Turun kauppatori valmistui viimein, mutta yksi ikoninen hahmo on poissa – Nyt Veli-Matti Aaltonen kertoo miksi

Turun kuuluisa Torisuutari joutui neljä vuotta sitten muuttamaan pois vakiopaikaltaan torin remontin vuoksi. Nyt tuttu kauppapaikka olisi jälleen vapaana, mutta paluu ei enää kiinnosta.

Kauppatorin laidalla sijainnut Torisuutarin koppi on tunnetuimpia turkulaisia instituutioita. Yli kahdenkymmenen vuoden ajan se kuului kaupunkikuvaan siinä missä jokilaivat Aurajoella, Turun linna satamassa tai Ilkka Kanerva torikahvilassa.

Suutari Veli-Matti Aaltonen piti liikettään torilla yhtäjaksoisesti lähes 24 vuotta. Kauppatorin remontti pakotti hänet kuitenkin evakkoon keväällä 2018, kun torin rakennukset jyrättiin uusien alta pois. Aaltonen muutti liikkeineen naapurikorttelin kauppahalliin.

Nyt Aaltosen vanha liikepaikka olisi jälleen vapaana. Turun Sanomat uutisoi viime viikolla, että Turun kaupungilla on vaikeuksia löytää vuokralaisia kahteen torille valmistuneeseen uuteen liiketilaan. Toinen niistä sijaitsee samalla paikalla, josta Aaltonen neljä ja puoli vuotta sitten lähti. Aaltonen ei kuitenkaan ole kiinnostunut palaamaan.

Kauppatorin remontin yhteydessä Turku rakennutti torille joukon uusia paviljonkeja liiketiloineen.

”Ensinnäkin, uusi tila on niin suuri. Se on varmaan 30 neliötä, kun minulla on nykyisin vain kymmenen neliötä”, Aaltonen kertoo.

Jotta muutto suurempiin tiloihin kannattaisi, Aaltosen pitäisi hankkia lisää koneita ja ottaa lisää tuotteita myyntiin. Hän ei kuitenkaan halua laajentaa liiketoimintaansa, vaan päin vastoin.

”Toiseksi, minä alan pikemminkin himmailemaan toimintaa. Täytän heti joulun jälkeen 60 vuotta.”

Aaltonen paljastaa suunnittelevansa eläköitymistä ”parin vuoden sisällä”. Ikonisen Torisuutari-yrityksen kohtalo on siis avoinna, sillä jatkajaa liiketoiminnalle ei ole vielä ilmaantunut.

”Ja kolmanneksi, asiakkaat ovat löytäneet ihan hyvin tänne kauppahalliinkin”, Aaltonen listaa syitä olla palaamatta vanhalle paikalleen.

Aaltonen kertoo, että kaupungilta ei ole tarjottu hänelle torin vapaana olevia liiketiloja. Turun Sanomien mukaan Turku etsii sopivia vuokralaisia lehti-ilmoituksilla. Kun torin massiivinen remontti alkoi, Aaltonen päätyi kauppahalliin nimenomaan kaupungin aloitteesta.

”Toinen vaihtoehto olisi varmaan ollut jonkinlainen työmaaparakki siinä rakennustöiden keskellä.”

Kauppatorin remontti on ollut Turussa tiiviisti kytköksissä torin alle rakennettuun Toriparkkiin. Yhdessä ne olivat vuosikymmenien ajan ikuisuusprojekti, joka aina siirtyi tuonnemmaksi. Toriparkkia ehdittiin suunnitella ainakin 1990-luvulta asti ennen kuin se lopulta valmistui jouluna 2020. Torin yrittäjät ehtivät jo tottua elämään epävarmuudessa.

Arkistokuvassa vuodelta 2018 Torisuutarin puoti erottuu etualalla.

Aaltonen paljastaa, että aikanaan kaupunki lupaili, että kun remontti joskus alkaisi ja loppuisi, torin vanhoilla yrittäjillä olisi etuoikeus myös uusiin tiloihin.

”Mutta niistä puheista on aikaa jo yli kaksikymmentä vuotta. Tuskin niitä lupauksia antaneista kukaan on enää edes elossa”, Aaltonen naurahtaa.

