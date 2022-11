Dennis Rafkin, 78, suunnittelee pizzeria Denniksen pelastamista – ”Koko brändi on pilattu”

Kuuluisa turkulaisketju hakeutuu konkurssiin. Pitsakeisari Dennis Rafkin luopui yrityksestään 15 vuotta sitten, mutta aikoo vielä pelastaa elämäntyönsä.

”Erittäin pahalta tuntuu, erittäin pahalta”, vastaa turkulainen pizzakeisari, Espanjasta kesken lounaan tavoitettu talousneuvos Dennis Rafkin.

Hän on aamulla saanut kuulla ikonisen ravintolaketju Denniksen konkurssista.

Rafkin, 78, perusti Turkuun nimeään kantavan pitserian vuonna 1975. Vuosien saatossa Linnankadulla sijaitsevasta ravintolasta kehittyi turkulainen instituutio ja yrityksestä kokonainen ravintolaketju.

Dennis Rafkin on tunnettu Turussa paitsi pitsoistaan, myös esimerkiksi omasta käsipallojoukkueestaan ja yhteistyöstään Turun Palloseuran kanssa. Perheyrityksessä työskentelivät myös Denniksen kaksi poikaa. Hänen pojanpoikansa Ruben Rafkin pelaa jääkiekkoa TPS:n liigajoukkueessa.

Vuonna 2008 Dennis Rafkin myi enemmistön pitseriaketjustaan sijoitusyhtiölle. Hänen poikansa Kim Rafkin luopui omasta osuudestaan muutamaa vuotta myöhemmin. Dennis Rafkin sanoo nyt arvanneensa jo tuolloin, että yritys ei menesty ilman Rafkineja.

”Tiesin jo silloin, että huonosti käy. Tilalle tuli rikkaan suvun omistaja, joka ei tiennyt alasta mitään.”

Pizzeria Dennis on toiminut Turun Linnankadulla lähes 50 vuotta. 2000-luvulla ravintola joutui siirtymään alkuperäisistä tiloistaan, mutta pysyi edelleen samassa korttelissa.

Pizzakeisari ei säästele sanojaan suomiessaan yrityksen ajautumista konkurssikypsäksi.

”Koko brändi on pilattu. Se alkoi heti kun me myimme sen. Me teimme kaiken itse, tomaateista alkaen. Sitten kun tulivat nämä uudet omistajat, alettiin käyttää alihankkijoita.”

Rafkin myöntää, että ei halua antaa elämäntyönsä valua viemäriin.

”Denniksen nimi pitää pelastaa!”

Hän kertoo suunnittelevansa Dennis-pitserian elvyttämistä jossain muodossa yhdessä poikansa Kimin kanssa.

”Aamulla juuri lakimieheni soitti ja keskustelimme asiasta. Täytyy nyt katsoa mitä konkurssipesä haluaa.”

Isä-Rafkinin puheista voi päätellä, että hän on valmis neuvottelemaan konkurssipesän kanssa tuotemerkin ostamisesta. Toinen vaihtoehto on perustaa uusi ravintola.

Rafkin painottaa, että tällä kertaa Dennis palaa juurilleen. Jos uusi yritys näkee päivänvalon, se tulee toimimaan ainoastaan Turussa. Tällä hetkellä Dennis-ketjulla on ravintola myös Helsingissä. Parhaimmillaan ravintoloita oli kaikkiaan kahdeksan ja Dennis-einespitsoja myydään marketeissa. Yrityksellä on oma pizzatehdas.

Rafkin kertoo, että tällä hetkellä hänellä on vuoden loppuun saakka kestävä sopimus yhteistyöstä valmisruokayhtiö Apetitin kanssa. Apetit valmistaa valmispizzoja Papa Rafkin -brändin alla. Ensi vuonna Rafkin olisi kuitenkin vapaa aloittamaan pitserian pelastamisen.

”Kuule, täytän [reilun] vuoden päästä 80 vuotta, mutta kyllä mulla potkua vielä riittää. Ikähän on vain numero, kunhan terveyttä kestää”, Rafkin muistuttaa.

