Kaarinan viheraluepäällikkö Terho Marttila lupaa, että metsäkoneen pahimmat jäljet korjataan marraskuun aikana. Märkää metsää päätettiin harventaa samalla, kun alueelle raivattiin tienpaikkoja uusille tonteille.

Tällaiset jäljet metsäkone on jättänyt keskelle metsää Kaarinassa.

Metsäkone on jättänyt syvät urat maastoon ja kantoja sojottaa siellä täällä. Liikuntareitti on poikki. Sen yli kulkenut kone on luonut upottavan mutavellin, jonka läpi ei pääse kulkemaan ilman saappaita.

Näky saa kokeneen lintuharrastajan ja luonnonsuojelijan tyrmistymään.

”Siis tämä on ulkoilupolku. Ihan käsittämätöntä”, sanoo Hannu Rautanen.

Metsään painellut kone on ylittänyt matkallaan ulkoilureitin ja saanut sen huonoon kuntoon. Etualalla näkyy, millaiseksi upottavaksi velliksi reitti on mennyt koneen ylityskohdasta.

Hän on eläkkeellä oleva rehtori ja Kaarinan vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja. Rautasta harmittaa Kaarinan Sorron alueella sijaitsevan ulkoilumetsän kohtalo. Siellä on tehty harvennushakkuu. Kaupunki omistaa metsän, ja se on virkistyskäytössä.

Rautasen mielestä lähivirkistysmetsä on suorastaan tuhottu. Häntä harmittavat etenkin märkään metsänpohjaan painuneet syvät mutaurat, jotka ovat tulleet metsäkoneen renkaista.

”Tämä on hurjaa. Tässä on osittain tuhottu kenttäkerros kokonaan sienirihmastoineen ja puiden juurineen”, Rautanen arvioi.

Kaarinalaisen ulkoilumetsän harvennushakkuut jättivät metsänpohjaan syvät urat. Lintuharrastaja ja Kaarinan vihreitä edustava Hannu Rautanen pitää tapausta kaupungissa poikkeuksellisena. ”Ei tällaisia uria ole ollut viheralueella niiden vajaan 50 vuoden aikana, kun olen Kaarinassa ollut.”

hakkuun tarkempi tarkastelu vaatii ulkoilureitin yli kulkevien urien kiertämistä, pusikoiden läpi rämpimistä ja ojan yli loikkimista.

Lopulta pääsemme takaisin ulkoilureitille ja Rautanen osoittaa kohti reitin vieressä kohoavia koskemattoman näköisiä metsäpalasia.

”Tällaista täällä on ollut aiemmin. Tämä on havupuuvoittoista sekametsää. On mustikkaa ja sieniä.”

Teollisuushallin viereisessä metsikössä on Rautasen mukaan pesinyt korppi, mutta nyt pesäpuuta ei enää ole. Keväällä pesästä rengastettiin Rautasen mukaan poikasia.

Hannu Rautanen kertoo saaneensa tietoja metsän linnustosta alueen tuntevilta ornitologeilta. Korpin pesäpuun tarkasta sijainnista hänellä ei ole tietoa. ”Joissain näistä kaadetuista männyistä se oli.”

Lisäksi Rautanen kertoo, että alueella on pesinyt ainakin sirittäjä, mustapääkerttu, hippiäinen, puukiipijä, tiltaltti, käpytikka, peippo, pajulintu sekä laulu- ja mustarastas.

”Valtaosa niistä ei enää pesi täällä”, Rautanen kuvailee harvennushakkuun jälkeistä metsän tilaa.

Liito-oravastakin on ollut alueella havaintoja.

Uria kulkee siellä täällä ympäri ulkoilumetsää.

Hannu Rautasta harmittaa tapa, jolla harvennushakkuu on toteutettu. ”Tunnen metsät lintuharrastuksen takia. Mittani on aivan täysi metsien hävittämiseen”, Rautanen sanoo.

Syvemmällä metsässä näkyy vanhojen polkujen pätkiä. Niiden kiemurtelun katkaisevat monessa kohtaa metsäkoneen jättämät vetiset painaumat.

