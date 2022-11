Turkuun aukeaa tällä viikolla uusi aikuisten kylpylä. HS kävi katsomassa, miltä siellä näyttää.

Kakola spa on tarkoitettu ensisijaisesti aikuisille. Sisustukseen on haettu innoitusta saaristoluonnosta. Suola-altaan päätyyn on jätetty esiin Kakolan kalliota. Kylpylää varten kallioon louhittiin yli seitsemän metriä syvä monttu.

Ikäraja on pienin poikkeuksin 20 vuotta. Kuvaaminen sauna- ja allasosastoilla on kielletty.

Turun Kakolanmäen syvyyksissä on kylpylä, jonka ympärillä on vuosien ajan pyörteillyt salaperäisyyden sumu. Nyt kallioon louhittu maanalainen kylpylä on vihdoin avautumassa.

Kaupungissa on ennestään jo kaksi kylpylää – Ruissalon kylpylä ja Holiday Club Caribian kylpylä. Kylpylät ovat tosin hieman erityyppisiä. Näiden lisäksi lähistöltä löytyy vielä Naantalin kylpylä.

HS pääsi kurkistamaan, miltä pian aukeava Kakola spa näyttää ja tuntuu. Poikkeuksellisesti kuvatakin sai.

Värimaailma on lämmin ja hämyinen. Erilaisia istuskelualueita on useita.

Allasosastolla ensimmäisenä vastaan tulee lämpö. Olo on hetken suorastaan kuuma. Lämpötila on 29,5 astetta. Edessä avautuu suuri mineraaliallas, jonne on upotettu pyöreitä pöytiä ja istuimia. Tunnelma on hämyinen ja altaan pohja sinertävä.

Altaan päädyssä on baaritiski, josta voi tilata juomia ja ruokia.

Listalta löytyy esimerkiksi suolaista purtavaa ja ostereita. Koko kylpylä pukuhuoneita lukuun ottamatta on anniskelualuetta.

Mineraalialtaan vesi on 28,5 asteista. Altaan reunoilta löytyy esimerkiksi vedenalaisia hierontasuihkuja.

HS:n vieraillessa kylpylä ei ollut vielä auki, joten tungosta ei baarissa ollut. Kooltaan Kakola spa on noin 1 600 neliötä.

Mineraaliallas on kylpylän suurin allas. Sitä reunustavat aurinkotuolirivistö ja erilaiset istuskelualueet. Takkojakin löytyy. Liekit ovat keinotekoisia, mutta takoista nouseva vesihöyry aitoa.

Kaiken keskellä seisoo kiinteistöneuvos Olli Ojala. Hän on kylpylän omistavan Kakola-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja. Hän on tosin sitä mieltä, että kyseessä ei ole kylpylä vaan hän haluaa puhua Kakolasta ennemmin termillä spa.

”Kaikki astiat ovat rikkoutumattomia. Mitään lasitavaraa ei tuoda baarin ulkopuolelle”, Ojala julistaa.

Kiinteistöneuvos Olli Ojala on tyytyväinen, että spa avaa ovensa. Koronaviruspandemia muutti rakennusaikatauluja ja työmaa sulkeutui lähes vuodeksi.

Kakola span tarjoiluista vastaa ravintola Kakolanruusu. Kuvassa Kakolanruusun omistajiin kuuluva Suvi Raisio (vas.) ja ravintolapäällikkö Melissa Alanko.

Maanalaisesta kylpylästä löytyvät lisäksi kylmä- ja kuuma-allas. Lasiseinän takana kiiluu suola-allas. Jos sinne pulahtaa, on muistettava käydä suihkussa altaan reunalla.

”Suolaa ei saa tulla lasin tälle puolelle. Se on niin kova syömään rakenteita”, Ojala sanoo ja osoittaa suola-altaan muusta kylpylästä erottavaa lasiseinää.

Kylpylässä on viisi saunaa. Kolme niistä on kaikkien vierailijoiden käytössä. Kahta muuta käytetään erilaisia hoitoja varten. Saunat ovat sekasaunoja ja niissä saunotaan uima-asut päällä.

Saunojen tuntumasta löytyy suihkukaruselli. Nappia painamalla käynnistyy sarja erilaisia suihkuja. Kattoon syttyy värivaloja.

Havu-saunassa tuoksuu nimensä mukaisesti havu. Lämpötila on noin 50 astetta ja saunassa on hieman höyryä.

Kakola spasta löytyy erilaisia suihkuja, joiden toiminnot selviävät suurimmaksi osaksi vain kokeilemalla.

Nurkan takana on lumisuihku. Ojala on aiemmin kertonut, että se on tiettävästi Suomessa ainoa laatuaan.

Päivän aikana lumisuihkua on ehditty testata sen verran, että lattialle suihkun alle on kertynyt pieni kasa sohjoa. Suihkuun mielivän on noustava kylmän kasan päälle. Sen jälkeen niskaan satelee eräänlaista hyhmäistä räntää. Mistään hentoisesta lumisateesta ei ole kyse.

Tällaista tavaraa lumisuihku tarjoili. Kokemukseen kuuluu sinertävä valaistus.

Lumisuihkun lattialle kertyy kylmää lumihöttöä. Päivän mittaa toinen kasa muodostui suoraan suihkun alle.

Ojalan mukaan kylpylän kokonaiskustannus on vajaat kymmenen miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä asiakkaita mahtuu noin 200.

20 vuoden ikäraja ei ole aivan ehdoton. Ojala kertoo, että tiettyinä kellonaikoina yli 120 senttiset, uimataitoiset lapset pääsevät spahan aikuisen valvonnassa. Lasten pitää kuitenkin noudattaa rauhallisuussääntöjä.

Kylmävesialtaan vesi on 7–8 asteista. Altaan pohjalla vesi yltää suurin piirtein rintaan asti.

Kakola spa on aiheuttanut Turussa ihmetystä. Sen piti avautua jo pari vuotta sitten. Koronaviruspandemian takia työmaa oli kuitenkin lähes vuoden suljettuna.

Huomiota on herättänyt myös, että osassa Kakolanmäen taloyhtiöitä asuntojen omistajat joutuvat maksamaan kylpylästä käyttömaksua, käyttivät he sitä tai eivät. Turun Sanomat uutisoi, että osa asukkaista kokee tulleensa huijatuksi.

Ojalan näkemyksen mukaan kylpylän käyttömaksu ei ole voinut tulla kenellekään yllätyksenä, koska se on ollut myyntihetkellä jokaisen taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Maksun määräksi on Ojalan mukaan muotoutunut 35–44 euroa kuukaudessa. Summalla asunnon omistaja saa neljä vierailua kylpylään joka kuukausi.

Kakola-yhtiöt osti aikoinaan Kakolanmäen vanhan vankila-alueen ja saneerasi sen. Tuloksena on kylpylän lisäksi hotelli, asuinhuoneistoja ja erilaisia liiketiloja.

Kakola spa aukeaa perjantaina.