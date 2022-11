Naantalissa tuli myytiin harvinainen kaksipyöräinen ajoneuvo – Mikä se on?

Turkulainen kelloseppä osti erikoisen saksalaisen moottoripyörän 1952. Nyt sen voi ostaa huutokaupasta.

Kaksipyöräinen auto, mainosti saksalainen moottoripyörätehdas Maico Mobil-pyöräänsä 1950-luvulla.

Skootterityyppinen metalliputkilo, jonka keula on ankannokan ja kykloopin risteytys kilpaili italialaisen Vespan kanssa samoilla markkinoilla. Siinä missä Vespa houkutteli ostajia italialaisella tyylikkyydellä, Maico Mobil lupaili lähes automaista liikkumista.

Maico markkinoi Mobilin olevan aivan uusi ajoneuvotyyppi, jossa yhdistyvät auton hyödyt ja moottoripyörän vaivattomuus ja keveys.

Kuva Maico Mobilin mainoslehdestä 1950-luvulta.

Iso tuulilasi ja leveät katteet lupasivat työntää sadevedet pois kuskin naamalta, ja valmistaja lupaili housujen ja kenkien pysyvän kuivana. Pyörän 14 tuuman kokoiset renkaat tarjosivat tasaista menoa, kun taas näkyvyys oli taattu suurikokoisen etuvalon ansiosta.

Pyörä ei saanut kiitosta ulkonäöstään, vaan sitä ruvettiin kutsumaan lempinimellä Roskakori. Nykyään Maico Mobil on saanut kunnianpalautuksen, ja sitä kutsutaan jopa skoottereiden Graalin maljaksi.

Naantalilaisella Reijo Ahosella on myynnissä tällainen saksalainen moottoripyöräharvinaisuus. Hänen isänsä Esa Ahonen osti Maico Mobilin 30 vuotta sitten.

”Pyörä oli osiltaan täydellinen, mutta vaati kokonaisvaltaisen kunnostuksen”, Ahonen kertoo.

Viiden vuoden kunnostuksen jälkeen Maico hyväksyttiin museoajoneuvorekisteriin. Beesinvärinen pyörä on ollut viime vuodet vähällä käytöllä. Kunnostuksen jälkeen pyörällä on ajettu vain muutamia kilometrejä. Moottoria on pyöritetty tasaisin väliajoin.

Ahosen isä hankki pyörän osittain nostalgian takia. Hän ajeli nuoruudessaan oman isänsä Maicolla.

Maico Mobil sopi mannermaiseen kaupunkiajoon.

”Isäni käytti Maicoa 50-luvun lopulla Helsingissä ollessaan armeijassa. Hänen mukaansa pyörä oli melko haastava ajettava. Erityisesti tuli muistaa pysähtyessä, että tukijalkaa ei saanutkaan siirrettyä suoraan maahan, kun pyörän katteet olivat tiellä. Moni Maico kaatuikin tämän vuoksi kyljelleen”, Reijo Ahonen kertoo.

Tunnetuin suomalainen Maico-harrastaja on helsinkiläinen Timo Nyberg. Hän kertoi HS:n jutussa Maicolla ajamisen olevan vähintään haastavaa. Iso etulasi haukkaa helposti ilmaa ja kääntää vastatuulessa ajoneuvon helposti tienposkeen.

"Kyllä sillä purjehditaan. Pitää kallistua toiselle puolelle, kun vehje kääntyy toiselle puolelle", Nyberg kuvaili.

Saksassa Maico Mobil -harrastus on voimissaan, ja pyörään löytyy vielä hyvin varaosia. Maico valmisti Mobil-pyöriä vuosina 1950–1958.

Pyörän moottori oli sijoitettu rungon keskelle.

Ahosen pyörän osti uutena vuonna 1952 turkulainen kelloseppä Armas Vaarna. Euroopassa hyväkuntoisia Maicoja on myyty jopa yli 20 000 eurolla. Miksi Ahonen haluaa luopua harvinaisuudesta?

”Me harrastamme nelipyöräisiä”, Ahonen toteaa.

