Turun A-killan toimintakeskus Pääskyssä jaetaan ruokakasseja ja tehdään aamiaista ja lounasta hävikkilahjoituksista. Neljän viime vuoden aikana avuntarvitsijoiden määrä on tuplaantunut.

”No sanotaan näin, että kun mä olen yksinäinen, niin tällä paikalla on ollut hyvin suuri merkitys.”

Näin sanoo 76-vuotias turkulainen Terho. Hän käy Turun A-killan toimintakeskus Pääskyssä miltei joka päivä. Hän tulee normaalisti aamuyhdeksältä aamupalalle. Lounas tarjotaan puolen päivän aikaan.

”Iltapäivällä mä lähden”, Terho kertoo.

Hän on käynyt Pääskyssä jo neljän, viiden vuoden ajan. Hän tuli ensimmäisen kerran Pääskyyn syömään ystävänsä kanssa. Nykyisin hän on ”melkein aina täällä”.

”Mä oon leski, niin se on vähän, että seuraa kaipaa. Mitä sitä yksin kotona pyörii.”

Terho käy Pääskyssä miltei päivittäin.

Turun Pääskyvuoressa sijaitsevassa toimintakeskus Pääskyssä tarjotaan arkipäivisin aamupala sekä lounas. Ruoat tehdään kauppojen hävikkilahjoituksista. Tällä hetkellä aamupala maksaa euron, lounas maksaa jäsenille 2,50 ja muille kolme euroa. Vuodenvaihteesta alkaen ruokaa tarjotaan vain jäsenille.

Terho on juuri syönyt lounasta, tällä kertaa tarjolla oli possupihviä. Tiistaisin ja keskiviikkoisin Pääskyssä jaetaan ruokakasseja. Terho ei ota ruokakassia kuulemma ihan aina, mutta ”suurin piirtein”.

HS ei käytä Terhosta koko nimeä hänen tilanteensa arkaluontoisuuden vuoksi.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Janina Rosten kertoo, että seurakunnat jakavat yleensä ruoka-apua vastikkeetta. Toimintakeskus Pääskyssä ruokakasseja voivat hakea vain jäsenet. Päätös on tehty aikanaan logististen kustannusten sekä muiden kulujen kattamiseksi. Tänä vuonna 30 euron hinnalla on saanut jäsenyyden ja viikoittaista ruoka-apua.

Rosten sanoo, että vaikka ruoka-apu on näkyvä osa heidän toimintaansa, päihdetyön vuoksi yhdistys on olemassa.

”Koko valtakunnallinen A-kiltatoiminta on lähtenyt liikkeelle täältä Turusta 60 vuotta sitten. Kaikki on alkanut aikanaan yhdestä vertaisryhmästä.”

Hänen mukaansa toiminta on nykyään monipuolista, mutta vertaistoiminta on edelleen kaiken ytimessä. Yhdistyksellä on viikoittain neljä erilaista riippuvuusryhmää. Lisäksi yhdistyksessä järjestetään askartelu- ja käsityökerhoja, retkiä ja päihteettömiä illanviettoja. Illanvietoissa voi esimerkiksi pelata biljardia tai laulaa karaokea.

Toimintakeskuksessa voi esimerkiksi pelailla.

Turun A-killalla on yhteensä noin 800 jäsentä. Rostenin mukaan noin yksi kolmannes jäsenistä on varsinaisia päihdetoipujia. Loput ovat muita avuntarvitsijoita. Jäseneksi voi ryhtyä kuka tahansa.

”On pitkäaikaistyöttömiä, yhdyskuntapalvelijoita, yksinäisiä, leskiä. Tavallaan koko yhteiskunnan kirjo, ehkä niitä toimitusjohtajia lukuun ottamatta, löytyy meidän toiminnasta. Syrjäytymisen ehkäisyn näkökulma on ihan yhtä vahvasti läsnä täällä kuin se itse päihdetyö.”

Pääskyssä käy viikoittain noin 400 ruoka-avun hakijaa. Neljä vuotta sitten heitä oli alle 200.

”Korona sen oikeastaan muutti”, Rosten sanoo.

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen samana muutaman viime vuoden ajan, mutta nykyään yhä useampi jäsenistä käy hakemassa ruokakassin. Rostenin mukaan jäsenistö on kuitenkin muuttunut koronapandemian aikana. Sosiaalitoimen ja diakoniatyön kautta on tullut sellaisia jäseniä, joille on annettu maksusitoumus jäsenyyttä varten.

