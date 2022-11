"Me todella palelimme” – Energiansäästö iski uimareihin

Uimahallin sähkönkulutuksesta neljäsosa tulee juuri saunoista. Turussa Impivaaran uimahallissa siirryttiin viime viikolla yhden saunan malliin, eikä se miellyttänyt kävijöitä.

Energiansäästötalkoot ovat aiheuttaneet närää Turun Impivaaran uimahallissa, kun vain yksi sauna on ollut auki miesten ja naisten puolella.

Turkulaisen Jenni Aaltosen, 31, pitkäaikainen vesijuoksuharrastus saattaa nyt loppua. Vierailu Turun pääuimahallissa Impivaarassa päättyi pettymykseen ja paleluun menneenä lauantaina.

Aaltonen käy kerran–pari viikossa vesijuoksemassa uimahallissa ystävänsä kanssa. Viime lauantain vierailulla he yllättyivät, kun naisten osastolla olikin käytössä vain yksi sauna normaalin kolmen sijaan.

Ainoa päällä oleva sauna oli niin ruuhkainen, että sinne joutui jopa odottamaan pääsyään.

”Saunassa oltiin tiukassa kuin sillit suolassa. Kaikki eivät mahtuneet istumaan, monet seisoivat lattialla lämmittelemässä. Moni kääntyi ympäri nähtyään, että sauna oli tupaten täynnä ihmisiä.”

Saunan oven normaalia tiheämpi avaaminen toi löylyhuoneeseen jatkuvasti viileää ilmaa. Aaltonen sanookin, että saunassa oli ”todella kylmä”.

”Ihmiset eivät uskaltaneet heittää löylyä, kun samassa tilassa oli myös pieniä lapsia. Se johti siihen, että me todella palelimme saunassa.”

Palelu puolestaan johti Aaltosen mukaan siihen, että saunassa oli tarve viipyä normaalia kauemmin. Siitä taas tuli huono omatunto, koska moni halukas ei päässyt saunaan lainkaan.

”Siellä sitten istuimme ja tuli ihan huono olo. Happi ei kulkenut samalla tavalla kuin yleensä. Oletan sen johtuvan siitä, että ihmisiä oli vain niin paljon, happi vain oli vähissä kuten lämpökin.”

Saunassa palellut Jenni Aaltonen kysyy, onko uimahallin saunoista säästämisessä mitään järkeä.

Karu saunakokemus oli Aaltosen mukaan saunakävijöiden yhteinen. Normaalisti lauteilla vaitonaisesti istuvat tai ystäviensä kanssa jutustelevat ihmiset puhuivat nyt pääosin saunan ennen kokemattomasta ruuhkaisuudesta.

”Paljon kuuli kritiikkiä, että onko tässä mitään järkeä. Samaa mietimme mekin. Tämä reissu oli iso pettymys, saunan puute vie ison ilon ja hyödyn harrastamisesta.”

Aaltosella on vielä puoleksi vuodeksi maksettu ranneke uimahalliin, mutta käyttääkö hän sen loppuun, ei ole varmaa.

”Me siellä altaassa ihan juoksemme ja treenaamme, mutta silti meille tulee jossain vaiheessa kylmä. Lämmittelemään on pakko päästä.”

Aaltonen sanoo harmittelevansa asiaa ennen kaikkea vanhusten, sairaiden, vähävaraisten, työttömien, lapsiperheiden ja opiskelijoiden puolesta.

”Tulee mieleen väkisin, että säästääkö kaupunki nyt ihan oikeasta kohdasta. Uimahalli on monelle se ainoa liikuntamuoto, jota voi harrastaa.

Turun kaupungin uimalaitosten päällikkö Eeva Haapanen sanoo, että Impivaaran uimahallissa siirryttiin viime viikolla yhden saunan malliin eli käytännön säästötoimiin.

Asiasta päätti syyskuussa Turun kaupunki, joka valikoi yhdeksi energiansäästökohteeksi Impivaaran uimahallin saunat. Uimahallin sähkönkulutuksesta neljäsosa tulee juuri saunoista.

”Päätös on hyvin samankaltainen kuin muissakin isoissa kaupungeissa, esimerkiksi Helsingissä, Tampereella ja Oulussa”, Haapanen sanoo.

Lue lisää: Helsingin uima­halleissa suljetaan saunoja energian säästämiseksi

Impivaarassa naisilla on normaalisti käytössään kolme saunaa, miehillä samoin. Saunoista yksi on tarkoitettu kovemmille löylyille, yksi lempeämmille löylyille ja kolmas on höyrysauna.

Säästötoimien johdosta sekä miehiltä että naisilta suljettiin kaksi saunaa ja päälle jätettiin vain yksi. Haapanen kertoo, että käyttöön jääneiden saunojen lämpöasetukset säädettiin kovien ja lempeiden löylyjen puoliväliin. Tällä hetkellä saunojen lämpötilat naisten puolella ovat 75 astetta, miesten puolella noin 80 astetta.

Haapasen mukaan uimahallissa ei tehdä muita energiansäästötoimia, sillä ne tuovat mukanaan muita huolenaiheita.

”Emme lähde säätämään ilmanvaihtoa tai pienentämään allasvesikiertoa, sillä emme halua vaarantaa rakennusta, rakenteiden kuntoa tai asiakkaiden terveyttä”.

Samasta syystä myös uima-altaiden lämpötiloja ei ole lähdetty laskemaan. Isojen altaiden lämpötila on edelleen 27 astetta, perhealtaiden ja monitoimialtaan 30 astetta.

”Jos lämpöä laskisi parilla asteella, sillä ei olisi merkittävää vaikutusta energiansäästön kannalta.”

Myöskään suihkuveden lämpöä tai suihkun kestoa ei ole säädetty.

Haapanen sanoo, että vaikka palautetta on nyt tullut asiakkailta, tällä hetkellä se ei johda isompiin toimenpiteisiin. Hän sanoo kuitenkin, että jos seurannassa siihen päädytään, niin asia voidaan viedä uudelleen kaupunginhallituksen pohdittavaksi.

”Kyseessä ei ole asiakkaiden kiusaaminen. Haluamme yksinkertaisesti kantaa oman kortemme kekoon ja säästään energiaa niin, että sähköä riittää kaikille. Kaupungissa tehdään paljon myös muita energiansäästötoimenpiteitä.”

Palautteissa on kerrottu muun muassa, että saunoihin on joutunut jonottamaan ja ruuhkan vuoksi esimerkiksi miesten saunaosaston puolella osa henkilöistä on joutunut jopa istumaan saunan lattialla, kun muita istuinpaikkoja ei ole ollut.

”Yleensä asiakkaat tulevat tasaisesti pitkin päivää, mutta toki on myös ruuhkaisempia tilanteita ja asiakaspiikkejä. Tällaisissa tilanteissa toivomme ihmisiltä joustavuutta ja sitä, että otetaan muut saunan käyttäjät huomioon ja annetaan tilaa kaikille”, Haapanen toivoo.

