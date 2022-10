Main ContentPlaceholder

Mauno Koiviston muisto­merkistä tuli ikiliikkuja – Nyt Turku aloittaa puhtaalta pöydältä

Turussa on tuskailtu vuosien ajan edesmenneen Mauno Koiviston muistamisesta. Ehdotuksia on sadellut, mutta yksikään ei ole vielä kelvannut. Nyt kaupungilla on kiire, sillä ensi vuonna presidentin syntymästä tulee kuluneeksi sata vuotta.

Mauno Koivisto kuvattuna kotonaan Turun Patterinhaassa vuonna 1956.

Presidentti Mauno Koiviston kuolemasta on kulunut lähes viisi ja puoli vuotta, mutta Turussa ei olla vielä päästy sopuun siitä, mikä olisi oikea tapa kunnioittaa toukokuussa 2017 kuolleen merkkimiehen muistoa. Turkulaislähtöisen Koiviston syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi sata vuotta. Juhlavuoden myötä Turun pormestari Minna Arve (kok) on nyt perustanut uuden juhlatoimikunnan valmistelemaan Koiviston muistamista Turussa. Kaupunki tiedotti uudesta toimikunnasta maanantaina. Sen tehtävänä on miettiä, millainen pysyvä kunnianosoitus presidentille toteutetaan. Koiviston muistamisesta on ehtinyt tulla Turussa lähestulkoon ikuisuusteema. Vasta neljä kuukautta sitten Turun nimistötoimikunta antoi omat ehdotuksensa sopiviksi muistokohteiksi. Nämä eivät kuitenkaan uudelle toimikunnalle kelpaa. ”Sanotaan niin, että eivät ne ainakaan riitä”, muotoilee juhlatoimikunnan puheenjohtajaksi nimetty kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, ex-kansanedustaja Mika Maaskola (sd). Nimistötoimikunta esitti kesäkuussa, että Turun pääkirjaston tai suunnitteilla olevan uuden laivaterminaalin voisi nimetä Koiviston mukaan. Kolmantena ehdotuksena oli perustaa uudistuvalle sataman alueelle Koiviston nimeä kantava puisto. Lue lisää: Turussa on väännetty jo viisi vuotta Mauno Koiviston muistomerkistä – Nyt esille nousi presidentin kirjasto tai terminaali ”Haluamme nyt pohtia puhtaalta pöydältä pohtia kaikkia aiempia ehdotuksia ja mielellään uusiakin ehdotuksia kuullaan”, Maaskola sanoo. Paradoksaalisesti juuri ehdotusten runsaus on Maaskolan mukaan ollut syynä siihen, että Turussa on jääty telineisiin Koiviston muistamisen suhteen. ”Vuosien mittaan on ollut niin paljon hyväkin ideoita, mutta ne eivät ole oikein tukeneet toisiaan. Ehkä on ollut vähän runsaudenpulaakin.” Maaskolan oma suosikkiehdotus on aukio tai muistomerkki, joka perustettaisiin satamaan rakennettavan Historian ja tulevaisuuden museon yhteyteen. Hän kertoo, että tällaisesta on jo keskusteltu myös Koiviston omaisten kanssa. Sataman alue on korostunut muistokeskustelussa, sillä Koivisto työskenteli Turun satamassa ennen uraansa politiikassa. Hän paneutui satama-aiheeseen myös väitöskirjassaan. Turun sataman aluetta ollaan parhaillaan uudistamassa. Nykyinen ruotsinlaivojen terminaali on määrä korvata uudella yhteisterminaalilla ja vapautuvaan tilaan rakennetaan museo. Lisäksi Turun linnan ympäristö muovataan uudenlaiseksi puistomaiseksi alueeksi. Näiden hankkeiden ongelmana on kuitenkin aika. Sataman seudun uudistukset eivät ehdi valmistua presidentin juhlavuodeksi. Esimerkiksi uusi museo on tarkoitus avata vuonna 2029, mutta lopullista päätöstä sen rakentamisesta ei ole tehty. Siksi Maaskolan mukaan tarvitaan jotain muutakin. ”Olisi hyvä olla jotain konkreettisempaa tässä vaiheessa. Tietenkin jonkinlainen juhlapäätös [valtuustossa] voisi tulla kyseeseen”, hän pohtii. Lue lisää: Kymmenen vuotta sitten Turussa innostuttiin yhdestä näyttelystä niin paljon, että sitä varten päätettiin perustaa kokonainen museo – Nyt näyttely on tuhottu, mutta museo­hanke vain paisuu Maaskola väläyttää, että ainakin juhlaseminaari on suunnitelmissa. Lisäksi hän toivoo, että kaupunkilaisten presidenttiin liittyvien muistojen koostamiseksi aloitetaan jonkinlainen projekti. Haluatko lukea lisää uutisia Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.