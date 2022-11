Keittiömestari Kari Aihinen oli parikymppisenä töissä legendaarisessa Dennis-pizzeriassa. Hän kertoo oppineensa pizzakeisari Dennis Rafkinilta yrittäjähenkeä.

Kari ”Kape” Aihisella on muistoja pizzeria Denniksestä jo lapsuusajoiltaan. Hän oli töissä pizzeriassa vuosina 1994–1998.

”Mitäs sä kokkipoika aiot tehdä syksyllä?”

Niin huikkasi pizzakeisari Dennis Rafkin golfseuran ravintolan tiskiltä Kari ”Kape” Aihiselle kesällä 1994.

Silloin Aihinen oli vasta parikymppinen eikä vielä tunnettu keittiömestari. Nykyään hän pyörittää turkulaista Roster-ravintolaa.

Aihinen sanoo, että suosittu Dennis oli tällöin ”aika rajun työnantajan maineessa” ja ”raffi paikka mennä töihin”. Hän meni kuitenkin haastatteluun, sai paikan ja otti sen vastaan. Hän uskoo, että Rafkiniin tekivät vaikutuksen hänen suunsoittonsa sekä työmoraalinsa.

Aihinen palkattiin ensin pastakokiksi. Hän kertoo, että Denniksessä meni pastaa ja pizzaa ”niin perkeleesti”, että siellä oli erikseen pizzakokkeja sekä pastoista vastaava keittiöpuoli. Tammikuussa 1995 Aihisesta tuli keittiöpuolen keittiömestari.

Hän muistaa ruokalistan yhä melkein ulkoa.

”Siellä oli susut, solemiot, sakukoivut, rubenit ja kimit. Silloin vielä kaikki valmistettiin siellä itse. Kaaliraasteet tehtiin, jauhelihat paistettiin, kinkut raastettiin. Oli kyllä erittäin autenttinen, mahtava meininki.”

Rafkin tunnetaan jääkiekkomiehenä. Hänen pojanpoikansa Ruben Rafkin pelaa jääkiekkoa TPS:ssä. Rubenin isä ja Denniksen poika Kim Rafkin on mukana pizzerian pelastustalkoissa.

Aihinen sanoo olevansa Rafkinin ystävä edelleen, ja he soittelevat viikoittain. Viimeksi he juttelivat eilen, kolmen vartin mittaisen videopuhelun. He keskustelivat Dennis-ketjun hakeutumisesta konkurssiin.

Rafkin kommentoi maanantaina HS:lle, että uutinen konkurssista tuntui erittäin pahalta.

50-vuotiaalla Aihisella on muistoja pizzeria Denniksestä jo lapsuusajoiltaan. Hänen mukaansa Denniksen pizza oli jo silloin käsite.

”Kaikki varmaan tietävät läpi Suomen, mitä tarkoittaa pizzeria Dennis.”

Aihiselle on kuulemma maailmassa yksi ja ainoa pizza, se on pizzeria Denniksen pizza.

”Muut pizzat on sitten mitä on. Trendejä tulee, trendejä menee.”

Viime vuosina napolilaistyylisen pizzan suosio on kasvanut.

”Pizzeria Denniksen pizza perustui siihen, että se oli ohut, pohja rapea. Erittäin hyvä tomaattikastike, reunoja ei saanut näkyä ja täytteitä oli paljon. Se oli ruokaisa, hyvä pizza. Napolilaisessa pizzassa – syödäänkö siinä enemmän reunoja kuin täytteitä?”

Aihinen toteaa, että nämä ovat kuitenkin koulukuntakysymyksiä.

Rafkin myi perustamansa pizzaketjun 2000-luvulla. Sen jälkeen Aihinen ei ole juurikaan käynyt Denniksessä syömässä.

Aihisen mukaan Rafkin on opettanut hänelle asenteellista yrittäjähenkeä. Rafkin kertoi maanantaina suunnittelevansa pizzeria Denniksen pelastamista.

”Kyllä mä sanoisin, että se on Linnan juhlien kutsun paikka. Jos 78-vuotias herra silmät kiiluen haluaa pelastaa pizzeria Denniksen, minusta se kuvastaa valtavaa sydäntä ja moraalia. Elämäntyö on tuhoutunut, hän haluaa taistella.”

Hän miettii jo pizzeria Denniksen mahdollisia avajaisia.

”Mä tulen sinne tekemään pari carbonaraa.”

