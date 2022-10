HS kysyi raisiolaisilta nuorilta, mitä Vaisaaren noin 700 oppilaan yläkoulussa ja kaupungissa oikein tapahtuu. Moni piti koulua mainettaan parempana. Silti jotain on jäljellä myös vanhasta ”raaka-Raisiosta”.

15-vuotias Arttu Löytökorpi sanoo, ettei tunnista entistä opinahjoaan viime päivien uutisista. Hänen mukaansa Vaisaaren yläkoulussa on ongelmia, mutta ei mitään normaalista poikkeavaa.

”Vauhdikas syksy on kyllä ollut. Ehkä niitä haasteitakin on ollut vähän enemmän kuin ennen”, pohtii nuorisotyöntekijä Henri ”Hoppe” Moilanen.

Raision nuorisokeskus Nopassa työskentelevä Moilanen on tehnyt pitkän uran nuorten parissa ja asunut Raisiossa lähes koko ikänsä.

Tänään Nopassa on ohjelmassa leivontaa. Teini- ja esiteini-ikäisiä nuoria samoilee eri huoneiden väliä. Ulko-ovi käy tiheään, vaikka on syyslomaviikko. Tai ehkä juuri sen takia. Normaaliviikoilla Noppa on yläkoululaisten suosittu ajanviettopaikka.

”Tuolta niiden on hyvä tulla tähän. Osa tulee suoraan koulusta, toiset vähän myöhemmin”, Moilanen osoittaa ikkunasta pysäköintialueen toisella puolella sijaitsevaa Vaisaaren koulua.

Nuorisotyöntekijä Henri Moilanen sanoo, että nuoret muuttuvat maailman mukana. Biljarditaidot ovat mennyttä maailmaa.

Vaisaaren yläkoulu on ollut otsikoissa viime päivinä. Paikallislehti Rannikkoseutu uutisoi tiistaina, että koulussa on vakava kiusaamisongelma. Koulussa tapahtuneista välikohtauksista on tehty useita rikosilmoituksia syksyn aikana. Lehden mukaan osa oppilaista pelkää liikkua välitunneilla yksin tai käydä vessassa.

Uutinen ilmestyi vain vähän sen jälkeen kun Lounais-Suomen poliisi oli tiedottanut tutkivansa laajaa huumeiden välitystä alaikäisille Raisiossa. Raision keskustassa on poliisin mukaan kaupattu kannabista ostajille, joista nuorimmat ovat yläkouluikäisiä.

Raisiossa se tarkoittaa, että he ovat Vaisaaren oppilaita. Koulu on Raision ainoa yläkoulu – ja vähintäänkin yksi Suomen suurimmista, jos ei suurin sellainen.

”Hoppe” Moilanen sanoo huomanneensa, että nuoriso on muuttunut. Mutta siinä ei ole mitään uutta.

”Jotain aina muuttuu, sillä maailma muuttuu. Aina tulee huonompia ja parempia hetkiä.”

Moilasta harmittaa esimerkiksi se, että nykynuoret eivät ole innostuneita opettelemaan biljardin peluuta, vaikka nuorisotilassa olisi kaksi pöytää. He viihtyvät paremmin omissa oloissaan ja puhelinten parissa.

Nuorisotyöntekijä Arttu Aaltonen kertoo, että päihteet aiheuttavat ongelmia nuorisotiloissa. Hän tarkoittaa kuitenkin sähkötupakkaa ja nuuskaa.

Ehkä Raisiossa on tosiaan nyt menossa vähän huonompi hetki. Vajaa viikko sitten Turun Sanomat uutisoi juuri Nopan parkkipaikalla tapahtuneesta väkivallasta. Kahden tytön välistä tappelua selvittämään piti kutsua poliisi ja ambulanssi.

Takavuosina Raisio tunnettiin Turun seudulla ”raaka-Raisiona” ja kaupungilla oli väkivaltainen maine. Juuri väkivallan ja erityisesti nuorten väkivaltaisuuden vuoksi kaupunki on ollut otsikoissa myös pitkin kuluvaa vuotta.