Eräs poikkeuksellisen syvä ura kiinnittää Rautasen huomion.

”Tämä jälki säilyy vuosikymmeniä. Vesitalous muuttuu, kun tuossa alkaa vesi seistä. Täällä ovat olleet käytössä liian järeät koneet”, Rautanen arvioi.

Hän ei vastusta metsänhoitoa tai harvennushakkuita, mutta toivoo, että suuria puita olisi säästetty Sorrossa enemmän. Samoin aluspuustoa, keloja ja maapuita.

Metsässä on vielä nähtävissä pätkiä vanhoista poluista.

Tältä metsässä näytti tiistaina, kun HS kävi paikalla.

Rautanen löytää hakkuualueelta myös hyvin tehtyjä valintoja. Tietyissä paikoissa vanhat polut ja mustikkamättäät ovat säilyneet.

Rautasen mukaan metsä on ollut suosittu ulkoilupaikka.

”Sen näkee poluista. Niitä ovat käyttäneet koiranulkoiluttajat ja ulkoilijat. Lisäksi täällä on ollut geokätkö ja suunnistusta. Lintuharrastajat ovat tienneet tämän paikan, koska metsä on lähestynyt vanhan metsän ikää. Se on sentään hyvä, ettei täällä ole tehty avohakkuuta.”

Tällainen kone näkyi metsässä tiistaiaamupäivällä.

Kaarinan kaupungin viheraluepäällikkö Terho Marttila myöntää, että kaupungilla oli tiedossa, että metsätöiden ajankohta on huono.

”Normaalisti harvennushakkuu olisi tehty, kun maa on roudassa. Ja ehkä vähän kevyemmällä kalustolla”, Marttila sanoo.

Hänen mukaansa Sorron metsää päätettiin kuitenkin harventaa märkään aikaan, koska alueelle oli joka tapauksessa tulossa metsäkone raivaamaan tienpaikkoja metsän reunamille kaavoitettuja tontteja varten. Marttila kertoo, että näin saatiin kustannushyötyjä.

Kannot täplittivät metsämaisemaa harvennushakkualueella.

”Keväällä aloitetaan infran rakentaminen, ja katualue piti raivata. Samalla harvennettiin lähimetsää”, Marttila sanoo.

Rakentajantieltä metsään tehdään yksi uusi pidempi kadunpätkä, jossa on kolme sivuhaaraa.

”Päätös hakkuista tehtiin lokakuussa, jolloin oli kuivempaa. Marraskuun sateet vaikeuttivat hommaa. Näin syksyllä ei kuitenkaan voi sanoa, että olisi yllätys, että maa on märkää”, Marttila sanoo.

Virkistysmetsän harventamista hän perustelee turvallisuudella. Metsä on suuruudeltaan kaikkiaan noin 10 hehtaaria. Marttilan mukaan katualueen osuus tästä on noin hehtaarin luokkaa.

”Taajamametsät on tarkoitus pitää turvallisina ihmisille. Tässä metsässä oli paljon kallellaan olevia ja kuivuneita puita. Metsäkoneen jälki näyttää jonkin aikaa rajulta, mutta kyllä metsä siitä toipuu.”

Metsän vieressä olevan tien varteen oli kasattu puunrunkoja.

Marttila korostaa, että metsään on jätetty esimerkiksi liito-oravalle tärkeitä lehtipuita, erityisesti haapoja, ja liito-oravan ydinalue on jätetty kokonaan hakkuun ulkopuolelle.

Marttila lupaa, että katkennut ulkoilureitti ja pahimmat metsäkoneen jättämät jäljet käydään korjaamassa pikaisesti marraskuun aikana. Sitä hän ei osaa sanoa, miksi metsäkone on ajanut ulkoilureitin päältä.

Alueen asukkaita on Marttilan mukaan tiedotettu hakkuista jo hyvissä ajoin, mutta koska kyseessä on kaava-alueella oleva paikka, ei hakkuusta tehdä automaattisesti metsänkäyttöilmoitusta.

”Jos nyt ajattelee, onko tässä jotain opittavaa, niin tiedotusta olisi voinut näköjään olla enemmänkin”, Marttila sanoo.