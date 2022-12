Salolainen maanviljelijä Mikko Halkilahti on koko elämänsä ajan kehittänyt johtajantaitojaan. Siinä on ollut isossa osassa vapaaehtoinen rooli maanpuolustusjärjestössä. Itsenäisyyspäivänä Halkilahti saa kiitoksen omistautumisestaan 2. luokan Vapaudenristin muodossa.

Halu olla hyvä ja luotettava johtaja.

Se oli keskeinen syy 51-vuotiaalle salolaiselle Mikko Halkilahdelle lähteä aikoinaan nuorena maanviljelijänä mukaan vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan.

Reserviupseerikoulun jälkeen paikallistasolta alkanut vapaaehtoistyö vei tuoreen agronomin eteenpäin ensin piiritasolle ja lopulta Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajaksi kausille 2014–2019.

Tänä itsenäisyyspäivänä reservin majuri Halkilahti vastaanottaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön antaman 2. luokan Vapaudenristin kiitoksena pitkästä toiminnasta vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi.

Torstaina kotoaan Salon Haukkalan tilalta kaivinkoneen puikoista puhelimeen vastannut Halkilahti on ilahtunut kunniamerkistä ja sanoo, että ihmisten johtaminen on aina ollut hänelle ominainen asia.

”Olen sosiaalinen ihminen ja tykkään olla ihmisten kanssa. Olen siksi halunnut kehittää myös johtamistaitoani ja järjestötoiminnassa olen sitä saanut opetella ja kehittää.”

Halkilahden mukaan kaikista ei ole hyväksi ihmisjohtajaksi.

”Ihmisen persoona on aina ydinkysymys. Väitän, että johtajuustaidot tulevat ihmiselle persoonan kautta luontaisesti ja niitä voi sitten edelleen hioa ja parantaa. Mutta jos ihmisellä ei ole luontaista johtajuutta, niin on kovin vaikea uskoa, että hän itseään kouluttamalla pystyy kasvamaan huippujohtajaksi.”

Puolustusvoimat alkoi käyttää 1990-luvun lopulla johtajakoulutuksessaan niin sanottua syväjohtamismallia. Malli korostaa ihmisten johtamista asioiden sijaan ja siihen liittyy keskeisesti myös johtajan oma elinikäinen kehittyminen johtajana.

Halkilahti kertoo, että hänen varusmiespalveluksensa aikana ei vielä puhuttu syväjohtamisesta. Hän tutustui malliin vasta myöhemmin vapaaehtoistoiminnan kautta.

”Koen sen oikeaksi tavaksi. Siinä annetaan palautetta ja kritiikkiäkin molempiin suuntiin, sillä johtaminen tapahtuu myös alhaalta ylöspäin. Alaiset kertovat, miten johtaja on onnistunut.”

Nykynuoret ovat tottuneet vaatimaan perusteluja saamilleen käskyille eivätkä he halua välttämättä noudattaa kritiikittä asioita, joita eivät ymmärrä tai joihin eivät ole motivoituneet. Mahdollisen tosipaikan tullen johtajan käskyä tulisi kuitenkin kyetä noudattamaan.

”Luottamus omien alaisten keskuudessa pitää ansaita. Kun luottamus on olemassa, niin alaiset eivät kyseenalaista saamaansa käskyä. He kokevat, että käskyn antaja on miettinyt asiat mielessään jo niin tarkasti, että kun käsky annetaan, se on oikeanlainen.”

Luottamusta voi Halkilahden mukaan mitata varusmiespalveluksen aikana esimerkiksi kysymyksellä, onko oma esihenkilö tai vieruskaveri sellainen henkilö, jonka kanssa pystyisi itse lähtemään sotaan.

”Se on hyvä kysymys.”

Halkilahti muistuttaa, että jotta johtaja voisi olla hyvä johtaja, hänen tulee kyetä olemaan myös hyvä alainen.

”Johtoportaita on lukematon määrä, mutta kaikkien ei tarvitse olla johtajia. On välttämätöntä ymmärtää alaisena tai tavallisena ihmisenä, että jonkun pitää kriisissä johtaa. Hommasta ei tule mitään, jos joku ei johda tai jos alaiset eivät kunnioita johtajaansa tai toimi sen mukaan, mitä käskyjä annetaan.”

Kuka tahansa voi Halkilahden mukaan testata ajatusmaailmaansa niin, että pohtii, mitä itse johtajana tekisi, jotta kriisitilanteessa saisi alaiset liikkeelle ja tekemään asioita niin, että kaikki kääntyisi parhain päin ja tilanteesta selviydyttäisiin yhdessä.

Mikko Halkilahti sanoo, että 325 vuotta suvun hallussa ollut tila velvoittaa häntä jatkamaan. Maanviljelyn ohella hän on saanut toteuttaa itseään vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla.

Vuonna 2019 Halkilahden kausi Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtajana päättyi ja hän omistautui järjestötoiminnan sijaan 325 vuotta suvullaan olleen kasviviljelytilan hoitoon.

Tilan pelloilla viljellään vehnää, mallasohraa, rapsia ja kauraa. Maanviljelyksen rinnalla Halkilahti pyörittää vaimonsa Eija Halkilahden kotitilallaan Salon Haukkalan tilalla tilausjuhlapalveluja sekä joka päivä auki olevaa ravintolaa Rikalanmäen kulttuurimaisemissa. Ravintolassa tarjoillaan omiltakin pelloilta alkunsa saanutta lähiruokaa.

”Näinä kriisiaikoina lähiruoan arvostus on noussut entisestään. Maanviljely, ruokatuotanto ja varautuminen ovat tärkeitä asioita, jotta jatkossakin Suomessa löytyisi leipää jokaiselle suomalaiselle.”

Halkilahti kutsuu itseään pikkukaupungissa asuvaksi maaseutulaiseksi, jolle varautuminen kriiseihin on tullut maaseudun perintönä ehkä kaupunkilaisia vahvempana.

”Siinä kun aiemmin tuudittauduttiin uskoon, että Suomessa eletään lintukodossa, jossa vesi tulee hanasta, ruoka kaupasta ja talot pysyvät lämpiminä, niin nyt on paremmin alettu varautua kriiseihin. Olen ilokseni huomannut, että Suomessa ei enää haluta laittaa päätä pensaaseen”, Halkilahti summaa.

