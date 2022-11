Kupittaan jalkapallostadionin uusi katsomo saa Ukrainan värit. Poliittinen kannanotto rahoitetaan poliittiset kannanotot kieltäneen Uefan tuella.

Kupittaan jalkapallostadionille on rakentunut poliittinen kannanotto, jota kattojärjestöt eivät pysty kieltämään.

Turun Kupittaan jalkapallostadionille on valmistumassa uusi päätykatsomo. Ohikulkijoita on hämmentänyt katsomoon asennettavien penkkien väritys. Ne hehkuvat kirkkaan sinisinä ja keltaisina.

Stadionilla pelaavat kotiottelunsa Veikkausliigassa Turun Inter ja Ykkösessä TPS. Edellisen värit ovat sininen ja musta, jälkimmäinen tunnetaan mustavalkoisena seurana.

Stadionin ja samalla Interin omistavan Alfons Håkans -monialayhtiön toimitusjohtaja Joakim Håkans myöntää sen, mitä keskustelupalstoilla on uumoiltu: Päätykatsomon istuinten värit on valittu siten, että ne muodostavat massiivisen Ukrainan lipun.

”Noo, sitä alkoi kaupunki jossain kohdin ihmettelemään, että minkäväriset penkit valitaan ja siitä oli kaikenlaista keskustelua. Minä sitten sanoin, että ne laitetaan näillä väreillä tai sitten ei laiteta ollenkaan”, liikematkalta tavoitettu Håkans nauraa.

Kupittaalla rakennetaan parhaillaan myös uutta tekonurmea.

Kupittaan stadion, sponsorinimeltään Veritas-stadion, on alun perin valmistunut vuoden 1952 olympialaisiin. Eri katsomonosia on täydennetty jälkeenpäin, mistä seurauksena joka katsomossa on eriväriset penkit. Sinikeltaiset istuimet erottuvat selvästi muiden katsomoiden vihreistä ja siniharmaista.

”Ihmiset aluksi ihmettelivät [uusia istuimia], että mitä tuosta tulee. Mutta kyllä nyt viimeistään sen tajuaa”, Håkans sanoo.

Katsomotyömaalla on viime päivien aikana tehty viimeistelytöitä ja asennettu istuimia.

Uuden päätykatsomon rahoittavat Turun kaupunki ja Suomen Jalkapalloliiton kautta Euroopan jalkapalloliitto Uefa. Hanke on lähtenyt lähtenyt Uefan aloitteesta.

Uefalla oli tarjolla avustus Kupittaan stadionin katsojakapasiteetin kasvattamiseksi. Rakennushankkeen toteuttaminen vaati kuitenkin Turun kaupungin osallistumista. Kaupunki hyväksyi hankkeen viime vuoden joulukuussa, viime tingassa ennen kuin Uefan rahoitustarjous olisi rauennut.

Turku maksaa uudesta päätykatsomosta vajaat puoli miljoonaa euroa. Uefan rahoitusosuus on vajaat 900 000 euroa.

Tilanne on sikäli mielenkiintoinen, että kansainväliset jalkapalloliitot ovat suhtautuneet nuivasti kaikenlaisiin poliittisiin kannanottoihin niin kentällä kuin katsomossa.

Uefan kurinpitosäännöissä esimerkiksi kielletään kannattajilta kaikki ”provosoivat” uskonolliset, ideologiset ja poliittiset ilmaisut. Sama linja on kopioitu Suomen Palloliiton katsomo-ohjeisiin, joissa poliittiset julisteet ja banderollit on kielletty.

Viime syyskuussa Uefa määräsi HJK:lle 10 000 euron sakot kannattajien ”Uefa Mafia” -huudoista.

Eikö stadionin omistaja pelkää, että Uefa saattaa hermostua huomatessaan rahoittaneensa poliittista kannanottoa?

”Saavat hermostua mun puolesta, tässä on vähän isommista asioista kyse”, Håkans tuhahtaa.

Hän kertoo, että Ukrainan tukeminen on ollut koko sodan ajan Interin omistajasuvulle tärkeä asia.

”Vanhempieni talossa asui koko kevään ja kesän ajan kolme Ukrainasta paennutta äitiä kouluikäisine lapsineen. Heidän koti-ikävänsä oli niin kova, että kaikki ovat nyt palanneet Ukrainaan”, Håkans sanoo.

Uuden päätykatsomon penkit muodostavat Ukrainan lipun. Joakim Håkansin mukaan värejä ei vaihdeta, vaikka sota loppuisi.

Håkansin mukaan uusi päätykatsomo valmistuu lähiaikoina, ehkä vielä tämän kuun loppuun mennessä. Alun perin töiden piti olla valmiina jo viime kuussa.

Päätykatsomo on rakennettu siirrettäväksi, koska kaupunki rahoittaa siitä osan. Stadionin toiminnasta vastaava kiinteistöyhtiö on Håkansin perheen konsernin hallinnassa. Kaupunki kuitenkin omistaa itse kentän ja olympiakatsomon. Konserni maksaa niistä vuokraa käytön mukaan.

Joakim Håkansin mukaan toistaiseksi ei ole tehty suunnitelmia uuden siirtokatsomon käytössä missään muualla kuin Kupittaalla.

”Uefa tahtoi, että stadioniin satsataan, jotta se näyttäisi vähän enemmän stadionilta”, Håkans kuvaa.

Vasemmalla näkyvä vanha päätykatsomo on rakennettu naisten EM-kisoja varten. Viereinen sivukatsomo on Håkansien rakennuttama.

Itse asiassa myös stadionin toinen päätykatsomo on rakennettu Uefan aloitteesta. Se valmistui vuoden 2009 naisten EM-kisojen alla.

Uuteen katsomoon tulee noin tuhat istumapaikkaa. Se nostaa istumapaikkojen kokonaismäärän Kupittaalla noin 9 000 paikkaan.

