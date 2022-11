Miehen epäillään pudonneen mereen Baltic Princess -alukselta viime viikolla. Tallink Siljan viestintäjohtajan mukaan ulkokannet suljetaan vain kovalla myrskyllä.

Matkustajan epäillään pudonneen mereen Baltic Princess -alukselta perjantain vastaisena yönä.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjdin mukaan laivan valvontakamerat ovat taltioineet miehen kiipeilemässä yöllä ulkona yökerhon rakenteissa. Mahdollista mereen putoamista ei valvontakameramateriaalista kuitenkaan näy.

HS kokosi yhteen, mitä tapauksesta tiedetään.

Mitä kadonneesta tiedetään?

Aluksella kadonnut on parikymppinen suomalaismies, kertoo viestintäjohtaja Nöjd. Tapahtuneen aikaan aluksella oli käynnissä Turun yliopiston kauppatieteen opiskelijoiden järjestämä PeIsKä-risteily.

Nöjd ei pysty vahvistamaan, onko kadonnut opiskelija vai ei.

Mitä laivalla tapahtui?

Nöjdin mukaan mies nähtiin tiettävästi viimeisen kerran Disko Klubi -yökerhon katon päällä. Yökerho sijaitsee 10. kannella, joka on laivan ylin kansi.

”Nuoren miehen ystävä oli kertonut laivan henkilökunnalle, että oli nähnyt viimeksi kaverinsa kiipeilemässä yökerhon rakenteiden päällä, eikä ole sen jälkeen löytänyt tätä”, Nöjd kertoo.

Tämä tapahtui Nöjdin mukaan noin kello kolmen aikaan torstain ja perjantain välisenä yönä. Kun henkilökunta oli tietoinen katoamisepäilystä, laivan valvontakameramateriaalia alettiin käydä läpi.

”Niiltä ei ole pystytty näkemään, että mies olisi tippunut mereen”, Nöjd kertoo.

Hänen mukaansa valvontakamerat olivat kuitenkin taltioineet miehen kiipeilyä yökerhon kattorakenteissa.

Nöjdin mukaan laiva hidasti katoamisepäilyn jälkeen vauhtiaan, mutta jatkoi eteenpäin normaalilla reitillä.

Henkilökunta etsi miestä laivalta.

”Häntä yritettiin etsiä eri paikoista, ystävien avulla myös hyteistä. Järjestyksenvalvojat kiersivät ympäri laivaa ja etsivät miestä tuntomerkkien perusteella”, Nöjd kertoo.

Hänen mukaansa aamuseitsemään mennessä laivalla oli todettu, ettei miestä löydy, ja henkilökunta otti yhteyttä viranomaisiin.

Perjantaiaamuna merivartiosto etsi matkustajaa tuntien ajan usean yksikön voimin. Puolilta päivin Merivartiosto kertoi viestipalvelu Twitterissä, että etsinnät on päätetty tuloksettomina.

Nöjd kerto, että laivan sairaanhoitaja antoi kadonneen ystäville keskusteluapua risteilyllä. Matkustajille ei yleisesti tiedotettu nuoren miehen katoamisesta.

”Ei tällaisissa tapauksissa katoamisesta kuuluteta mitenkään yleisesti kaikille matkustajille”, Nöjd avaa varustamon käytäntöjä.

Millaisissa rakenteissa mies kiipeili?

Disko Klubi -yökerhoa kiertää ulkona aurinkokansi, joka on osittain katettu.

”Sen lasikatteen päällä hän [kadonnut mies] on kiipeillyt”, Nöjd kerto.

Hän ei tiedä, onko saman risteilyn aikana katoksen päällä käynyt muitakin matkustajia. Katoksen päälle ei Nöjdin mukaan mene tikkaita tai portaita.

”En osaa sanoa, mitä kautta hän on päässyt sinne katoksen päälle. Toki se kate ei ole mikään korkea, sellainen terassikatos. Kyllä sinne pystyy kiipeämään, jos haluaa. Sinne ei ole kuitenkaan kenenkään tarkoitus mennä – ei matkustajien eikä henkilökunnan”, Nöjd sanoo.

Ylempänä on vielä helikopterikansi, jonne johtavat portaat. Kyseessä on oma aidattu alueensa. Nöjdin mukaan portaat ovat sellaisessa paikassa, ettei niitä pitkin pääse katoksen päälle. Helikopterikannelle meno on kielletty. Kiellosta kertovat Nöjdin mukaan kyltti sekä köysi tai portti.

Miksi ulkokansille pääsee öisin?

Nöjdin mukaan ulkokannet suljetaan vain kovalla myrskyllä.

”Tällä hetkellä ainoat tupakointipaikat ovat ulkokansilla. Sisällä niitä ei enää ole”, Nöjd kertoo Tallink Siljan käytännöistä yleisellä tasolla.

Onko tupakointi ensisijainen syy, miksi ulkokannet ovat öisin auki?

”Ei ole mitään syytä, miksi ne eivät olisi käytössä. Jos joku haluaa mennä ulkokannelle kävelemään, ottamaan kuvan tai tupakoimaan, se on ihan ok”, Nöjd vastaa.

Millaisena riskitekijänä näette matkustajien ulkokansille pääsyn?

”Emme ole ajatelleen, että jollain risteilyillä pääsy ulkokansille kiellettäisiin kaikilta. Tupakointi olisi ongelma. Ihmiset keksisivät sitten muita paikkoja. Toistaiseksi ihmiset ovat osanneet käyttäytyä hyvin ulkokansilla”, Nöjd sanoo.

Mitä mieltä olette alkoholin ja ulkokansien yhdistelmästä?

”Emme ole käyneet keskustelua, että ulkokannet pitäisi sulkea. Toki luotamme siihen, että ihmiset osaavat käyttäytyä ja noudattavat turvallisuusohjeita ja sääntöjä. Kauppakeskuksissakaan ei mennä kiipeilemään, eikä niissä tarvitse sulkea korkeita porraskäytäviä tai muita tiloja.”

Nöjdin mukaan Baltic Princessillä on useita valvontakameroita, mutta tarkkaa lukumäärää hän ei kerro.

”Emme koe, että tarkkaa määrää on tarpeen jakaa. Ne ovat meidän turvavälineitämme. Emme anna tarkkoja lukuja, mutta niitä on paljon.”

Nöjd toteaa, että kamerat eivät kuitenkaan kata aluksen jokaista nurkkaa, eikä niitä seurata jatkuvasti. Materiaalia käydään yleensä läpi tarpeen tullen vasta jälkikäteen.

Onko laivan turvallisuustoimiin tulossa muutoksia?

Nöjdin mukaan Baltic Princessin turvallisuusjärjestelyihin ei ainakaan toistaiseksi ole tulossa muutoksia.

”Koskaan ennen ei ole tapahtunut tällaista, että joku olisi kiipeillyt katosrakenteissa ja pudonnut sen seurauksena mereen”, Nöjd sanoo.

Hän toteaa, että Tallink Siljan aluksilla tapahtuvat katoamiset ovat matkustajamääriin suhteutettuna harvinaisia.

”Nämä ovat todella ikäviä ja kammottavia tapauksia. Jonain vuonna katoamisia ei tapahdu yhtään. Joku toinen vuosi taas tapahtuu useampia mereen putoamisia tai hyppäämisiä”, Nöjd sanoo.

Hänen mukaansa laivalta ei voi tippua mereen vahingossa, jos noudattaa turvallisuusohjeita.