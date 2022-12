Kupittaan alue muuttuu uudenlaiseksi kaupunginosaksi. Turku valitsi itselleen kumppanit kehittämään lähitulevaisuutensa merkittävintä kehityshanketta.

Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, Turkuun matkustava helsinkiläinen saapuu lähitulevaisuudessa aivan erinäköiseen kaupunkiin kuin mihin on totuttu. Turku aikoo siirtää Kupittaan rautatieaseman uuteen paikkaan ja rakentaa ympärille kokonaan uuden, modernin kaupunginosan. Siitä kaavaillaan kaupungin toista keskustaa.

Turun kaupunginhallitus valitsi maanantaina yhteistyökumppanin Kupittaan kärki -nimiseen hankkeeseen. Uutta kaupunginosaa ryhtyvät Turun kanssa kaavoittamaan YIT Suomi oy, Lundén Architecture oy ja Arkkitehdit von Boehm – Renell oy. Näiden muodostama ryhmä voitti kilpailevan ehdotuksen, jossa oli mukana muun muassa Turun osaomistama Turun Teollisuuskiinteistöt oy.

Hankkeessa vanha Itäharjun teollisuusalue rakennetaan uudelleen ja kurottautuu Turku-Helsinki-moottoritien yli Kupittaan puolelle. Turussa on aiemmin puhuttu Helsinginkadun päälle rakennettavasta kannesta, mutta voittajaehdotuksessa ideaa on loivennettu. Havainnekuvien perusteella kannen sijaan tien yli kulkee lähinnä levennetty raitiotiesilta.

Turun kaupunki on budjetoinut hankkeeseen yhteensä hieman yli 153 miljoonaa euroa. Sillä on tarkoitus saada tehtyä infratyöt sekä uusi ammattikoulun kampus. Lisäksi alueelle on kaavailtu uutta uimahallia, kauppahallia sekä asunto- ja toimistorakentamista.

Lopulliset hankesuunnitelmat on tarkoitus tuoda päätöksentekoon vuonna 2024.

