, kertoo ylikonstaapeli Juha Heino Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Poliisille on kevään ja kesän aikana ilmoitettu kuusi sellaista tapausta, joissa jonkun epäillään anastaneen sekä putkilukon takana olevan avaimen että koko putkilukon.

”Koko putkilukko on viety seinästä. Emme tiedä, onko lukko avattu avaimella ennen seinästä ottamista tai ei, koska koko putkilukko on pois”

Kokonaisina varastettuja putkilukkoja on voitu käyttää hyväksi avainten valmistamisessa.

Poliisille on ilmoitettu myös viidestä sellaisesta tapauksesta Turun seudulta, joissa taloyhtiöiden sisätiloihin on menty putkilukoista anastettujen avainten avulla ja sitten varastettu asukkaiden omaisuutta taloyhtiön varastotiloista tai kellarikomeroista. Näissä tapauksissa avain on aina palautettu käytön jälkeen takaisin putkilukkoon.

Osassa tapauksia asia on voitu vahvistaa valvontakamerakuvan tai älyavaimen lokitietojen avulla.

Heino sanoo, että osassa näistä tapauksista rikoksesta epäilty on saatu selville ja asia etenee tutkinnassa.

”Osa asioista tullaan saattamaan syyteharkintaan. Osassa taas tekijöiden henkilöllisyys on vielä epäselvä, vaikka jotain tietoa olemmekin ehkä saaneet.”

Syyskuun alun ihmisiä huolettaneen uutisoinnin jälkeen poliisi on saanut lisäksi myös ilmoituksia, joissa on epäilty, että taloyhtiöön on päästy sisälle nimenomaan putkilukoissa säilytettävällä avaimella.

Näihin tapauksiin liittyen poliisi tiedottaa, että sillä ei ole olemassa näyttöä siitä, mitä avainta on tosiasiassa käytetty.

Muutamassa näissä tapauksista valvontakamerakuvat vahvistavat, että murtopuuhissa olleet henkilöt ovat tulleet taloon avaimella. Avaimen alkuperä ei kuitenkaan ole tiedossa.

Heino painottaa, että on ristiriitaista, että avaimia säilytetään hyvin alhaisen suojausturvan antavan lukon takana.

”Säilytyksen turvallisuus ei ole parantunut vaan edelleen tyydytään heikkoon suojaustasoon. Putkilukkojen avaimiakin voidaan teettää tavallisella suutarilla. Sen sijaan taloyhtiöiden lukitusjärjestelmissä on tapahtunut huomattavia parannuksia”

