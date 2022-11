Naiset poistavat silikoni-implantteja useimmiten terveyssyistä, mutta myös muuttuneilla kauneusihanteilla on vaikutusta, sanoo plastiikkakirurgi Furkat Mansurow.

Plastiikkakirurgi Furkat Mansurow poistaa implantteja Turussa sijaitsevalla klinikallaan nykyään lähes viikoittain.

”Poistan niitä nykyään useammin kuin laitan”, Mansurow kertoo.

”Jos ennen 80 prosenttia oli implanttien laittamista ja 20 prosenttia niiden poistoja, nykyään suhdeluku on toisinpäin: 80 prosenttia poistoja ja 20 laittamista”, hän vertaa.

HS kertoi jo aiemmin kolmikymppisestä Vilmasta, jolta poistettiin implantit.

Furkat Mansurowin mukaan erilaiset implanteista johtuvat ongelmat ovat yleisin syy, miksi implanteista luovutaan.

Vaikka implanteilla on suurennettu rintoja jo vuosikymmenet, niiden ongelmista on alettu puhua kunnolla vasta viime vuosina. Implantit voivat kapseloitua, kovettua, repeytyä tai ne on voitu laittaa alun perinkin huonosti.

Mansurowin mukaan Suomessa elettiin 5–7 vuotta sitten jonkinlaista rintojensuurennosbuumia.

”Moni haki silloin rinnat halvalla ulkomailta, ja nyt sitten olen myös korjaillut paljon tällaisia tapauksia”, Mansurow toteaa.

Vuonna 2018 uutisoitiin tietynmerkkisten, karheapintaisten implanttien aiheuttavan syöpää. Vaikka syöpäriski koski vain yhtä tiettyä implanttimerkkiä, uutinen näkyi tuolloin hetkellisenä piikkinä myös plastiikkakirurgien vastaanotoilla.

Mansurowin klinikalla poistotrendi on kuitenkin jatkunut senkin jälkeen.

Viime vuosina on puhuttu paljon myös BII:stä, oireyhtymästä, joka tulee sanoista breast implant illness. BII:n oirekirjo ulottuu ihottumasta ja epämääräisistä kivuista jopa neurologisiin ongelmiin ja masennukseen.

BII ei kuitenkaan ole lääketieteellisesti tunnustettu, sillä selkeää syy-seuraussuhdetta implanttien ja oireiden välillä ei ole voitu todistaa.

Mansurowin mukaan jo pelkkä epäilys tai pelko BII:stä voi riittää jollekin asiakkaalle syyksi poistaa implantit.

”Vaikkei mitään ongelmia itsellä olisikaan, tietoisuus siitä, että niitä voi tulla, on kasvanut”, Mansurow sanoo.

Helsinkiläinen plastiikkakirurgi Janne Jyränki on myös huomannut, että asiakkaat pyytävät implanttien poistoa yhä useammin, mutta samaan aikaan implantteja myös laitetaan yhä ahkerammin.

Koska implantteja on laitettu 60-luvulta asti, niitä on väestössä nyt ehkä enemmän kuin koskaan.

Jyränki arvelee tämän selittävän sitä, miksi klinikoille tulee yhä enemmän asiakkaita, jotka haluavat luopua implanteistaan. Koska implantteja on jo niin monella, yhä useammalla ne alkavat olla myös käyttöikänsä päässä. Implantit tulee vaihtaa merkistä riippuen noin kymmenen vuoden välein, joskus jo aiemminkin.

Kun niiden vaihto sitten tulee ajankohtaiseksi, jotkut mieluummin luopuvat kokonaan.

”Elämäntilanne tai arvomaailma on voinut muuttua. Tai implantit eivät ehkä enää tunnu niin tarpeellisilta”, Jyränki kuvaa.

Suvi Koskiselle, 42, kävi juuri näin. Koskisesta alkoi tuntua, ettei hän enää tarvinnut implantteja.

