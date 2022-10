Vararehtori Tarja Hannuksela sanoo, että tänä syksynä on ollut levottomampaa kuin aiemmin. Valvontaa on tehostettu ja kamerakuvia selvitetään jatkuvasti.

Raision kaupunki sai sunnuntaina niin vakavan viestin raisiolaiselta vanhemmalta, että jo maanantaina sivistysjohtaja Leena Laakso vastasi hänelle.

Huolestunut äiti Elina Ahvamaa vaatii selvitystä Raision yläkoulun turvallisuustilanteesta. Hänen tietämänsä mukaan oppilaita pahoinpidellään välitunneilla ja useimmat oppilaista kokevat jatkuvaa väkivallan uhkaa eikä välituntisin uskalleta käydä vessassa.

Ahvamaa sanoo kuulleensa oppilailta, että koulussa käydään avointa huumekauppaa ja tupakan ja nuuskan välittäminen rehottaa. Koulu tunnetaan yhtenä Suomen suurimmista yläkouluista. Siellä on kolmella vuosiluokalla yli 700 oppilasta.

”Kuinka pitkälle Raision kaupunki ja sivistystoimi ovat valmiita katsomaan ongelmia läpi sormien ilman kovempien keinojen käyttöönottoa ja riittävää resurssointia nuorten turvallisuuden ja hyvinvoinnin puolesta?” Ahvamaa tivaa selvityspyynnössään.

”Haluan että tämä asia tuodaan avoimeen keskusteluun, eikä niin että tämä jossain pienessä piirissä hyssytellään ja tehdään joitain lumetoimenpiteitä”, kertoi Ahvamaa puhelimitse maanantaina.

Ahvamaa kertoo kuulleensa asioista ainakin useiden ystävien lapsilta, ainakin viideltä eri oppilaalta.

”On tönimistä, tuuppimista, lyömistä. Yksi ystävä sanoi, että siellä on ihan nuorisovankilameininki”, Ahvamaa sanoo. Turvakameroiden paikat esimerkiksi tiedetään.

”Väkivallanteot tapahtuvat kameroiden näkökentän ulkopuolella.”

Huumeista Ahvamaa sanoo, että oppilaat tietävät keneltä niitä voi ostaa.

”Tappelut liittyvät usein huumevelkojen perimiseen.”

Selvityspyyntönsä Ahvamaa lähetti muun muassa Raision kaupungin johdolle, Vaisaaren rehtoreille ja opetusministeri Li Anderssonille. Ahvamaa esittää, että kouluun palkattaisiin vartijoita.

”Jollakin tavalla on saatava tilanne rauhoittumaan, ja viesti nuorille että tämmöinen käytös ei ole hyväksyttävää.”

WC-lukon puna-valko-kiekko on juuri uusittu. Vaisaaren koulussa lukkorunkoja hakataan ja potkitaan kuukausittain rikki 5–6.

Sivistysjohtaja Laakso vastaa Ahvamaalle, että levottomuus on ollut nähtävillä Vaisaaressa etenkin tänä syksynä. Asiasta on useita kertoja keskusteltu koulun eri ryhmissä, ja syyskuun lopulla opettajien kokouksessa päätettiin tehostaa valvontaa.

”Kieltojen tai vartioinnin lisäämisen sijaan koulussa pyritään ennen kaikkea hyvän kautta puuttumaan tilanteeseen, eli ohjaamaan välituntisin toimintaan, joka edesauttaa oppilaiden hyvinvointia ja rauhoittamaan yleistä levottomuutta”, Laakso kirjoittaa.

Raision Vanhemmat ry:n puheenjohtaja Paula Närvä on kuullut Vaisaaren koulun ongelmista, ja hän on tietoinen Ahvamaan selvityspyynnöstä.

”Meno on todella levotonta. Usealta yläkoululaisen vanhemmalta olen kuullut, että niin sanotut tavallisetkin oppilaat kärsivät. Kaikkien paras ratkaisu olisi jos saataisiin hyvän kautta rakennettua ilmapiiriä, mutta vartiointikaan ei ole sinänsä huono ratkaisu, koska silloin opettajat saisivat keskittyä työhönsä, opettamiseen. Tärkeintä on saada koulu turvalliseksi.”

” Tänä syksynä on tehty useita rikosilmoituksia.

Vaisaaren koulun apulaisrehtori Tarja Hannuksela kertoo, että oppilaiden käytökseen joudutaan puuttumaan päivittäin. Hän sanoo, että alakoulusta tulleet seiskat ovat levottomampia kuin aiemmin.

”Tönimistä on ja tuuppimista on. Kaikkeen tähän puututaan. Valvontaa on tehostettu ja tehostetaan. Pääsääntöisesti kaikki opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat valvovat, tunnin viikossa per pää. Se on aika paljon.”

Vararahtori myöntää senkin, että jollain tasolla koulussa käydään huumekauppaa. Avoimeksi hän ei kauppaa kuvaisi – ainakaan siten miten aikuiset avoimuuden käsittävät.

”Minun tiedossani ei ole aikuista ihmistä, joka olisi nähnyt että koulussa olisi huumekauppaa käyty. Tänä päivänä some on se, jossa huumekauppaa käydään.”

Hannukselan mukaan jokaisessa väkivaltatapauksessa otetaan kotiin yhteys ja tehdään terveydenhoitajan tarkastus. Lisäksi tehdään väkivaltailmoitus, johon kirjataan mitä tapahtui, milloin, ketkä ja mitkä toimet tehtiin.

”Lieviä väkivaltatilanteita on useita viikossa. Tänä syksynä on tehty useita rikosilmoituksia. Kameravalvontaa on, mutta sitä saisi olla enemmän. On jouduttu kamerakuvia selvittämään varmasti viikoittain.”

Rainer Kirkanen sanoo, että Vaisaaren koulun vessoista on 10–12:ssa rikotaan jatkuvasti paikkoja tai töhritään. ”Hajotellaan kansia, pissataan nurkkiin. Kun menen rikkinäisiä kansia vaihtamaan, saa kumisaappaissa mennä.”

Hannuksela haluaisi lähestyä koulun ongelmia myönteisen kautta, ei niinkään palkata vartijoita. Nyt vartijoita ei ole.

”Me haluaisimme ohjata oppilaita oikeaan käyttäytymiseen, että patoutunutta energiaa voisi purkaa, on toivottu kaupungin liikuntatoimilta apua: mitä me voisimme keksiä tuolla koulun pihalla järkevää ja mukavaa toimintaa.”

Tarja Hannuksela sanoo, että koulun henkilöstö tekee sen minkä voi.

”Koulu yksinään ei pysty ratkaisemaan juurisyitä, ja on käännettävä katse siihen suuntaan, miksi lapset ja nuoret ovat niin levottomia ja voivat pahoin. Tämä ei koske vain Vaisaaren koulua ja Raisiota.”