Turun Sanomat kertoi aiemmin, että Varsinais-Suomessa on diagnosoitu kuluvana vuonna yhteensä 32 kuppatartuntaa.

Turun Sanomien mukaan suurin osa tartunnoista on peräisin pääkaupunkiseudulta ja osa ulkomailta.

Varsinais-Suomessa on tänä vuonna diagnosoitu aiempaa enemmän kuppatartuntoja. Turun Sanomien mukaan tapauksia on enemmän kuin yhtenäkään aiempana vuonna vuodesta 1995 lähtien.

Lehden mukaan Varsinais-Suomessa on diagnosoitu tänä vuonna yhteensä 32 kuppatartuntaa, kun viime vuonna kuppatapauksia oli Varsinais-Suomessa yhdeksän.

Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi kertoo Turun Sanomille, että Suomessa ei juurikaan ole esiintynyt kuppaa pitkään aikaan, ja sairaus on yhä harvinainen.

TS:n mukaan suurin osa Varsinais-Suomessa havaituista tartunnoista on peräisin pääkaupunkiseudulta ja osa ulkomailta.

Kuppa on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi.

Tänä vuonna koko Suomessa on havaittu 295 kuppatapausta. Kyseessä on suurin luku sitten vuodesta 1995 alkavan tilastoinnin. Asia käy ilmi Tartuntatautirekisteristä.

Viime vuonna kuppatapauksia tilastoitiin Suomessa 169.

Eniten kuppatapauksia on tänä vuonna todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa tapauksia on tullut esille 155. Varsinais-Suomen tapausmäärä on toiseksi korkein.

Kolmantena ovat Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit, joissa kummassakin on tilastoitu tänä vuonna 12 kuppatapausta.

Fakta Kupan oireet vaihtelevat Kuppa on krooninen ja monioireinen yleisinfektio, jonka aiheuttaa Treponema pallidum -bakteeri. Kuppa tarttuu suojaamattomassa emätin- ja anaaliyhdynnässä sekä suuseksissä. Kuppa voi tarttua myös äidistä sikiöön. Oireet vaihtelevat infektion eri vaiheissa. 3–4 viikon kuluttua tartunnasta tartuntakohtaan ilmestyy yleensä kivuton haava, joka parantuu itsestään muutamassa viikossa. Joka kolmannelle haavaa ei kehity. 6–8 viikon kuluttua tartunnasta voi ilmetä erilaisia yleisoireita, kuten lämpöilyä, pahoinvointia, päänsärkyä, lihaskipuja ja ihottumaa. Lisäksi imurauhaset voivat suurentua. Kupan eri vaiheet voivat olla myös oireettomia. Jos kuppaa ei ole hoidettu, voi vuosien kuluttua osalle tartunnan saaneista tulla erilaisia vakavia verisuoni- tai luumuutoksia tai keskushermosto-oireita. Kupan hoitoon käytetään tavallisesti päivittäisiä penisilliinipistoksia. Taudin vaihe vaikuttaa hoidon pituuteen. Kupan testaus ja hoito on maksutonta kunnallisissa terveydenhoitopaikoissa. Vuonna 2021 koko Suomessa todettiin THL:n mukaan 169 kuppatartuntaa. Lähde: THL

Haluatko lisää luettavaa Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.