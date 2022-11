Oskari Pylkkänen lentää työkseen siksakkia Turun taivaalla – "On pidettävä lämmitysjärjestelmät kunnossa"

Edestakaisin yötaivaalla säksättänyt oli varmistamassa energiayhtiön huoltovarmuutta, joka vaikuttaa melkein jokaisen alueen asukkaan elämään.

Pieni punainen kopteri säksättää edestakaisin Naantalin öisellä taivaalla. Voi vain kuvitella, millaista pohdintaa maanpinnalla käydään. Joku ehkä ärsyyntyy, toinen kiinnostuu, kolmas ei huomaa ääntä lainkaan.

Tällä kertaa, torstain ja perjantain välisenä yönä, kyseessä on Turku Energian kaukolämpöverkoston kuvaaminen lämpökameroilla mahdollisten vuotokohtien löytämiseksi. Tarkat mittauslaitteet näkevät heti, jos noin 90-asteista kaukolämpövettä vuotaa jossain kohtaa maan pinnalle.

”Viime viikolla olimme tarkastuslennolla Kotkassa, kun poliisi soitti ja kysyi, mitä me oikein teemme. Joku oli soittanut meistä poliisille. Meillä oli kuitenkin kaikki tarvittavat ilmoitukset tehty, joten asia selvisi ja poliisikin pahoitteli asiaa”, kertoo Gridjet-yhtiön lentäjä Oskari Pylkkänen.

Kaukolämpöverkon kuvaukset tehdään öisin. Tuolloin päivän lämpö on jo haihtunut maanpinnalta ja kaduilla on vähän liikennettä häiritsemässä kuvausta. Valtaosa kaukolämpöverkoista kulkee samoilla katualueilla kuin autotkin.

GridJetin lentäjä Oskari Pylkkänen puhdistaa kopterin jäätynyttä ikkunaa talouspaperilla ennen lähtöä. Se on jääraappaa hellävaraisempi.

GridJetin käyttämä kopteri ei ole suurensuuri. Lentäjä Oskari Pylkkänen (vas.) ja lämpökameraoperaattori John Baker laittavat kopterin kameravarustusta kuntoon ennen ilmaan nousua.

Yölliset kopterilennot ovat vaativia lentäjälle.

”Työ on erittäin haastavaa eikä suju kaikilta lentäjiltä. Lentäjän pitää siinä pimeydessä seurata koko ajan kopterin kojelaudassa olevia näyttöjä, jotta nopeudet, korkeus ja suunnat säilyvät. On lennettävä täsmällisesti kuvauslinjoja pitkin eikä sinne päin”, kertoo Gridjetin toimitusjohtaja Pekka Ristolainen.

Erityisesti tiukat käännökset ovat vaativia. Kuvauskaistat ovat tiheästi lähellä toisiaan, joten kun yksi kaista päättyy, lentäjä tekee jyrkän käännöksen.

”Käännös on 60 asteen käännös. Tulemme siihen 200 kilometrin tuntinopeudella ja teemme nopean neulansilmäkäännöksen, jotta pääsemme hyvin seuraavaan kuvauslinjaan”, Pylkkänen kertoo.

Tiukat käännökset tuntuvat kouraisuina vatsanpohjassa. Pylkkänen kertoo, että kun hän on itse ohjaimissa, hän ei kärsi matkapahoinvoinnista, mutta jos hän on jonkun muun kyydissä, niin hänellekin tulee käännöksissä huono olo. Ihmiset ja heidän tasapainoelimensä reagoivat lennettäessä kohdattavaan asentotajun ristiriitaan kukin eri tavoin.

Hurjan oloiset käännökset ovat liki välttämättömiä, jotta tarkastuksen rytmi säilyisi selkeänä, Ristolainen perustelee.

”Työ on sillä lailla tehtynä yksinkertaisesti tehokkainta”, Ristolainen sanoo.

Kaukolämpölinjojen kuvauksissa tehdään tiukkoja, 60 asteen käännöksiä, joihin kopteri lentää 200 kilometrin tuntivauhtia. Kurvi tuntuu ikävänä kouraisuna vatsanpohjassa.

Turku Energian verkko-omaisuuspäällikkö Jani Uitti kertoo, että Turku Energian kaukolämmön piirissä on noin 90 prosenttia Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa asuvista ihmisistä.

Yhtiöllä on yhteensä kaukolämpöputkia noin 670 kanavakilometrin verran. Koska jokaisessa kanavassa on kaksi putkea, on yhtiöllä yhteensä 1340 kilometriä kaukolämpöputkia.

