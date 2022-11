Julkisuudessa on kerrottu liikemies Jethro Rostedtin eroavan Turun valtuustosta ja aluevaltuustosta. Hyvinvointialueella asiasta ollaan täysin tietämättömiä.

Jethro Rostedt on viime aikoina nähty usein Espanjassa, jossa toimii hänen nimeään kantava kebab-ravintola. Rostedt ei ole suostunut paljastamaan minne hän on muuttamassa Turusta.

Turkulaisen mediakasvon ja liikemiehen Jethro Rostedtin (liik) velkakurimus syvenee samalla, kun hän eroaa Turun kaupunginvaltuustosta.

Ulosottolaitoksen rekisterin mukaan Rostedtilla on parhaillaan ulosotossa noin kuuden miljoonan euron velat. Vielä keväällä ulosotossa olevien laskujen yhteissumma oli noin neljä miljoonaa euroa.

Rostedtin kahdeksansivuiseksi venähtäneen ulosottorekisterin tuoreimmat merkinnät liittyvät maksamattomiin veroihin. Verohallinto karhuaa Rostedtilta useita maksamattomia laskuja.

Muun muassa jäännösveroja eli mätkyjä on maksamatta yli 800 000 euroa. Viimeisin Verohallinnon karhuama ulosottovelka on pantu vireille syyskuun alussa. Se koskee 77 euron laiminlyötyä varainsiirtoveroa.

Rostedt on tunnettu turkulaisen Aninkaisten kiinteistönvälitys -yrityksen keulahahmona ja osaomistajana. Syyskuussa hän kuitenkin erosi yhtiön hallituksen puheenjohtajan paikalta. Lokakuussa hän jätti myös roolinsa hallituksen varajäsenenä. Jo aiemmin hän on luopunut kaikista omistuksistaan yrityksessä. Rostedt on edelleen listattu yrityksen sivuilla kiinteistönvälittäjänä.

Turun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina Rostedtin eronpyynnön kaupunginvaltuustosta. Rostedt istuu Turussa Liike Nytin ainoana valtuutettuna. Rostedt on kertonut aiemmin mediassa muuttavansa pois Turusta, minkä vuoksi hänen on lain mukaan erottava myös kunnallisista luottamustehtävistä.

Rostedt ei halunnut kommentoida HS:lle raha- tai muita asioitaan. Hän kuitenkin viestitti, että hänen eronsa valtuustosta ei liity uuteen tv-sarjaan, toisin kuin ainakin Turun Sanomat uutisoi viime viikolla.

”Toki sen verran voin sanoa, että mikäli jossain mediatiedoissa on noin ollut niin niissä on ollut virhe. Muutan pois paikkakunnalta ja teen ensi vuonna uutta ohjelmaa”, Rostedt kirjoittaa sähköpostitse.

Rostedtin tilalle Turun valtuustoon nousee entisen Miss Suomen Lola Odusogan ex-puoliso, yrittäjä Jarkko Wallinkoski.

Maanantaina Turun kaupunginhallituksessa käsiteltiin myös Liike Nytin valtuustoryhmän toisen varajäsenen eronpyyntö. Noora Koivisto ilmoitti eroavansa luottamustehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten. HS ei tavoittanut Koivistoa kommentoimaan eroaan.

Liike Nytin valtuustoryhmän shteerin Pasi Hautalan mukaan Koivisto pyytää eroa opiskelukiireidensä vuoksi. Hautalan mukaan Koivisto ei ehtisi hoitaa varavaltuutetun tehtäviä, joiden voi odottaa lisääntyvän Rostedtin eron jälkeen.

Jethro Rostedt valittiin tammikuussa myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustoon ainoana Liike Nytin edustajana. Yle kertoi viime viikolla Rostedtin hakeneen eroa myös aluevaltuustosta.

HS pyysi maanantaina asiasta varmistusta hyvinvointialueen hallinnosta, jossa eroaikeista ei oltu kuultukaan. Hyvinvointialueen viestintäjohtaja Maria Roosin mukaan Hyvinvointialueelle ei ole tullut tällaista ilmoitusta.

