Poika-niminen kissa katosi kesällä mökiltä Laitilassa. Kuukausien jälkeen se ilmestyi kotiovelle noin 60 kilometrin päässä katoamispaikasta.

Toisinaan lemmikkien katoamistarinat päättyvät onnellisesti. Näin kävi raisiolaiselle Mia Katajistolle ja hänen puolisolleen Kalle Hurmeelle.

Perheen Poika-niminen maatiaiskissa katosi kesällä mökkipihasta Laitilassa. Viime viikolla Poika saapui yllättäen kotiovelle Raisioon. Matkaa katoamispaikan ja kodin välillä on Katajiston mukaan noin 60 kilometriä.

Omilla teillään Poika ehti olla lähes neljä kuukautta.

”Tämä on aivan uskomatonta. Kun ajatellaan kaikkia petoeläimiä ja autoteitä, niin olen ihmeissäni, miten tämä on mahdollista. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä reittiä kissa on tullut kotiin”, Katajisto sanoo.

Poika katosi mökiltä heinäkuun lopulla. Katajiston mukaan kolmevuotias Poika oli tottunut ulkoilemaan vapaana pihapiirissä. Kyseessä on leikattu kolli.

”Se vain hävisi pihalta yhtäkkiä. Mietin, että onkohan joku peto pelästyttänyt sen”, Katajisto kertoo.

Pojan katoaminen tuntui hänestä kauhealta.

”Se on ihan kuin lapsi minulle ja miehelleni.”

Katajisto kertoo olleensa yhteydessä lemmikinetsijöihin ja yrittäneensä loukuttaa Poikaa mökin ympäristössä. Kissaa ei kuitenkaan näkynyt tai kuulunut.

Katajisto laittoi katoamisilmoituksia tolppiin teiden varsille, julkaisi ilmoituksia sosiaalisessa mediassa ja kiersi pudottamassa kuvia Pojasta mökin lähialueiden asukkaiden postilaatikoihin.

”Siellä asuu paljon hieman vanhempia ihmisiä, jotka eivät ole somessa.”

Katajisto kertoo saaneensa kuukausien varrella useita vihjeitä Pojasta, mutta joka kerta kyseessä olikin joku toinen kissa.

”Toivo alkoi alkusyksystä hiipumaan. Pojasta ei ollut näkynyt jälkeäkään.”

Katajisto ei kuitenkaan antanut itselleen vielä lupaa tehdä surutyötä.

Viime perjantaina Katajisto oli vielä sängyssä, kun hänen miehensä meni ulko-ovelle aamukahville ja alkoi yllättäen huutaa.

”Mieheni oli noussut ennen seitsemää ja kuuli, että kissat sihisivät toisilleen. Meidän äitikissamme Lyyli oli pihalla ulkoilemassa. Oli pimeää, mutta Kalle kertoo nähneensä kissan lähestyvän.”

Sitten puoliso alkoikin kutsua Katajistoa ripeästi paikalle.

”Hän huusi, että tule nyt äkkiä tänne. Ihmettelin, että mitä on tapahtunut. Sitten hän huusi, että Poika on ovella.”

Katajisto kertoo rientäneensä ovelle katsomaan. Poika oli hänen mukaansa luikkimassa jo kauemmas pihalle.

”Kun huusin, että missä äidin Poika on, niin se tuli sisälle. Soitin heti aamulla eläinklinikalle ja kysyin, onko syytä tulla näytille. Tarvetta ei kuitenkaan ollut, koska Poika ei ollut kovin laiha ja tassut olivat ehjät. Madotin hänet heti.”

Jälleennäkemistä Katajisto kuvailee hyvin onnelliseksi. Pojan äiti Lyylikin tuli nuolemaan seikkailuiltaan palannutta kissaa.

”Ne eivät olleet nähneet pitkään aikaan, niin varmaan siksi sähisivät toisilleen aluksi pihalla”, Katajisto arvelee.

Hänen mukaansa etenkin perheen chihuahua-rotuinen koira Morris iloitsi Pojan paluusta.

Poika ja Morris-koira.

”Ne ovat ylimmät ystävät. Morris nukkui pää kiinni Pojassa”, Katajisto kertoo.

Hänen mukaansa Poika pääsee jatkossakin mökkireissuille, mutta ulkoilee ainakin toistaiseksi valjaissa. Lisäksi kissa sai pantaansa gps-lähettimen, jonka avulla sen liikkeitä pystyy seuraamaan kännykästä.

”Luulen, että kissa on saanut reissullaan aikamoisen opetuksen. Aivan uskomatonta, että se tuli kotiin”, Katajisto sanoo.

Pojan tarinasta uutisoi aiemmin Turun Sanomat.

