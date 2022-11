”Rakettia vastaan et voi taistella” – Suomalainen psykologi joutui Harkovassa Venäjän iskun keskelle

Lietolainen Markus Mattsson joutui matkustamaan ukrainalaisen kumppaninsa kotikaupunkiin keskelle Ukrainan sotaa. Hän kertoo miltä arki runnellussa Harkovassa näyttää.

Harkovalaisen kahvilan eteiseen on tuotu kuva Vladimir Putinista. Asiakkaat heittävät siihen tikkaa.

Markus Mattsson vastaa torstai-iltapäivällä puhelimeensa katukahvilasta Harkovan keskustassa. Taustalta kuuluu vilkasta puheensorinaa ja astioiden kilinää. Hän kertoo syöneensä juuri kirsikkaleivoksen ja juovansa maitokahvia. Tunnelma on kuin missä tahansa eurooppalaisessa suurkaupungissa, muutamaa pientä yksityiskohtaa lukuun ottamatta.

”Kahvilan seinällä roikkuu tikkataulu, jossa on [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin naama. Naapuripöydän nainen heitti juuri lähtiessään pari tikkaa Putinin naamaan”, Mattsson nauraa.

”Lisäksi tänne on tuotu valokuvia tuhotuista paikoista. Ihmiset ovat piirtäneet niihin asioita, jotka niistä puuttuvat. Yhdessäkin kuvassa näkyy talo, josta julkisivu on romahtanut ja asuntoihin näkee sisälle. Joku on piirtänyt sinne naisen suihkuun ja miehen puuhailemaan askareitaan.”

Harkovalainen taiteilija on piirtänyt tuhotun rakennuksen kuvaan elämää, jonka sota on hävittänyt.

Lietolainen Mattsson työskentelee Mannerheimin lastensuojeluliitossa psykologina ja projektipäällikkönä. Viime maanantaina hän kuitenkin löysi itsensä Harkovasta, joka sijaitsee itä-Ukrainassa noin sadan kilometrin päässä Ukrainan ja Venäjän välisen sodan etulinjasta.

Mattssonin kumppani on kotoisin Harkovasta. Tämä joutui yllättäen palaamaan kotikaupunkiinsa hoitamaan perheasioita ja Mattsson tahtoi lähteä kumppaninsa tueksi. Hän myöntää, että matkustaminen sodan keskelle pelotti.

”Mutta enemmän olisi pelottanut jäädä kotiin. En olisi pystynyt nukkumaan tietäen, että kumppanini on täällä.”

Paluusta ei ole vielä tietoa, mutta Mattssonin mukaan he haluavat pois niin pian kuin mahdollista.

”Loppujen lopuksi meidän piti lähteä tänne aika nopealla aikataululla, joten asioita ei ehtinyt turhia murehtimaan. Viimeiset päivät järjestin kuumeisesti työasioita, jotta matka onnistui. Sota oli silloin vielä aika abstrakti juttu”, hän kuvailee.

Markus Mattsson joutui matkustamaan perhesyiden vuoksi pikahälytyksellä Harkovaan. Hän kiittelee työnantajaansa ja työtovereitaan, jotka auttoivat määräämättömäksi ajaksi tarvittavan vapaan järjestämisessä.

Mattsson saapui puolisonsa kanssa perille maanantaina. Silloin sota sai konkreettisen muodon. Mattsson kertoo, että tykkitulen ääni kuuluu Harkovan keskustaan selvästi. Ydinkeskustassa lähes kaikkien rakennusten ikkunat ovat hajalla.

”Viime yönä olimme juuri menneet nukkumaan, kun puhelimiin ladatut ilmahälytys-appsit alkoivat huutaa. Juoksimme kerrostalon käytävään. Paikallisilla on niin sanottu kahden seinän sääntö, eli ilmahyökkäyksen aikana pitää mennä paikkaan, jota ulkopuolelta suojaa ainakin kaksi seinää.”

Mattsson kuuli räjähdyksiä, mutta raketit lensivät naapurikaupunginosaan. Aamulla selvisi, että hyökkäys oli tuhonnut yhden julkishallinnon rakennuksen. Kolme rakettia oli osunut lähistölle, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Leikkipuistossa näkyy vain muutamia perheitä lapsineen.

Viimeistään aamulla Mattsson ymmärsi, miten Harkovan asukkaat selviävät sodan kauhujen keskellä.

”Me olimme tietenkin poissa tolaltamme, mutta emme halunneet jäädä vain paikoillemme.”

Mattsson kertoo, että hän lähti kumppaninsa kanssa viettämään päivää keskustan puistoon. Siellä hän näki samaan aikaan muun muassa kaksi hääseuruetta.

”Kuulimme kun morsian puhui ystävälleen puhelimessa. Hän sanoi, että mikä olisikaan parempi hetki [mennä naimisiin] kuin nyt.”

”Tällaisissa oloissa ihmiselle tulee taistele tai pakene -reaktio. Mutta ei raketteja vastaan voi taistella. Niinpä paikalliset ovat päättäneet olla välittämättä.”

Yleinen väestönsuoja Harkovan keskustassa.

Mattsson kertoo, että sodasta huolimatta arki pyörii päällisin puolin normaalisti. Aiemmin vilkas kaupunki kuitenkin ”kumisee tyhjyyttään”. Moni on lähtenyt joko ulkomaille tai evakkoon maan sisällä.

Esimerkiksi kauppojen valikoimissa puute ei näy. Mattsson latasikin alkuviikolla Twitteriin kuvan lähimarketin täydestä kuohuviinihyllystä.

Sähkönjakelu katkaistaan eri puolilta kaupunkia kiertävän vuorojärjestelmän mukaan säännöllisesti 4-5 tunniksi. Polttoaineista oli aiemmin pulaa, mutta tällä hetkellä jakelu on kunnossa.

”Enemmän minä olen nähnyt tyhjiä hyllyjä Suomessa, kun ihmiset hamstraavat jodia tai vessapaperia tai milloin mitäkin”, Mattsson hymähtää.

Harkovalaisen koulun ikkunat on peitetty vanerilla. Koulun nimilaatassa näkyy luodinreikä.

Tarkkailtuaan ihmisiä kaduilla psykologi on kuitenkin pannut merkille vastaantulijoiden totiset kasvot. Hirtehishuumori on kukkinut Ukrainassa koko sodan ajan, mutta se ei peitä sitä, että sota kovettaa ihmisen.

”Kasvoista huomaa, että ihmiset ovat täällä paljon vakavampia.”

”Kumppanini on tavannut nyt paljon vanhoja ystäviään ja hän sanoo aina, että voi miten he ovat vanhentuneet.”

Kaduilla rakennusten ikkunat on peitetty vanerilevyillä ja näyteikkunat tummennettu. Se jakaa Mattssonin mukaan kaupungin kahteen eri maailmaan. Sisätiloissa vallitsee hämärä vaihtoehtotodellisuus. Sinne harkovalaiset hetkeksi kerrallaan pakenevat sodan todellisuutta.

Kahviloissa voi vapaasti valita erikoiskahveja ja leivoksiakin riittää. Mutta heti ulko-ovella odottavat luodinreiät ja väestönsuojien kyltit.

Markus Mattsson vieraili torstai-illalla jumalanpalveluksessa kirkossa, joka vaurioitui maaliskuussa pommituksissa. Hän kertoo huomanneensa, että monet piipahtivat paikalla hetkeksi rauhoittumassa.

