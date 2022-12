HS kysyi lukijoiltaan, mistä saa Turun parhaat pizzat. Tietyt paikat nousivat vastauksissa ylitse muiden. Helsingin Sanomat kävi tilaamassa pizzat lukijoiden suosikkipaikoissa.

Turun Pizzatarjonta nousi puheenaiheeksi, kun tunnettu Dennis-ketju hakeutui konkurssiin ja tuotemerkki myytiin takaisin perustajaperheelle.

Legendaarinen pizzeria Dennis perustettiin vuonna 1975 ja saattaa tiistaina saatujen tietojen perusteella tehdä vielä paluun. Niistä ajoista Turun pizzatarjonta on laajentunut merkittävästi ja nykyään tyylejä on monia. Jos Dennis todella palaa alkuperäisellä tyylillään, on kilpailu nykyään kovaa.

HS kysyi lukijoiltaan, mistä saa tällä hetkellä Turun parhaat pizzat.

Saimme satoja vastauksia, ja niissä tietyt ravintolat nousivat ylitse muiden. Suosikkeihin kuuluivat muun muassa pizzeria 450℃, Gustavo sekä KBC Taproom. Lukijakysely ei ole mikään kaikenkattava tieteellinen tutkimus, vaan se lähinnä antaa suuntaa siitä, mistä pizzapaikoista lukijat pitävät.

Jutun lukijakommenteissa on käytetty vain sellaisia kommentteja, joiden kirjoittajien henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

HS Turku kävi testaamassa kolme kyselyssä ylistettyä paikkaa kahden toimittajan voimin. Söimme kussakin paikassa margherita-pizzan, tai jos sitä ei ollut tarjolla, mahdollisimman lähellä sitä olevan pizzan.

Tuo yksinkertaisista aineksista syntyvä klassikkopizza kertoo paljon pizzerian tasosta. Millainen pohja on, onko tomaattikastikkeen maku kohdallaan, ovatko ainekset laadukkaat?

Ensimmäinen kohteemme on pizzeria 450℃ Turun kauppahallissa.

”Napolilainen täydellisesti paistettu pohja. Taikina on erittäin taitavasti tehty. Raaka-aineet ovat aivan huippuluokkaa. Maku on aina kohdallaan, eikä syömisen jälkeen tule ähkykuolema. Taitaa olla ainoa pizzeria Turussa, joka on noteerattu myös ulkomaisilla top-listoilla. Enkä ihmettele!”, sanoo HS:n lukijakyselyyn vastannut mies, 45.

Vuonna 2019 perustettu 450℃ yksi harvoista suomalaisista pizzerioista, joka on päässyt mukaan Euroopan parhaiden pizzerioiden listalle. Kyseisessä listauksessa eivät ole mukana italialaiset ravintolat.

Paikan pizzat ovat napolilaistyylisiä. Runsasreunaisia napolilaisia pizzoja paistetaan tulikuumassa uunissa vain noin minuutin ajan.

450℃:n margherita.

Pizzan reunoissa ja pohjassa on hiiltyneitä täpliä, pohja on pehmoinen ja sitkas, tomaattikastikkeessa on hyvä makeus. Juustoa ja tomaattia on sopivasti toisiinsa nähden. Maukkaat reunat katoavat lautasiltamme viimeistä murua myöten.

Kauppahallin ravintoloilla on yhteinen ruokailualue. Miljöö on hälyinen ja kiireinen. Miltei kaikki pöydät ovat varattuja tullessamme paikalle. Jotkut lähtivät paikalta pizzalaatikoidenkin kanssa, mutta parhaimmillaan tämä pizza on heti syötynä.

Kävimme 450℃:ssa lounasaikaan ja odotimme pizzoja puolisen tuntia.

Ravintolaan ei pääse ilta-aikaan, sillä kauppahalli menee arkisin kiinni kello 18 ja lauantaisin kello 16. Sunnuntaisin Kauppahalli ei ole ollenkaan auki. Jotkut HS:n kyselyyn vastanneista harmittelevat, ettei ravintolassa saa pizzan seuraksi viinilasillista.

Margherita maksaa 450℃:ssa 12 euroa.

Toisena päivänä suuntaamme Aurajokirantaan ravintola Gustavoon.

