Kouluväkivalta puhuttaa Kaarinassa.

Huomio on kiinnittynyt etenkin Piispanlähteen koulun ekaluokkalaisten väkivaltaisuuteen. Ongelmat ovat nousseet esiin syksyn aikana.

Keväällä huolta aiheuttivat Kotimäen koulussa esille tullut väkivalta ja kenkävarkaudet. Tänä syksynä koululla oli tapaus, jossa kolme tuntematonta ihmistä kävi kahden viidesluokkalaisen kimppuun koulun pihalla.

Kaarinan sivistysjohtaja Elina Heikkilä kertoo sähköpostitse, että kaupungin tietojen mukaan kouluväkivalta ei ole Kaarinassa yleinen tai laaja ongelma.

”Mutta selvää on, että kaikissa paikoissa, joissa lapsia ja nuoria on, esiintyy myös kielteiseksi koettuja ja haitallisia ilmiöitä”, Heikkilä kertoo.

Hänen mukaansa kouluissa on pääosin rauhallista, mutta toisinaan tulee esille huolestuttavia tapauksia.

Piispanlähteen koulun tilanteesta Heikkilä kertoo saaneensa tiedon alkusyksyllä.

”Se, miten isoon joukkoon oppilaita tilanne vaikuttaa, on tullut tietooni aivan viime päivinä.”

Heikkilän mielestä syksyn tilanne on poikkeuksellinen.

”On erittäin tärkeää, että kouluväkivalta on noussut keskusteluun, ja huoltajat ovat tuoneet asiaa aktiivisesti esille. Asia on noussut isoksi huolenaiheeksi lähinnä yhden yksittäisen koulun osalta, mutta emme voi sulkea silmiämme siltä, että asia koskettaa yksittäisiä lapsia ja nuoria joka päivä laajemminkin”, Heikkilä kertoo sähköpostitse.

Hän lupaa, että Piispanlähteen koululle tarjotaan tarvittava tuki väkivaltatilanteen ratkaisemiseksi. Heikkilän mukaan oleellista on, että aikuisia on koululla riittävästi. Koulussa on hänen mukaansa tehty erilaisia järjestelyjä, joilla arkea yritetään rauhoittaa.

”Ymmärrykseni mukaan pienten koululaisten kohdalla suurin pulma on erityisesti sosiaalisten taitojen puute. Ne ovat taitoja, joita osa oppilaista vielä tässä vaiheessa harjoittelee”, Heikkilä kertoo.

Hänen mukaansa kaikkien lasten on turvallista käydä koulua Kaarinassa.

”On kuitenkin edelleen tärkeää, että huoltajat ottavat yhteyttä kouluun matalalla kynnyksellä, jos lapsen koulunkäyntiin liittyy huolta. Koulun aikuisten tehtävä on turvata lasten arki koulussa”, Heikkilä kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.