Oskari Pylkkäsellä ja lämpökameraoperaattori John Bakerilla menee tämän määrän tarkistamiseen kaksi yötä.

Kopterin ilmaannousun voi estää huono lentonäkyvyys, kuten matalalla roikkuvat pilvet, sankka sumu tai kova tuuli.

Edellisen kerran Turun kaukolämpöverkosto lentotarkastettiin keväällä.

Naantalia ilmasta. Oikealla näkyy Naantalin satama-aluetta, sen takana kaukaa Naantalin jalostamo.

Jani Uitti odottaa, että kuvauksissa löydetään noin 50–60 epäilyä mahdollisesta vuotokohdasta. Epäilyt käydään tarkistamassa ja selvät vuotokohdat korjataan. Niitä löytyy Turku Energian alueella Uitin mukaan keskimäärin 3–4 yhtä lentotarkastusta kohden.

”Vakavat vuodot löydämme itsekin, ne tulevat aina esiin, kun vuoto tapahtuu. Nämä puolestaan ovat sellaisia vuotoja, joista tulisi pahempia, jos niihin ei nyt reagoisi.”

Uitti mainitsee esimerkkinä Helsingissä viime viikonloppuna rikkoutuneet talousvesiputket.

”Tällainen kopteritarkastus on meillä pieni investointi siitä, että saisimme kaikista orastavista putkivaurioista ajoissa kiinni. Jos putket pamahtavat kunnolla, kuten juuri Helsingissä, niin sittenhän se vasta maksaakin.”

GridJetin lentäjä Oskari Pylkkänen (vas.) ja lämpökameraoperaattori John Baker lentävät yöllä kaksi kertaa noin kahden tunnin kuvaussetin.

Turussa kaukolämpöverkoston vanhimmat putket ovat Uitin mukaan vuodelta 1976.

”Verkosto on Turussa suhteellisen nuorta, sillä Tampereella kaukolämpötoiminta käynnistyi 1960-luvulla ja Espoossa sekä Helsingissä 1950-luvulla.”

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin lokakuussa, miten Brahenkadulla, Turun linja-autoaseman kupeessa sijaitseva Turku Energian kaukolämpöputki hajosi jättäen ihmiset vaille lämmintä aamusuihkua.

”Tuo kohta saneerataan nyt tulevana talvena.”

Uitti sanoo, että kopterin kanssa tehtävä tarkastus juuri ennen talvea on Turku Energialle tärkeä.

”Ajattelemme nyt huoltovarmuutta, meidän on pidettävä ihan huoltovarmuusmielessäkin ihmisten lämmitysjärjestelmät kunnossa.”

Turun seudulla kuvataan tällä viikolla yöllä kaukolämpöverkon putkistoja lämpökameralla ja pyritään löytämään vuotokohtia. Samaa tarkastusta tehdään myös monissa muissa isoissa kaupungeissa säännöllisin väliajoin.

Helikoptereilla voidaan yöaikaan tehdä monenlaisia asioita, esimerkiksi etsiä kadonnutta henkilöä, tarkastaa kaukolämpöverkkoja tai osallistua monipuolisesti pelastustoimintaan.

Gridjetin lämpökameraoperaattori John Baker sanoo, että netistä löytyvät Flight Radar-palvelut ovat oiva keino saada ymmärrystä siihen, mitä kopteri kulloinkin on tekemässä.

”Palvelussa näkyy aika iso osa ilmassa liikkuvista lentokoneista. Kun koneen kuvaa klikkaa, saa esiin tiedot, mikä kone on kyseessä ja kuka sitä operoi.”

Kuvakaappauskuva Flight Radar-palvelusta. Kuvassa näkyy, miten jyrkkiä käännöksiä kaukolämpöputkistoja kuvaava kopteri tekee.

Jos esimerkiksi kopterin säksätykseen havahtuva kansalainen huomaa palvelusta, että taivaalla on juuri Gridjetin operoima kopteri, voi hän tarkistaa yhtiön nettisivuilta, millaista toimintaa sillä on. Tässä tapauksessa selviäisi myös, että kyseessä on kaukolämpöverkon yölliset tarkastuskuvaukset.

”Ymmärrän, että kopterin ääni voi tuntua kiusalliselta, jos sen kuulee silloin, kun yrittää nukkua. Me olemme kuitenkin hyvällä asialla. Meidän työmme tulee mahdollisesti pienentämään ihmisten energiakuluja, sillä korjaamattomat vuodot voivat olla hyvinkin kalliita”, Baker muistuttaa.

