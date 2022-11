Vahvoja yli neljän milligramman nikotiinipusseja ei saa Valviran ja Tullin tulkinnan mukaan enää tilata edes reseptillä nettikaupoista ulkomailta.

Turkulaismies tilasi toukokuussa Ruotsista 40 rasiaa nikotiinipusseja. Rasioissa oli yhteensä 840 annospussia, jotka sisälsivät yli neljä milligrammaa nikotiinia. Niin paljon, että ne luokitellaan Suomessa lääkevalmisteeksi, johon tarvitaan lääkemääräys eli lääkärin määräämä resepti.

Nikotiinipussi näyttää ulkoisesti nuuskapussilta, mutta pussi ei kuitenkaan sisällä tupakkaa. Verkossa nikotiinipusseja markkinoidaan nikotiinikorvaushoitona tupakasta ja nuuskasta vieroitukseen.

Mies oli saanut helsinkiläiseltä hammaslääkäriltä reseptin nikotiinipusseihin loppuvuonna 2020. Resepti oli tarkoitettu nikotiinikorvaushoitoon. Mies oli tilannut sen jälkeen nikotiinipusseja ulkomailta kaksi kertaa.

Resepti oikeutti miehen tilaamaan Ruotsista nikotiinipusseja kerralla kolmen kuukauden annoksen.

Tai näin mies oletti.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira muutti nikotiinipussien maahantuontiin liittyvää laintulkintaansa tämän vuoden alkupuolella. Aiemmin reseptin turvin sai tilata vahvoja nikotiinipusseja.

Valviran uuden tulkinnan mukaan resepti kelpaa vain apteekista toimitettavan lääkkeen hankkimiseen. Lääkärien ja hammaslääkärien määräämät reseptit vahvoihin, muualta kuin apteekista toimitettaviin nikotiinipusseihin eivät ole sen mukaan asianmukaisia eivätkä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltuja.

Valvira toimitti uuden lausuntonsa asiasta Tullille toukokuun alussa.

Tämän jälkeen Tulli päivitti nikotiinipusseihin liittyvän ohjeistuksen kotisivulleen. Ohjeistuksessa kerrotaan, että lääkärien kirjoittamia reseptejä vahvoihin nikotiinipusseihin ei hyväksytä enää maahantuontiin oikeuttavina lääkemääräyksinä.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoo, että nikotiinipussien tilaaminen reseptin turvin tyrehtyi sen jälkeen, kun Valvira antoi uuden ohjeistuksen.

Uusi ohjeistus on selkeyttänyt maahantuonnin valvontaa.

“Jos lääkärit kirjoittavat reseptejä, jotka eivät ole sairaiden tai sairauden hoitoa, onko se kansalaisten kannalta hyvä vai huono asia”, Sinkkonen kysyy.

Maksimissaan neljä milligrammaa nikotiinia sisältäviä nikotiinipusseja voi Suomessa ostaa kaupoista itsehoitolääkkeeksi. Vahvemmat pitoisuudet luokitellaan lääkkeiksi, ja niiden maahantuonti on rangaistavaa. Rikosnimikkeenä voi olla lääkerikkomus tai lääkerikos. Suurimmissa määrissä rikosnimikkeenä voi olla salakuljetus.

Uusi ohjeistus ei saavuttanut turkulaismiestä, vaikka hän teki nikotiinipussitilauksensa sen jälkeen, kun Tulli oli päivittänyt ohjeistuksensa.

Tulli pysäytti nikotiinipussitilauksen, ja kun kävi ilmi, että miehellä ei ollut maahantuontiin oikeuttavaa lääkemääräystä, miestä vastaan nostettiin syyte lääkerikoksesta.

Sinkkonen kertoo, että vahvojen nikotiinipussien tilaaminen on kasvanut jo usean vuoden ajan. Tulli pysäyttää lähetyksiä käytännössä viikoittain. Tullin haaviin jäi viime vuonna 900 nikotiinipussilähetystä. Vuonna 2019 Tulli pysäytti vain 20 nikotiinipussilähetystä.

Pussien myyjät markkinoivat tuotteitaan ahkerasti sosiaalisessa mediassa.

“Minullekin tulee vastaan mainoksia, joissa luvataan toimittaa tuotteet kotiovelle”, Sinkkonen hymähtää.

HS kertoi kesäkuussa, että vahvoja nikotiinituotteita markkinoiva yritys myy ostajalle yrityksen ”yhteistyölääkärin” kirjoittaman reseptin. Näin yritys pyrkii kiertämään maahantuonnin vaatimuksia.

Lue lisää: Netin nuuskakauppias keksi erikoisen porsaanreiän: ”Yhteistyölääkäri” kirjoittaa umpimähkään reseptejä vahvan nikotiininuuskan ostajille

Tullin mukaan uusi ohjeistus puree myös ”yhteistyölääkäreiden” kirjoittamiin resepteihin.

Valtaosa nikotiinipusseista tulee Suomeen Ruotsista, mutta osa tuotteista on tilattu Baltiasta. Tulliin on jäänyt Baltiasta tulleita nikotiinipusseja, joissa on jopa kymmenkertainen nikotiinipitoisuus ruotsalaisiin tuotteisiin verrattuna.

Turkulaismiehen tapausta puitiin toissa viikolla Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Syyttäjä haki miehelle sakkotuomiota, mutta käräjäoikeus hylkäsi syytteen. Oikeuden mukaan mies oli pyrkinyt selvittämään toimintaansa laillisuutta parhaansa mukaan.

Valviran antama uusi lakitulkinta oli toukokuussa niin tuore, että edes Tullin oma henkilökunta ei ollut tietoinen siitä. Oikeuden arvion mukaan miehen erehtyminen maahantuonnin luvallisuudesta oli anteeksiannettavaa.

