HS:n tekemä kysely paljastaa, että raitiotie jakaa Turun valtuuston kahtia. Nykyisten päättäjien pitäisi tehdä lopullinen päätös ratikan rakentamisesta, mutta kiista saattaa saada loppumetreillä vielä uuden käänteen.

Pormestari Minna Arve on ajanut aktiivisesti ratikkaa Turkuun. Hän myöntää hankkeen kustannusten huolettavan, mutta uskoo taloudellisten kokonaisvaikutusten kääntyvän selvästi plussan puolelle.

Turun raitiotien kohtalo voi olla kiinni yhdestä lauseesta.

Turussa on haaveiltu ratikan paluusta vähintään 1990-luvulta lähtien. Rakentamispäätöksestä on kiistelty yli kymmenen vuotta. Selvityksiä ja laskelmia on valmistunut toisensa perään, mutta poliitikot eivät ole päässeet sopuun.

Seuraavien reilun kahden vuoden aikana ratikan kohtalo pitäisi kuitenkin olla selvillä.

Nimittäin nykyisen valtuustokauden alussa, kesällä 2021 Turussa sovittiin kaupungin historian ensimmäisestä pormestariohjelmasta. Se on ikään kuin kunnallinen hallitusohjelma, mutta tässä tapauksessa sopimuksen allekirjoittivat kaikki tuolloiset valtuustoryhmät.

Parikymmensivuisessa paperissa mainitaan raitiotie vain yhden kerran. Tuo maininta tulee näyttelemään vielä merkittävää osaa taistossa raitiotiestä ennen kuin nykyinen valtuusto huhtikuussa 2025 lopettaa toimintansa.

Turkulaisille esiteltiin raitiovaunua vuonna 2018 Turun kauppatorilla. Turun ratikka tietenkin maalattaisiin Turun seudun joukkoliikenteen keltaisella värillä.

Turun pormestariohjelmaan kirjatussa lauseessa todetaan, että ”raitiotien kustannus- ja kannattavuusarvion pohjalta tehdään päätökset kaupunkikehityksen kannalta merkittävästä joukkoliikenneratkaisusta”.

Turun suurimmissa puolueissa pykälää luetaan tällä hetkellä niin, että päätös ratikan rakentamisesta tai hankkeen kuoppaamisesta lopullisesti on tehtävä vielä tämän valtuustokauden aikana.

Sekä vasemmistoliiton, Sdp:n, perussuomalaisten kuin vihreidenkin ryhmäjohtajat korostavat puolueiden sitoutuneen tekemään lopullisen ratikkapäätöksen nykyisen vaalikauden aikana.

”Oli kyse sitten politiikasta, työstä tai henkilökohtaisesta elämästä, välitiloissa eläminen on aika raskasta”, sanoo Sdp:n Taru Pätäri.

Vasemmistoliiton Mirka Muukkosen mukaan näin on pormestariohjelmassa sovittu, joten siitä on syytä pitää kiinni.

” ”Ei minun mielestäni ole tietenkään järkevää tehdä päätöksiä ennen kuin nämä selvitykset valmistuvat.”

Pormestari Minna Arve väläyttää, että kunhan ratikan ensimmäinen linja saadaan rakennettua, Varissuolta olisi lyhyt matka jatkaa raiteita Littoisiin. Se on asuinkeskus, joka sijaitsee osittain Kaarinan ja Liedon kaupunkien alueilla.

Asia ei kuitenkaan ole yksinkertainen, toppuuttelee Turun pormestari Minna Arve (kok). Hänkin vakuuttaa haluavansa ratkaisun vielä tämän kauden aikana. Arven mukaan pormestariohjelmaa sorvatessa ei tosin varsinaisesti ajateltu aikataulua.

”En ainakaan tunnista, että tällainen siinä olisi ollut taustalla enkä usko, että kukaan sitä ajatteli niin.”