Erityisesti keskustassa on ollut levotonta. Helmikuussa raisiolaismies joutui siellä rajun pahoinpitelyn uhriksi, kun nuorisojoukko ryösti hänet vain muutaman oluen vuoksi kaupungin keskustassa.

”Mutta tekijäthän olivat tulleet pääkaupunkiseudulta”, Moilanen muistuttaa.

Hänen mielestään kaupungin maine ei pidä paikkaansa ainakaan enää.

”Jotka siitä eniten huutelevat, he eivät tiedä mitään.”

Vaisaaren yläkoulun edustalla kokoontui keskiviikkona äänekästä nuorisojoukkoa. Tässä porukassa ei kiusata, nuoret vakuuttivat.

Vaisaaren koulun portailla istuskelee kymmenpäinen nuorisojoukko. He tunnustautuvat joko nykyisiksi, entisiksi tai tuleviksi koulun oppilaiksi. Mutta julkisuudessa piirrettyä kuvaa he eivät tunnista.

”Mielestäni Vaisaarella on ihan hyvä maine. Tai ainakaan täällä ei ole tapahtunut mitään sellaista mistä on kirjoitettu”, vakuuttaa 15-vuotias Arttu Löytökorpi.

Hän on käynyt Vaisaaren koulun, mutta opiskelee nyt viereisessä ammattikoulu Rasekossa. Löytökorpi myöntää, että suuressa koulussa on myös kiusaamista, mutta kehuu, että siihen yleensä puututaan tehokkaasti. Äänekäs lapsikuoro myötäilee ja nyökyttelee ympärillä.

”Muista hymyillä kunnolla kuvassa”, joku huutaa taustalta.

Vaisaaren yläkoulun pihapiiristä löytyy muun muassa pihalätkäkaukalo ja suosittu ulkoliikuntasali.

Läheltä löytyy vakavampiakin ilmeitä. 18-vuotiaan Riki Lehtosen koiralenkkireitti kulkee koulun ohi. Hänkin on käynyt yläkoulunsa Vaisaaressa.

”Lukiossa huomaa eron, miten kiusaamiseen yritetään puuttua siellä paljon tehokkaammin”, hän vertailee.

Lehtosen omat kokemukset yläkoulusta ovat myönteisiä, mutta hän sanoo tilanteen heikentyneen niistä ajoista.

”Kaverini on siellä tällä hetkellä. Tiedän, että levottomuus on lisääntynyt ja kiusaaminen muuttunut väkivaltaisemmaksi. Kaverinikin on joutunut tekemään rikosilmoituksen.”

Ella Nousiainen (edessä) ja Nea Laamo viettivät keskiviikkona aikaa Naantalin S-Marketin luona, jossa nuoriso usein kokoontuu. Heidän mukaansa naapurikaupunki Raisioonkin uskaltaisi mennä.

HS jututti keskiviikkona Raisiossa yhteensä pariakymmentä nuorta, joilla on jonkinlainen yhteys Vaisaaren yläkouluun. Sama kuvio toistui kerta kerran jälkeen. Lähes kaikki olivat kuulleet jotain, mutta harva nähnyt mitään.

Puheet huumekaupoista olivat tuttuja. Huhuissa puhuttiin jopa ekstaasin katukaupasta. Kiusaaminenkin oli tuttua, mutta kaikki koulussa opiskelleet kokivat selvinneensä oppivuosistaan ihan hyvin.

Moni muistutti, että nuoret liikkuvat laajalti. Raisiossa käy lähikuntien nuoria ja toisinpäin. Raaka-Raisiosta ei nuori polvi enää puhu.

Esimerkiksi naantalilaiset Ella Nousiainen, 16, ja Nea Laamo, 15, kieltävät, että Raisiolla olisi erityisen levoton maine.

”No, ehkä tietyillä alueilla”, Laamo täsmentää ja myöntää tarkoittavansa kaupungin keskustaa.

Tyttöjen mukaan siellä kokoontuu raisiolaisten lisäksi Turusta tullutta porukkaa. Mutta ei se sentään mikään no-go-zone ole.

”Tai no, ehkä en menisi sinne illalla”, Nousiainen miettii.

