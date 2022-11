Kuuluisan ravintolaketjun elvyttämistä suunnitteleva Dennis Rafkin,78, ansaitsi yrityskaupoilla roimat pääomatulot viime vuonna. Pizzakeisarin portfolioon kuuluvat myös hevoset.

Viime päivinä runsaasti otsikoissa ollut turkulainen pizzakeisari Dennis Rafkin, 78, ansaitsi viime vuonna yli puolen miljoonan euron pääomatulot. Nimeään kantavan ravintolaketjun pelastamista suunnitteleva Rafkin nousi Varsinais-Suomen tulolistoille yhteensä vajaan 630 000 euron ansioilla.

Myös puoliso Harriet Rafkin ansaitsi mukavasti, hieman yli 300 000 euroa. Harriet Rafkin muun muassa johtaa hallitusta Rafkinien perheyrityksessä, joka nykyään keskittyy sijoitustoimintaan.

Dennis Rafkinin tienestit pomppasivat merkittävästi, sillä edellisvuonna hänen tulonsa olivat noin 200 000 euroa.

Pizzakeisari kuvaa itseään lähinnä ”kotitaloussijoittajaksi”.

”Tällainen vanha parta sijoittelee rahaa sinne tänne, kun jotain on tietenkin jäänyt sukanvarteen työelämästä. Joskus sitä onnistuu ja viime vuosi oli hyvä vuosi. Se näkyy nyt, mutta ensi vuonna tulot ovat taas pienemmät.”

Dennis Rafkin kertoo, että viime vuoden tulot ovat suurelta osin perua yrityskaupasta. Hän oli sijoittajana mukana yrityksessä, joka myytiin viime vuonna. Hän ei kuitenkaan halua paljastaa mistä yrityksestä oli kyse.

Rafkinin mukaan hänellä ei ole varsinaista sijoitustaktiikkaa. Häntä pyydetään usein erilaisten yritysten taustalle.

”Minulla on onneksi hyviä ystäviä jotka aina aika ajoin soittelevat, että ’Hei Dennis, lähdetkö mukaan tällaiseen ja tällaiseen projektiin’.”

Yritysten lisäksi Rafkin sijoittaa hevosiin. Sitä hän ei kuitenkaan kuvaa erityisen tuottoisaksi liiketoiminnaksi.

”Meillä on tälläkin hetkellä neljän perheen kesken yksi hevonen, joka on tosin jotain tuottanutkin. Niitä hevosia on vuosien varrella ollut aika monta, mutta suurin osa on jo haudassa.”

Rafkinin vuonna 1975 Turkuun perustama Dennis-ravintolaketju ilmoitti konkurssistaan maanantaina. Pian sen jälkeen Rafkin ilmoitti suunnittelevansa ikonisen pizzeriabrändin toista tulemista. Rafkin myi yrityksensä sijoitusyhtiölle vuonna 2008.

Asiassa ei parissa päivässä ole hänen mukaansa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tällä hetkellä Rafkin odottelee konkurssipesän yhteydenottoa.

”Kyllä ne soittaa mulle, kun tietävät, että olen kiinnostunut”, Espanjassa lomaileva pizzakeisari kuittaa.