Arven mukaan pormestariohjelma painottaa sitä, että ratikkaratkaisu tehdään sitten kun kunnolliset laskelmat valmistuvat. Ja niiden aikataulu on tällä hetkellä epävarma. Virkamiehiltä on julkisuudessa kuultu arvioita, että selvitykset eivät välttämättä valmistu ennen vaalikauden loppua.

Turun raitiotie on suunniteltu rakennettavaksi ensi vaiheessaan kulkemaan idän suuresta lähiöstä Varissuolta Kauppatorin kautta keskustan länsipuolella sijaitsevaan satamaan. Näistä Varissuon ja torin välisestä reitistä on tehty yleissuunnitelma, mutta sataman reitistä ei sitäkään. Lisäksi molemmista pitäisi tehdä vielä toteutussuunnitelma. Sen pitäisi kertoa, onko rakentaminen taloudellisesti kannattavaa.

”Ei minun mielestäni ole tietenkään järkevää tehdä päätöksiä ennen kuin nämä selvitykset valmistuvat. Yleissuunnitelmissa kustannusarviot ovat aina epätarkkoja. Toteutussuunnitelmassa valtuustolle voidaan antaa realistinen kattohinta-arvio”, Arve sanoo.

Myös kokoomuksen ryhmäjohtaja Sini Ruohonen pitää itsestään selvänä, että ensin odotetaan suunnitelmien valmistumista ja sitten päätetään.

” ”Jos suunnitelmat eivät ole siihen mennessä valmiina, niin sitten on kyse jonkinlaisesta vitkuttelusta.”

Asia on kuitenkin kaikkea muuta kuin selvä. Esimerkiksi perussuomalaisten ryhmäjohtaja Juha Anttila muistuttaa, että erilaisia selvityksiä on vuosien varrella tehty riittämiin ja ne ovat maksaneet kaupungille useita miljoonia.

Hänen mielestään päätös on nyt tehtävä, koska niin on luvattu.

”Jos suunnitelmat eivät ole siihen mennessä valmiina, niin sitten on kyse jonkinlaisesta vitkuttelusta”, Anttila linjaa.

Pormestarisopimuksen kirjauksen uudelleentulkinta saattaa alkaa houkuttaa etenkin ratikkaa kannattavia puolueita, sillä HS:n kesällä ja syksyllä tekemän kyselyn perusteella nykyinen valtuusto on niukasti ratikkaa vastaan.

Kyselyn mukaan Vasemmistoliitto ja vihreät ovat Turun ratikkamyönteisimmät puolueet. Lisäksi pormestari Arve on avoimesti ajanut ratikan toteuttamista, vaikka hänen oma puolueensa kokoomus on pahimmin jakautunut kahtia.

Turun 67:stä valtuutetusta kaikkiaan 48:lta saatiin vastaus. Se tarkoittaa 72 prosentin kattavuutta. Kyselyn perusteella vajaa puolet vastaajista, eli 23 valtuutettua (48 prosenttia), vastusti ratikan rakentamista Turkuun.

21 valtuutettua (44 prosenttia) ilmoitti kannattavansa ratikkaa. Neljä vastaajaa ei joko osannut tai halunnut kertoa kantaansa.

Kyselyn perusteella ratikkahankkeen kaatuminen olisi tällä valtuustokoonpanolla todennäköisempää kuin sen toteuttaminen.

Yksikään Vasemmistoliiton tai vihreiden edustaja ei ilmoittanut vastustavansa ratikkaa. Perussuomalaisista kukaan ei kannattanut sitä. Sdp:n ja kokoomuksen riveissä vastustajia oli enemmän kuin kannattajia. Demarien Pätärin mukaan ryhmä on todennäköisesti antamassa valtuutetuille vapaat kädet tulevassa äänestyksessä.

Jos nykyinen valtuusto hautaa ratikan, hanke kuolee lopullisesti. Näin uskoo ainakin Vasemmistoliiton Muukkonen.

”Jos poliittiset voimasuhteet tämän kauden päätteeksi toteavat, että raitsikka haudataan, kyllä se haudataan pysyvästi.”