”Pohja, oikea määrä täytteitä, täytteiden laatu ja nerokkuus”, mies, 48.

Joissain vastauksissa kehutaan erikseen ravintolan tunnelmaa. Muutamat vastaajat mainitsevat sakset, jotka tuodaan pizzan mukana pöytään paloittelua varten.

”Erinomainen pohja ja omaperäiset täytteet. Myös perinteinen margherita on ensiluokkainen. Saksien tuonti pizzan mukana on erittäin toimiva ratkaisu. Muutenkin palvelu on loistava ja sijainti keskeinen. Täydet pisteet!”, nainen, 63.

Gustavon listalla on paljon muutakin kuin pizzaa: muun muassa erilaisia antipasto-vaihtoehtoja, ilmakuivattua kinkkua, pastoja, risottoa sekä liharuokia. Gustavo kertoo verkkosivuillaan olevansa välimerellinen ravintola, ja listalla on esimerkiksi espanjalaisia boquerones-kaloja sekä ranskalaista bouillabaisse-keittoa.

Ravintola sijaitsee kauniissa talossa Aurajokirannassa, liiketila on toiminut aiemmin esimerkiksi apteekkina. Ikkunapöydästämme on näkymät Tuomiokirkolle. Istumapaikan miinus on kuumana hohkaava lämpöpatteri.

Pizzat valmistetaan aivan näköyhteyden päässä, sillä pizzauuni seisoo ravintolasalin nurkassa. Huomion kiinnittävät kinkut, joita on ripustettu roikkumaan katosta ja kiinnitetty järeisiin telineisiin.

”Uutuus! Voit valita pizzasi napolilaiseen tai roomalaiseen tapaan paistettuna”, ruokalistassa lukee.

Otamme molemmat. Napolilainen versio eroaa roomalaisesta selkeästi ulkonäöltään: reunat ovat napolilaistyylisessä versiossa hyvin muhkeat, roomalainen versio on ohuempi.

Tarjoilija sanoo, että napolilaistyylinen versio on heidän klassikkonsa. Henkilökunta on miellyttävää ja avuliasta.

Gustavon napolilaistyylinen margherita.

Mozzarellan määrässä ei ole säästelty, meistä pizzoissa on sitä jopa liikaa.

Margherita maksaa Gustavossa 14 euroa.

Viimeiseksi menemme Kakolanmäelle, joka tunnetaan vanhana vankila-alueena. Siellä on Kakola Brewing Companyn panimoravintola.

”Luovuus raaka-aineiden valinnassa, one of a kind, vastaavanlaista ei muualta saa!”, mies, 26.

Vastauksissa kiitellään myös paikan vegaanisia pizzoja.

Vuonna 2021 avatusta ravintolasta sai aiemmin vain pizzapaloja, mutta nykyään tarjolla on kokonaisia pizzoja.

Panimon tuotantotilat sijaitsevat samassa rakennuksessa, ja ruokien kaveriksi saa panimon omia oluita. Ravintolassa järjestetään keikkoja ja muita tapahtumia, viime aikoina siellä on pidetty esimerkiksi neuleklubi ja joulukorttipaja.

Pizzojen lisäksi listalla on ranskalaisia, paneroituja mozzarellapalloja ja muita näppipaloja. Listalla ei ole perinteistä margheritaa, joten otamme Mozzarella-nimisen pizzan.

KBC Taproomin Mozzarella-pizza.

Pizzassa on mozzarellan lisäksi scamorza-juustoa. Menusta päätellen tomaattikastikkeessa on japanilaista misotahnaa. Pizzan päällä on paahdettuja kirsikkatomaatteja ja fermentoitua eli hapatettua basilikaa. Pizza on omaperäinen versio klassikosta, ja se on herkullisen tuhti ja rasvainen. Pohja on ohut ja rapea, tomaattikastiketta on levitetty reunoille asti.

Mozzarella-pizza maksaa 14,50 euroa.

Tällä kertaa edullisin pizza oli Kauppahallissa, kallein Kakolanmäellä. Hintaerot eivät kuitenkaan olleet suuria.

Paikat sopivat erilaisiin tarpeisiin: 450℃ esimerkiksi lounaalle, Gustavo illalliselle ja KBC Taproom rentoon istuskeluun. Jokaiselle jotakin.