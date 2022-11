Koronarokotteita ei tule suositella ylimääräisinä varmuuden vuoksi, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ylilääkäri Mari Kanerva.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä koronarokotetta tullaan tarjoamaan ministeriön keskiviikkoisen päätöksen mukaisesti, kertoo sairaalahygienia- ja infektiotorjunta­yksikön ylilääkäri Mari Kanerva.

Hallituksen koronaministeri­työryhmä kertoi keskiviikkona mahdollistavansa koronarokotteiden tehosteannosten tarjoamisen perusterveille aikuisille. Käytännössä kyse on neljänsistä rokotusannoksista perusterveille 18–59-vuotiaille. Hallituksen päätös eroaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksista.

Kanerva sanoo, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ei kuitenkaan aio suositella kunnille perusterveiden aikuisten eikä tiettyjen työntekijäryhmien neljänsiä annoksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan päätöksen rokotteen tarjoamisesta tekisi julkisen tai yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön lääkäri. Tartuntatautilain perusteella kunnat ovat vastuussa oman väestönsä terveysturvallisuudesta, mutta sairaanhoitopiirillä on merkittävä rooli konsultoivana tahona.

Loppupeleissä kunnat siis päättävät, suosittelevatko ne neljänsiä rokotteita kaikille vai eivät. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä toivotaan, että kuntien suositukset perustuisivat THL:n suosituksiin.

”Koronarokotteiden tehosteannoksia suositellaan iäkkäille ja tietyille riskiryhmille, nämä rokotukset ovat lääketieteellisesti perusteltuja”, Kanerva sanoo viitaten THL suosituksiin.

”Mutta rokotteita ei tule suositella ylimääräisinä varmuuden vuoksi eikä niin, että johtotähtenä olisi toive sote-henkilöstön vähemmistä poissaoloista tai tartuttavuudesta.”

Kanerva painottaa, että koronarokotteiden tärkein tehtävä on suojata vakavalta taudilta. THL ei ole suositellut neljänsiä annoksia perusterveille muun muassa siitä syystä, ettei lääketieteellistä näyttöä niiden suosittelemiselle ole.

THL lausuikin lokakuun lopulla, että perusterveiden aikuisten koronarokottaminen johtaisi julkisen terveydenhuollon kuormituksen kasvuun ilman vaikuttavaa terveyshyötyä. Kanervan kommentit ovat samansuuntaisia.

”Rokottava henkilöstö ei odota missään kaapin hyllyllä vaan se on pois muusta terveydenhuollon työntekijäpoolista. Tässä pitää huomioida se, että satsaus rokottamiseen voi olla yllättäen pois myös hoitotyöntekijöiden määrästä sairaaloissa.”

Sairaanhoitopiirit ohjaavat alueensa kuntia asiantuntijoina. Aiemmin ohjeistus koronarokotteiden osalta on tullut THL:stä sairaanhoitopiireille, jotka ovat välittäneet sen kunnille.

”THL:ltä on aina tullut tarkka lääketieteellinen ohjaus. Nyt odotamme STM:ltä ohjauskirjettä. Toiveena on, että siinä on ohjeistus siitä, kenelle rokotteita nyt tarjotaan.”

Kanerva toivoo, ettei päätös jäisi yksittäisen lääkärin eikä ainakaan yksittäisen rokottautujan tehtäväksi.

Lapin sairaanhoitopiirissäkin odotetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjettä.

Lapin sairaanhoitopiirin asiantuntijat ja alueen kuntien johtavat lääkärit kokoontuvat ensi viikon tiistaina käsittelemään alueen väestön uutta koronarokotesuositusta.

”Odotamme STM:n ohjauskirjettä, käsittelemme sen vaikutusta alueen väestön rokotuksen kannalta ja annamme ohjeistukset sen pohjalta”, kertoo sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

Lapin sairaanhoitopiiri teki jo lokakuun lopulla THL:n suosituksista poikkeavan päätöksen, kun sairaanhoitopiirissä aloitettiin neljänsien annosten antaminen sote-henkilöstölle. Päätöksen perusteena oli sairastumisen vähentäminen, potilaiden suojaaminen ja pandemian hallinta.

Broas painottaa, että Suomi on ainoa EU-maa, jossa ei ole annettu neljänsiä koronarokotuksia alle 60-vuotiaalle perusterveelle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle.