Salossa tapahtui maanantaina puolen päivän jälkeen vakava onnettomuus, jossa henkilöauto ja kuorma-auto törmäsivät. Kyseessä on päivystävän palomestari Hannu Karpin mukaan nokkakolari, jonka seurauksena henkilöauto syttyi ilmiliekkeihin.

Karppi ei voinut vastata kysymykseen siitä, minkälaisia henkilövahinkoja onnettomuudessa on mahdollisesti syntynyt.

Pelastuslaitos ei kerro tässä vaiheessa onnettomuudesta enempää, vaan tiedotusvastuu siirtyy poliisille. Poliisin tutkintaryhmää odotettiin maanantaina alkuiltapäivästä vielä paikalle.

Vanha ykköstie eli tie 110 on onnettomuuskohdalta suljettu liikenteeltä. Tarkempi onnettomuuspaikka on Hajalan liittymästä noin 4,3 kilometriä Rikalan suuntaan. Onnettomuuspaikalla on raivaustyöt käynnissä ja pelastuslaitos kehottaa ihmisiä käyttämään kiertoteinä tietä 1 tai 2351.

Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta tieliikenneonnettomuudesta kello 12.36. Paikalle hälytettiin neljä pelastustoimen yksikköä.