Ruoka-apuvastaava Jaana Eloranta kertoo, että ruoan määrä kassissa on pienentynyt. Hävikkiruokalahjoituksia tuli vuonna 2018 yhteensä noin 440 000 kiloa. Tänä vuonna lahjoitusruokaa on saatu noin 235 000 kiloa, eli määrä on liki puolittunut. Rostenin mukaan Ukrainan sotakin on vaikuttanut paljon, kun avuntarvitsijoita on tullut lisää sodan myötä.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Janina Rosten (vas.) ja ruoka-apuvastaava Jaana Eloranta.

Lounasruoka päätetään sitten kun tiedetään, mitä aineksia on. Esimerkiksi lihaa lounasruokaan tarvitaan Elorannan mukaan 8–10 kiloa. Ruokia varten joudutaan myös ostamaan aineksia.

”Mausteet pääsääntöisesti ja välillä jauhoja”, Eloranta sanoo.

Pääskyssä tehdään paljon perunaruokia.

”Jossain vaiheessa näin syksyisin juuri peruna on kovin kiven alla, sitä on jouduttu monena syksynä ostamaan”, Eloranta sanoo.

Elorannan mukaan lounastajat ovat yleensä iäkkäämpää väkeä, yli 60-vuotiaita, ja peruna on heidän mieleensä. Yksinkertaiset kotiruoat, kuten lihapullat muusilla, ovat Pääskyssä suosittuja. Torstaisin on keittopäivä. Lounasruokaa voi ostaa myös kotiin.

Pakastealtaassa näkyy muun muassa kinkkua, kebabia, jauhelihaa ja kanaa.

Lahjoitukset tulevat K-kaupoista sekä Lidleistä.

Mukana on 29 K-kauppaa sekä 11 Lidliä. K-kaupoista saadaan viimeinen käyttöpäivä -hävikkiä, Lidleistä parasta ennen -hävikkiä. Suurin osa perusruoasta tulee K-kaupoista. Lidleistä saadaan lähinnä herkkuja sekä pesuaineita.

Elorannan mukaan lahjoituksena saadaan eniten leipää. Rostenin mukaan hävikkiin päätyy usein uusia, kuluttajille outoja tuotteita, kuten sirkkamakkaroita. Myös vegaanisia tuotteita tulee lahjoituksena.

Pääskyssä tehdään ruokakasseja esimerkiksi kasvisruokaa syöville, vegaaneille sekä sianlihatonta ruokavaliota noudattaville.

Jaana Eloranta esitteli ruokakassin sisältöä. Kassissa on yleensä leipää, lihaa tai kasviproteiini­valmisteita, makkaraa, valmisruokia, maitotuotteita, hedelmiä, vihanneksia ja pullaa.

Pääskyn pakettiauto saattaa ajaa päivisin ympäri Turun seutua jopa 200–300 kilometriä lahjoitusten perässä. Eloranta toteaa, että se on näillä bensan hinnoilla taloudellisesti aika raskas taakka.

Ruoat tulevat pakastettuina.

”Eli ruoissa on ollut viimeinen myyntipäivä, ja kaupassa ne on laitettu heidän pakkaseensa. Tämä menee Ruokaviraston sääntöjen mukaisesti. Ruoat tulevat meille jäisinä, ja me laitamme ne omaan pakkaseemme tai jaamme ne.”

Ruoat haetaan kaupoista Pääskyn pakettiautolla.

Yhdistyksessä on kaksi palkattua työntekijää. Sen lisäksi porukkaan kuuluu palkkatuettuja, työkokeilijoita, yhdyskuntapalvelun suorittajia sekä vapaaehtoisia. Esimerkiksi Eloranta kuuluu vapaaehtoisiin.

Elorannan mukaan monesta vakiokävijästä on tullut jos ei kavereita, niin ainakin puolituttuja.

”Jutellaan tässä aika paljon ihan henkilökohtaisiakin asioita. Kertovat lapsenlapsistaan ja kaikkea sellaista."

Eloranta sanoo panevansa merkille, jos joku vakiokävijöistä ei tulekaan paikalle tavalliseen tapaan. Silloin hän alkaa miettiä, onko joku hätänä.

Terho kertoo, että hän on nauttinut toimintakeskus Pääskyssä oleskelemisesta.

Vakiokävijä Terhon mukaan Pääskyssä tulee juteltua muiden kanssa kaikenlaista, laidasta laitaan.

”Kyllä täällä kuulee monenlaista, täysin henkilökohtaista, mutta ne jää tänne kaikki. Ei niitä kenellekään muille jutella. Ne on täällä, mitä jutellaan, ja se on sillä selvä.”

