Lounais-Suomen poliisi epäilee 1970-luvulla syntynyttä miestä murhasta. Teko tapahtui Turun Vasaramäessä sijaitsevassa hoitolaitoksessa viime kesäkuussa.

Sekä epäilty että uhri olivat molemmat hoitoyksikön asukkaita. Poliisi on kesäkuussa kertonut, että väkivallanteko on tapahtunut hoitoyksikön asunnossa. Poliisin mukaan tekijä on ilmoittanut teosta itse viranomaisille ja hänet otettiin kiinni paikan päällä.

Epäilty on ollut vangittuna kesäkuusta asti.

Poliisi tutki tapausta aluksi murhan yrityksenä. Poliisin mukaan vakavasti loukkaantunut uhri menehtyi myöhemmin saamiinsa vammoihin, ja rikosnimike muuttui murhaksi.

Poliisi kertoo aloittaneensa selvityksen myös hoitoyksikön sekä mahdollisten muiden tahojen osuudesta tapahtumiin.

Turun Sanomien mukaan väkivallanteko tapahtui Hoitokoti Peltolan Vasaramäen yksikössä. Verkkosivujensa mukaan Vasaramäen yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista tavallista palveluasumista mielenterveyskuntoutujille.