"Tuntuu ihan järkyttävältä" – Taiteilijan mielestä kaupunki on tekemässä hirveän virheen

Turun Aurajoen rantaa on koristanut liki 30 vuoden ajan jättimäinen hämähäkinverkko. Nyt kaupunki on poistamassa kuuluisan taideteoksen. Entinen kaupungin arkkitehti kertoo miten poikkeuksellinen teos syntyi ja mitä virheitä Turussa on hänen mielestään viime vuosina tehty.

Outi Sarjakoski asuu nykyään osan vuodesta Utön saarella, mutta koti on edelleen myös Turussa. Helsingin Lauttasaaressa hän pitää luontokuviin keskittynyttä galleriaa yhdessä puolisonsa kanssa.

Kesällä 1995 arkkitehti Outi Sarjakoski istui entisessä Barkerin kangastehtaassa Turun Raunistulassa ja punoi muovilangasta valtavaa hämähäkinverkkoa. ”Se oli hikinen pari kuukautta. Olin kiinnittänyt säteitä varten ruuveja lattiaan ja se lattia oli hirveän kuuma”, Sarjakoski muistelee nyt.