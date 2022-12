Turun ja Helsingin välisen junaliikenteen poikkeusjärjestelyt kestävät odotettua pidempään. Turun rataremontti alkoi vasta elokuussa, mutta nyt jo on huomattu, että valmista ei tule ajoissa. Samalla budjetti paisuu 40 miljoonalla. Toisaalta lähijunaliikenne on entistä lähempänä toteutumistaan.

Turun ratapiha on remontissa odotettua pidempään.

Turun junaliikennettä sotkeva rataremontti myöhästyy ja kallistuu. Väylävirasto ilmoitti torstaiaamulla, että Kupittaan ja Turun päärautatieaseman välisen urakan aikataulua ja kustannuksia on jouduttu tarkistamaan.

Sekä Turun kaupunki että valtio joutuvat myöntämään hankkeelle hieman yli 20 miljoonaa euroa lisärahoitusta. Näin ollen alun perin 67,5 miljoonan remontti on nyt muuttunut 108 miljoonan euron remontiksi.

Turun tunnin junaan liittyvän ratahankkeen piti valmistua alkuperäisen aikataulun mukaan vuoden 2024 lopussa. Nyt Väylävirasto arvioi, että valmista tulee vasta vuonna 2026. Tosin Helsingin ja Turun välillä matkustavien ei tarvitse sietää poikkeusjärjestelyjä niin pitkään.

Helsingistä tulevat junat pääsevät kulkemaan päärautatieasemalle jo vuoden 2024 joulukuussa, lupaa hankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä. Alkuperäisen aikataulun mukaan Kupittaan piti toimia Helsingin-junien pääteasemana vuoden 2024 elokuuhun saakka.

”Rahan ja rakentamisen kanssa se on välillä tällaista taiteilua”, kuvaa Mäkelä.

Lue lisää: Junamatka Turkuun päättyy nyt liikennekaaokseen – Väylävirasto väläyttää kovia toimia

Rapsakka hinnannousu johtuu Erkki Mäkelän mukaan pääasiassa puutteellisesta suunnittelusta.

”Alun perin ratasuunnitelman sisällössä ei ollut otettu kaikkia asioita huomioon”, Mäkelä sanoo.

Hän myöntää, että suunnittelussa on tehty virhearvioita. Mäkelä kuitenkin puolustaa, että kaikkea olisi ollut mahdotonta arvioida oikein. Esimerkiksi Turun maaperä on osoittautunut ennakoitua hankalammaksi.

”Jotkut asiat ovat sellaisia, että sitten vasta tiedetään, kun urakoitsija menee tonkimaan sitä kohtaa.”

Turun junaliikenteen poikkeusjärjestelyt ovat hämänneet Helsingistä saapuvia matkustajia. Turun-junat pysähtyvät tällä hetkellä vain Kupittaalle. –VR:n verkkokaupasta voi kuitenkin vahingossa ostaa lipun myös Turkuun. Siinä tapauksessa matka Helsingistä kiertää Tampereen-radan kautta.

Lisäkustannuksia syntyy myös lähijunaliikenteeseen varautumisesta. Tämä on laajennus alkuperäisiin suunnitelmiin.

Turun seudulla on muutaman viime vuoden aikana virinnyt keskustelu lähijunaliikenteen tarpeesta. Yksityinen operaattori on myös ilmoittanut suunnittelevansa Turun ja Uudenkaupungin välisen lähijunaliikenteen aloittamista. Nyt myös Turun rataremontissa on herätty lähijunien tuloon.

”Eihän sitä ollut alun perin huomioitu ollenkaan”, Mäkelä kuvaa.

Turun ratapihalle on nyt päätetty rakentaa ylimääräinen laituri lähijunia varten. Se tulee Logomon sillan luo, ratapihan pohjoiselle puolelle.

Jatkossa Turun junaliikenne ei enää käytä vanhaa päärautatieasemaa, vaan remontin jälkeen junat pysähtyvät Logomon sillan kohdalle.

Lue lisää: Siltafarssi turkulaisittain – Näin Logomon kävelysillan budjetti nelinkertaistui

Kupittaa-Turku-ratahankkeen kallistuminen tarkoittaa samalla sitä, että ”neliöhinnaltaan Suomen kalleimmaksi” tituleerattu Logomonsiltakin kallistuu entisestään.

Vuosi sitten valmistunut Logomon silta maksoi yli 21 miljoonaa euroa. Silta kuitenkin tarvitsee vielä hissit asemalaitureille. Niiden on aiemmin arvioitu maksavan vajaat kaksi miljoonaa euroa, jotka katetaan rataremonin budjetista.

Mäkelä myöntää, että todennäköisesti myös sillan viimeistelyn hinta on noussut. Hän ei kuitenkaan osaa vielä arvioida hissien rakentamisen osuutta lisälaskusta.

Kupittaan ja Turun välinen ratahanke liittyy Turun tunnin junan valmisteluun. Remontin myötä Turun ratapihan ja Kupittaan aseman välille rakennetaan kaksoisraide. Samalla uusitaan rautatiesiltoja. Remontti mahdollistaa jatkossa entistä paremmat yhteydet Turun ja Helsingin välillä.

Samassa yhteydessä remontoidaan Turun ratapihaa, jonne on suunniteltu uutta elämyskeskusta. Mäkelän mukaan epävarmuudet elämyskeskuksen suunnitelmissa ovat myös hidastaneet rataremontin järjestelyjä.

Turun ja Tampereen väliset junat kulkevat koko remontin ajan Turun ratapihalle asti, kuten ennenkin.

Haluatko lukea lisää uutisia Turun seudulta? Tilaa HS Turun uutiskirje täältä.