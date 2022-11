Apulaisrehtorin tietojen mukaan kahta viidesluokkalaista lyötiin. Koulu on tehnyt tapahtuneesta rikosilmoituksen.

Kaarinalaisen Kotimäen koulun oppilaiden kimppuun käytiin koulun pihalla tällä viikolla. Kuva on maaliskuulta 2022.

Kaarinan Littoisissa sijaitsevan Kotimäen koulun pihalla tapahtui torstaina väkivaltatilanne. Apulaisrehtori Johanna Järvinen kertoo, että koulupäivän päätyttyä pihalle oli ilmestynyt kolme tuntematonta nuorta miestä, jotka kävivät kahden viidesluokkalaisen kimppuun.

”Minulla on työhuone sellaisessa paikassa, että näen pihalle. Olin palaverissa, kun huomasin, että tällaista tapahtuu. Lähdin saman tien alas, mutta tilanne oli ohi, kun pääsin perille”, Järvinen kertoo.

Hänen tietojensa mukaan toista oppilasta olisi lyöty kasvoihin, ja lisäksi molempia oppilaita olisi lyöty jonkinlaisella pihalta löytyneellä kepillä.

Järvisen mukaan koulu on tehnyt tapahtuneesta rikosilmoituksen. Lounais-Suomen poliisista vahvistetaan, että koululla tapahtuneesta tilanteesta on tehty rikosilmoitus.

Ylikomisario Stephan Sundqvistin mukaa poliisi tutkii tällä hetkellä asiaa pahoinpitelynä. Hän ei kommentoi asianosaisten tarkkaa määrää.

Sundqvistin mukaan poliisilla on käsitys epäiltyjen henkilöllisyydestä.

Perjantaina koulun oppilaille on tarjottu keskusteluapua.

”Kaikissa luokissa on keskusteltu asiasta. Oppilashuolto on myös ollut mukana”, apulaisrehtori Järvinen sanoo.

Toistaiseksi aikuiset valvovat pihalla oppilaiden koulusta kotiin lähtöä.

”Haluamme rauhoitta tilannetta ja lasten mieltä”, Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa torstaisenkaltainen tilanne on koulussa hyvin poikkeuksellinen.

Kotimäen koulun tapauksesta kertoi aiemmin Turun Sanomat.

HS Turku uutisoi viime keväänä, että Kotimäen koulussa on ollut väkivaltaa ja kenkävarkauksia. Kotimäen koulu on yhtenäiskoulu, jossa on noin 650 oppilasta. Koulu toimii kahdessa toimipisteessä.

Väkivallan takia on tällä viikolla noussut esille myös toinen kaarinalaiskoulu. Piispanristillä sijaitsevassa Piispanlähteen koulussa on ollut syksyn aikana väkivaltaisia tilanteita ekaluokkalaisten keskuudessa.

Rehtori Tiina Tuomisen mukaan tapauksissa voidaan puhua lievästä väkivallasta. Hänen tietojensa mukaan selvitetyissä välikohtauksissa on esiintynyt toisille ikävästi ja rumasti puhumista, tönimistä, jahtaamista ja joissain tapauksissa myös potkimista.

Poliisi on käynyt tällä viikolla pitämässä valistustunnin Piispanlähteen alakoululaisille.