Koskiselle laitettiin silikoni-implantit rintoihin kuusi vuotta sitten virolaisella klinikalla. Viime heinäkuussa hän kävi poistattamassa ne, vaikka niitä ei olisi tarvinnut vielä edes vaihtaa.

Alun perin Koskinen hankki implantit, koska kyllästyi peilikuvaansa.

”Olen aina ollut pienirintainen, mutta kahden lapsen jäljiltä rintani olivat kuihtuneet entisestään. Puoliso vähän ihmetteli, että mikä rinnoissani on muka vikana, mutta teinkin sen itseni takia”, Koskinen kertoo.

Leikkaus meni hyvin, rinnat olivat kauniit ja Koskinen tyytyväinen – muutaman vuoden.

”Jos aikaisemmin olin kyllästynyt niihin rupposiin, nyt kyllästyin isompiin rintoihin. Ne eivät tuntuneet enää omilta. Ne olivat olleet hyvät siinä elämäntilanteessa, jossa ne hankin, mutta nyt koin, että implantit olivat tehneet tehtävänsä”, Koskinen kertoo.

Sitä, miten isosta ilmiöstä implanteista luopumisessa on todellisuudessa kyse, on vaikea arvioida. Yksityiset kauneusklinikat pitävät kirjaa asiakkaistaan ja toimenpiteistä, mutta niitä ei koota yhteiseen rekisteriin. Toimenpiteitä tehdään myös ulkomailla.

Tietyntyyppisiä kauneuskirurgisia operaatioita saattaa kasaantua tietyille kirurgeille, kun asiakkaat suosittelevat heitä toisilleen. Toimenpiteiden hinnoissa on myös klinikkakohtaisia eroja.

Yleisesti ottaen erilaiset kauneuskirurgiset toimenpiteet ovat kasvussa, ja yksi syy siihen ovat sosiaalisen median kuvien luomat paineet.

Kauneuskirurgia on myös arkipäiväistynyt, ja erilaisia operaatioita tehdään ihan tavallisille naisille. Arkipäiväistymisestä kertoo sekin, että implantit voi ottaa, mutta niistä voi myös luopua, kun siltä tuntuu.

Furkat Mansurow näkee naisihanteessa jonkinlaista muutosta terveempään suuntaan. Superhoikan povipommin sijasta viime vuosina muodissa on ollut pikemminkin sporttinen keho.

”Nekin, jotka implantit yhä tahtovat, tahtovat pienempiä kuin ennen. Sama pätee myös peppukohotuksiin, niin sanottuihin brazilian butt lifteihin. Tällainen Kardashian-naistyyppi ei ehkä ole enää niin muodissa”, Mansurow miettii.

Hän viittaa julkisuudessa tunnettuihin Kardashianin siskoksiin Kimiin ja Khloéen, joiden on arveltu joko poistaneen rinta- ja peppuimplanttinsa tai vaihtaneen ne pienempiin. Tosin kaksikko ei ole koskaan myöntänyt mitään lisätäytteitä edes ottaneensa.

Suvi Koskisella ei ehtinyt tulla mitään vaivoja silikoneista, mutta riskit alkoivat kyllä mietityttää häntä uudella tavalla ennen kuin hän päätyi implanttiensa poistoon.

Koskinen muistaa, että häntä ei juurikaan informoitu implantteihin liittyvistä riskeistä etukäteen, vaan tiedonsaanti oli oman aktiivisuuden varassa.

Suvi Koskinen haluaa antaa tyttärilleen esimerkin, että nainen on hyvä sellaisena kuin on.

Yksi iso syy Koskiselle implanteista luopumiseen olivat omat teini-ikäisiksi varttuneet tyttäret.

”Haluan viestittää heille, että nainen kelpaa ihan sellaisena kuin on.”

Koskinen ei ole katunut päätöstään. Hänestä vaatteetkin istuvat nyt paremmin.

”Nykyään minulla on myös rinnat ihan omasta takaa, sillä en ole enää niin kuivan kesän orava. Se on ollut mukava yllätys.”

