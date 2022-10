Autoilijat pysäköivät jatkuvasti väärin korttelinmittaisella kadunpätkällä Turun Kauppiaskadulla. Johtava pysäköinnintarkastaja paljastaa, miksei paikka kuitenkaan ole sakkorysä.

Turun ytimessä on lyhyt pihakatu, jonne ihmiset pysäköivät villisti. Tehovalvonnasta tai pysäköinninvalvojien päivittäisistä käynneistä ei ole ollut merkittävää apua.

Kyse on korttelin mittaisesta pätkästä Kauppiaskatua, joka rajautuu Linnankatuun ja Eerikinkatuun. Kadunpätkän varrella on muun muassa hotelli Hamburger Börs, baareja ja ravintoloita.

HS on uutisoinut kadun vaikeuksista viimeksi syyskuussa. Pihakatu otettiin käyttöön viime vuonna.

Ongelmaksi ovat muodostuneet ruokalähetit, kertoo Turun kaupungin johtava pysäköinnintarkastaja Jussi Heinonen.

”Tällä pihakadulla ei ole tavallisia parkkipaikkoja lainkaan – ei maksullisia eikä kiekollisia. Virheellisesti kadun varteen pysäköidyt henkilöautot ovat pitkälti ruokalähettien autoja. Kyseessä on eräänlainen ikuisuusongelma”, Heinonen sanoo.

Ihmisiltä tulleiden vihjeiden ja kuvien perusteella hän on siinä käsityksessä, että ruokalähetit pysäköivät pihakadulle odottamaan uusia tilauksia lähiravintoloista.

”Tällaista toimintaa tapahtuu, kun meidän silmä välttää. Kun menemme paikalle, ruokalähetit ajavat heti pois. Meidät tunnistaa jo kaukaa virkapuvuista”, Heinonen sanoo.

Kyseisellä pihakadulla on muutamia erikseen merkittyjä kuormauspaikkoja. Heinosen mukaan jakeluyhtiöiden kanssa ei ole ollut ongelmia, vaan lasteja tuovat tai hakevat autot osaavat käyttää paikkoja oikein.

Heinosen mukaan kuormauspaikalle ei saa pysäköidä ruokalähetysten hakemista varten.

”Ruokaläheteillä on mielikuva, että yhden kebabannoksen tai pitsan hakeminen on lastaamista tai purkamista, mutta ei se ole. Kuormaaminen tarkoittaa, että oikeasti joutuu kunnolla kantamaan asioita. Kuorman pitää olla jotain muutakin kuin pieni pitsalaatikko”, Heinonen sanoo.

Pihakadulla on lisäksi pysäköintipaikkoja liikuntarajoitteisille. Niiden käytössä ei Heinosen mukaan ole ollut ongelmia. Hotelli Hamburger Börsin edessä puolestaan on 15 minuutin pysäköintipaikkoja hotellin asiakkaille. Toiselle paikalle mahtuu linja-auto, toiselle suurin piirtein kaksi henkilöautoa.

Kauppiaskadun pihakadulla alkaa Heinosen mukaan näkyä väärin pysäköityjä ajoneuvoja yleensä lounasajan alkaessa. Tilanne jatkuu jopa myöhäiseen iltaan.

”Katsoin tilastoista ja tänäänkin siellä on jo kirjoitettu virhemaksu”, Heinonen sanoo tiistaiaamupäivällä.

Turun pysäköinninvalvonta piti pihakadulla tehovalvontaviikon noin kuukausi sitten.

”Päivystimme paikalla ja vaihdoimme lennosta tarkastajia. Koko viikon aikana ei kirjoitettu ainuttakaan virhemaksua. Ei kukaan silloin pysäköi virheellisesti, kun me olemme paikalla. Valitettavasti resurssimme eivät riitä siihen, että voisimme pitää siellä koko ajan yhtä valvojaa. Koko kaupunkia pitää valvoa tasapuolisesti”, Heinonen sanoo.

Kadunpätkästä ei hänen mukaansa ole jatkuvasta virheellisestä pysäköinnistä huolimatta muodostunut sakkorysää.

”Meidän tehtävämme on neuvoa ja ohjata. Jos kuljettaja on autossa, niin keskustelemme hänen kanssaan ja kehotamme etsimään laillisen pysäköintipaikan. Tällöin ei kirjoiteta virhemaksuja”, Heinonen sanoo.

HS pyysi Heinosta tarkastelemaan pysäköinninvalvonnan tämän vuoden virhemaksutilastoja. Niistä paljastui, että tänä vuonna eniten virhemaksuja on kirjoitettu Eerikinkadulla ja Linnankadulla. Molemmat ovat pitkiä katuja Turun keskustassa. Tänä vuonna molemmilla kaduilla on kirjoitettu noin 1 200 virhemaksua.

Kolmantena listalla on Kauppiaskatu noin tuhannella virhemaksulla. Heinosen mukaan näistä 11 prosenttia on kirjoitettu Kauppiaskadun pihakatuosuudella.

Eerikinkadulla on laputettu etenkin sen korttelin edustalla, jossa sijaitsevat muun muassa Night Club Marilyn ja K-Supermarket. Alueella on Heinosen mukaan ollut pysäköintimuutoksia, jotta linja-autoille on saatu riittävästi tilaa keskustan rakennustöiden keskellä.

”Se on kohta, jossa on paljon haasteita. Siinä vastapäätä on eräitä ruokapaikkoja. Meillä on ollut ruokalähettien ja tiettyjen ravintolanpitäjien kanssa vähän erimielisyyksiä siitä, miten tulee pysäköidä”, Heinonen sanoo.

Neljäntenä virhemaksulistalla on pitkä Sirkkalankatu. Listan viides sija on Heinoselle itselleen yllätys, parin korttelin mittainen Puolalankatu aivan Turun keskustassa.

”Meidän toimistomme sijaitsee siellä. Yleisin syy virhemaksuun on maksamatta pysäköiminen maksulliselle paikalle.”

Pysäköinninvalvonta yrittää löytää ratkaisua Kauppiaskadun pihakadun pysäköintiongelmiin.

”Meillä on ollut liikennesuunnittelun kanssa palaveri. Katsomme, mitä voimme tehdä, jotta katu palvelisi käyttötarkoitustaan. Pihakadullahan jalankulkijat ja pyöräilijät ovat etusijalla. Kävellä saa vaikka keskellä katua, ja autoilijoiden pitää odottaa”, Heinonen sanoo.

Vielä hän ei kerro tarkemmin suunnitteilla olevista keinoista.

Pihakadun merkki itsessään voi olla monelle autoilijalle vieras.

”Tuskin monikaan osaa googlaamatta pihakadun sääntöjä”, Heinonen sanoo.

Pihakadulla autoilevan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku, eikä ajonopeus saa ylittää 20 kilometriä tunnissa. Jalankulkija voi kävellä pihakadulla missä vain, kunhan ei tarpeettomasti estä ajoneuvoliikennettä. Pihakadulla saa pysäköidä pääsääntöisesti vain merkityille paikoille.