Baltic Princess -alukselta katosi parikymppinen mies reilu viikko sitten. Länsi-Suomen merivartiosto tutkii nyt, onko pelastustoimet laivalla käynnistetty asianmukaisesti.

Kadonnut mies nähtiin tiettävästi viimeisen kerran Disko Klubi -yökerhoa kiertävän lasikatteen päällä. Yökerho sijaitsee 10. kannella, joka on laivan ylin kansi.

Länsi-Suomen merivartiosto epäilee, että pelastustoimia Baltic Princessillä ei aloitettu viivytyksettä ja asianmukaisesti.

Parikymppinen suomalaismies katosi laivalta reilu viikko sitten. Katoamisen aikaan laivalla oli Turun yliopiston kauppatieteen opiskelijoiden järjestämä PeIsKä-risteily.

Mies oli kiivennyt ylimmällä kannella sijaitsevan Disko Klubin päällä olevien rakenteiden päälle ulkokautta.

Disko Klubi -yökerhoa kiertää ulkona aurinkokansi, joka on osittain katettu. Mies oli kiipeillyt varustamon mukaan yökerhoa kiertävän lasikatteen päällä.

Lasikate viettää suoraan mereen laivan laidoilta. Laivan perässä lasikate viettää aurinkokannelle.

Varustamo sai ilmoituksen miehen katoamisesta kello kolmen aikaan yöllä. Ilmoittajan mukaan mies oli viimeksi nähty viimeksi yökerhon rakenteiden päällä.

Ilmoituksen jälkeen laivalla alettiin tutkia varustamon mukaan tutkia valvontakamera­tallenteita ja etsiä miestä laivan sisältä.

Merivartiosto hälytettiin vasta neljän tunnin päästä seitsemältä aamulla.

Diskoklubia kiertää lasikate, joka viettää laivan laidoilta suoraan mereen.

Turun rikostorjuntayksikön päällikkö Mika Laapio Länsi-Suomen merivartiostosta kertoo yleisellä tasolla, mitä laivalla pitää tehdä, jos epäillään ihmisen pudonneen laivalta mereen.

”Laivan pitäisi käynnistää välittömät pelastustoimet ja ilmoittaa viranomaisille ilman viivettä. Siinä se ytimessään on, että sinne saadaan lähetettyä meidän helikopterit ja kaikki muut yksiköt paikalle avustamaan ja etsimään sitä ihmistä.”

Hänen mukaansa tavallisiin pelastustoimiin kuuluu yleensä pelastusveneen tai -lautan laskeminen, koska muuten ihmistä on miltei mahdotonta saada ylös merestä isolta laivalta käsin.

”Sekin tietysti on yksi selvitettävä aihe tässä, miten laivayhtiö on ohjeistanut tämän asian myöskin. Heillähän on varmasti tällaiset toimenpidekortit niin kuin kaikilla laivoilla. Mitä tehdään, kun joku joutuu mereen”, Laapio kertoo.

Baltic Princessin tapauksessa selvitetään, onko pelastustoimet käynnistetty asianmukaisesti.

”Eli ilman viivytystä ja niin kuin ne kuuluu meidän näkökulmasta tehdä”, Laapio kertoo.

"Pelastustoimethan pitää käynnistää aina viivytyksettä ja riittävän väkevin toimenpitein. Tässä nyt tutkitaan sitä, että onko näin toimittu.”

"Me olemme saaneet tietoa esimerkiksi meidän meripelastuskeskuksestamme, että näin ei olisi tapahtunut, ja nyt me sitten tutkimme, onko se näin vai eikö ole”, Laapio kertoo.

Laapion mukaan tutkinnassa käytetään materiaalina laivan videotallenteita ja ihmisten kuulusteluja ja haastatteluja.

Laivan perässä yökerhoa kiertävä lasikate viettää aurinkokannelle.

Laapion mukaan aluksen päällikkö vastaa kaikesta, mitä laivalla tapahtuu.

”Se on yksi asia, mitä tässä katsotaan, että miten siellä laivalla on toimittu.”

Laapio ei ota kantaa siihen, onko Baltic Princessin kapteeni ollut hereillä tai onko hänet herätetty tapahtuman aikaan.

”Kyllä yleensä kapteeni on hereillä kun tällainen tapahtuu, mutta juuri tähän tapaukseen, en ota kantaa siihen. Se on yksi tutkittava asia, sitä selvitellään tässä myöskin.”

Laapion mukaan katoamisen aikaan sää on ollut ”ihan hyvä, perus marraskuukeli”.

”Jonkin verran aallokkoa on ollut, mutta muuten ei ole ollut mitenkään ihmeellinen merisää.”

Tutkinnan alkamisesta uutisoi aiemmin Yle.