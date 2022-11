Nuoret mormonilähetyssaarnaajat tarjosivat Facebookissa ilmaista haravointiapua turkulaisille ja saivat niskaansa paitsi kiitosta, myös vihapostia.

Facebookin turkulaispalstalle ilmestyi kuun vaihteessa ilmoitus, jossa neljä nuorta miestä tarjosi ilmaiseksi palvelujaan esimerkiksi pihahommiin liittyen.

”Terve! Me ollaan tekemässä vapaaehtoistyötä täällä Turussa ja me halutaan palvella yhteisöä! Teemme siis palvelutyötä ILMAISEKSI. Jos tarvitset apua haravoinnissa tai puiden pilkkomisessa niin laitapas meille viestiä”, ilmoituksessa luki.

Ilmoitus keräsi lyhyessä ajassa paljon tykkäyksiä, mutta myös vihapostia. Ilmoituksen jättäjiä haukuttiin kirjavin sanakääntein siitä, että he eivät ilmoituksessa kertoneet olevansa mormoneja ja epäiltiin, että avun tarjoamisella oli selvät taka-ajatukset.

Toisissa ihmisissä vihapostit saivat aikaan puolustusreaktion.

”Sidonnaisuudet on hyvä ilmoittaa heti alkuun?? Terve, olen Jaakko sosiaalidemokraattisesta puolueesta, saanko auttaa mummon kadun yli? Auto juuttunut lumeen? Työnnettäiskö porukalla? Minä olen agnostikko Teppo”, sanaili eräs.

Nyttemmin osa vihaviesteistä on jo poistettu ketjusta.

Kysytään asiaa alkuperäisen ilmoituksen jättäjältä.

21-vuotias amerikkalaismies Liam McGrady on kotoisin Dallasista, Texasista ja asunut Turussa toukokuusta 2021 lähtien.

”Pitää paikkansa, me olemme lähetyssaarnaajia. Meitä on täällä Turussa kuusi lähetyssaarnaajaa, neljä vanhempaa (miespuolista) ja kaksi sisarta (naispuolista).”

Kaikki kuusi ovat amerikkalaisia. He ovat mormoneja eli Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä.

McGrady sanoo, että he ovat lukeneet kaikki Facebook-ketjuun tulleet viestit ja huomanneet myös negatiiviset kommentit.

”Kyllä ne tuntuvat kurjille. Sosiaalinen media kannustaa joskus kirjoittamaan sävyllä, joka on enemmän sormin osoittelua kuin ymmärtäväisyyteen kannustamista. Mutta huomasimme myös, että todella monet sanoivat, että ei meidän uskonnollamme ole tässä auttamisasiassa mitään merkitystä.”

McGradyn mukaan lähetyssaarnaajat tekevät omaa työtään kuutena päivänä viikossa, kello 10–21 välisenä aikana. Osa tästä työstä on palvelutyötä, jossa he McGradyn mukaan tosiaan tarjoavat ihmisille apua ilman maksua.

Palvelutöistä yleisimmät ovat fyysisiä töitä kuten puunhakkuuta, polttopuiden pinoamista, haravointia, siivoamista ja lumenluontia.

”Olemme kaikki nuoria. Ajattelemme, että kehomme ovat pyhiä ja pystyviä. Me pidämme niistä huolen, jotta voimme niiden avulla auttaa muita.”

McGrady kertoo, että lähetyssaarnaajien tarkoituksena on tehdä ystävällisiä, hyviä tekoja muille ihmisille.

”Totta kai me haluamme seurata Jeesusta ja kertoa hänestä, mutta me emme saa käyttää näitä auttamistilaisuuksia syynä siihen, että alkaisimme kertoa uskonnostamme.”

McGrady sanoo, että kirkon sääntöjen mukaan lähetyssaarnaajien palvelutapahtumat eivät koskaan saa olla opetustapahtumia.

”Näinä palveluhetkinä meillä ei saa olla muita ajatuksia kuin palvelu sekä rauhan ja rakkauden välittäminen. Jos joku kysyy meiltä asiasta, me vastaamme vain hyvin lyhyesti ja sovimme uuden ajan, joka on tarkoitettu juuri siihen.”

Avuntarvitsijat ovat McGradyn mukaan usein liikuntavaikeuksista tai kovasta stressistä kärsiviä ihmisiä tai sitten vanhuksia.

”Usein he kaipaavat myös ihmistä, jonka kanssa he voisivat jutella. Siksi he ovat hyvin puheliaita ja uteliaita, kyselevät meiltä, mitä teemme Suomessa.”

Lähetyssaarnaajat eivät saa sääntöjensä mukaan ottaa rahaa vastaan auttamistöistään.

”Aika usein meille tarjotaan jotain välipalaa ja teetä tai kahvia. Se voi johtaa hieman outoon tilanteeseen, sillä uskontoomme kuuluu, että me emme juo esimerkiksi kahvia tai teetä lainkaan.”

Pullaa he saavat kuitenkin syödä, ja sitä suomalaiset kuulemma mielellään aina tarjoavatkin.

Liam McGrady kertoo, että koronapandemiaan asti lähetyssaarnaajilla oli tapana kulkea ihmisten ovelta ovelle levittämässä sanaa. Pandemia muutti kuitenkin kaiken.

”Korona lopetti ovikellojen soittelun. Nyt me kävelemme kadulla ja torilla, kysymme ihmisiltä, haluavatko he kuulla sanomaa Jeesuksesta. Samalla kerromme myös kaikille avoimista tapahtumistamme.”

Tapahtumiaan lähetyssaarnaajat markkinoivat myös Facebookissa esimerkiksi Turun tapahtumista kertovalla yleissivulla. Tarjolla on esimerkiksi amerikkalaisten pannukakkujen syöntiä, kielikylpyä sekä sählyn ja jalkapallon pelaamista.

”Facebook on meille nykyisin aika tärkeä kanava. Siitä on pandemian myötä tullut käytännöllinen tapa saada kontakteja paljon lyhyemmässä ajassa kuin, jos olisimme pelkästään kadulla tai torilla.”

Mutta vaikka lähetyssaarnaajien niskaan sataakin negatiivisia kommentteja, kuten turkulaisessa Facebook-ryhmässä tapahtui, se ei lannista nuorten halua palvella yhteisöä.

”Tämä on joskus rankkaa, mutta rakastan tätä silti. Rakastan auttaa ihmisiä, rakastan sitä hymyä, jonka heiltä saa. Rakastan olla lähetyssaarnaaja”, McGrady sanoo.

