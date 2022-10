Ennuste: Turussa on nukkuma­lähiö, jossa asuntojen hinta nousee liki 60 prosenttia

Insinööritalo teki pitkän aikavälin ennusteen eri alueiden keskimääräisistä neliöhinnoista. Julkisuuteen A-insinöörit kertoo suurimman nousijan ja kalleimman alueen vuonna 2040.

Tuoreen ennusteen mukaan asuntojen hinnat nousevat vuoteen 2040 mennessä Turussa eniten Pitkämäellä ja Muhkurissa, selviää A-insinöörien tuoreesta ennusteesta.

A-insinöörit on iso suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan suunnitteluun keskittynyt yritys.

Ennuste on tehty alueen nykyisen rakenteen ja hintakehityksen sekä alueen kaavasuunnitelmien perusteella. Ennusteessa oletetaan, että eri alueille nyt suunnitellut palvelut ja liikenneinvestoinnit toteutuvat.

Turun osalta analysoitiin kaikkiaan 12 postinumeroaluetta eli puolet kaikista 25 postinumeroalueista. Analyysissa keskityttiin Turussa eniten kaavahankkeita sisältäviin alueisiin. A-insinöörit kertoo julkisuuteen vain suurimman nousijan ja arvokkaimman alueen. Analyysissa ei huomioitu inflaatiokehitystä.

Pitkämäen ja Muhkurin muodostaman postinumeroalueen keskimääräinen neliöhinta kasvaa ennusteen mukaan 58 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Kun alueen keskineliöhinta vuonna 2022 on 2 174 euroa, vuonna 2040 se on ennusteen mukaan jo 3 440 euroa. Välissä tapahtuvaa hintojen notkahdusta selittää se, että Pitkämäen vanha liikekeskus on määrä purkaa vuonna 2028, jolloin palvelut heikkenevät hetkellisesti.

Pitkämäen ja Muhkurin postinumeroalue on lisäksi analysoitujen alueiden suurin nousija suhteessa edellisen vuoden ennusteeseen.

Arvonnousua selittävät erityisesti alueen uudet palveluinvestoinnit, sanoo A-insinöörien kaupunkikehitysjohtaja Jukka Kettunen. Alueelle on ajoitettu valmistumaan vuoteen 2030 mennessä useita suuria liike- ja kauppakeskuksia.

”Lisäksi alueelle rakennetaan paljon uusia asuntoja, mikä tulee vaikuttamaan keskihinnan nousuun.”

Pitkämäkeen on kaavoitettu esimerkiksi Pukkilan noin 3 000 asukkaan asuinalue.

Alueen asukasmäärän odotetaan kasvavan yli 5 000 henkilöllä eli lähes viisinkertaistuvan. Asukasmäärän kasvu lasketaan ennusteessa rakennusoikeuden määrän kasvun perusteella.

Keskihinnaltaan arvokkaimmat asunnot Turussa sijaitsevat ennusteen mukaan jatkossakin Kupittaalla.

Tällä hetkellä neliöhinta on alueella keskimäärin 4 321 euroa. Vuoteen 2040 mennessä keskineliöhinta nousee Kupittaala ennusteen mukaan lähes 5 000 euroon. Alueen asukasmäärän odotetaan samassa ajassa lähes tuplaantuvan.

Merkittävin Kupittaan alueen kaavasuunnitelma on Kettusen mukaan Voimakadun kaavahanke.

Lisäksi raitiovaunuhankkeen on arvioitu valmistuvan vuonna vuonna 2030.

”Alueen sisälle on suunnitelmissa tulossa useita hyvin saavutettavia ratikkapysäkkejä.”

Ennusteessa ei vielä ole mukana Turun tunnin junan eikä Tiedepuiston kansihankkeen vaikutuksia. Erityisesti Tiedepuiston kannen alustavat visiot vaikuttavat siltä, että ne voivat lisätä merkittävästi alueen vetovoimaa, Kettunen sanoo.

”Odotamme kieli pitkällä Tiedepuiston kannen suunnitelmaa ja sitä, että tarjousvaiheen hanke etenee. Ensi vuonna on varmaan jo tehty päätös, ketkä sitä alkavat viedä eteenpäin ja millaisella suunnitelmalla. Sitten tuomme sen välittömästi palveluun ja voimme analysoida, mikä sen vaikutus on alueen keskihintaan.”

Analyysiin otetaan mukaan vain hankkeita, joiden suunnitelman kaupunki on julkistanut. Heti kun edes varhainen arvio hankkeen volyymista, käyttötarkoituksesta ja aikataulusta on julkistettu, se voidaan ottaa mukaan analyysiin.

Monet suunnitelmat menevät kuitenkin hyvin pitkän ajan päähän, eikä niiden toteutumisesta usein ole varmuutta. Se heikentää ennusteen tarkkuutta.

”On lähtökohtaisesti epäluotettavaa, toteutuvatko parinkymmenen vuoden päähän tehdyt suunnitelmat vai ei. Vaatii aika paljon päätöksiä ennen kuin iso investointihanke toteutuu”, Kettunen sanoo.

Lisäksi ennusteen luotettavuuteen vaikuttaa analyysin taustalla oleva koneoppimisen malli.

”Tarvitsemme taustalle paljon dataa. Koulutamme sitä jatkuvasti uudella tiedolla.”

Kettusen mukaan malli ennustaa silti toteutunutta markkinahintaa sille syötetyillä paikkatiedon muuttujilla keskimäärin noin 80 prosentin tarkkuudella. Markkinahinta saadaan lisäämällä reaalihintaan vuosittainen inflaatio.

"Mielestämme se on tällä hetkellä paras mahdollinen varmuus.”