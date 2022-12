Turku järjestää jouluksi sähkö- ja lämmityskalustokeräyksen. Laitteet viedään ystävyyskaupunki Harkovaan Ukrainaan.

”Tavallinen aggregaatti se on”, sanoo paraislainen järjestyksenvalvoja Karl Nurro, 40.

Hän on osa kymmenen kaverin porukkaa, joka on ostanut aggregaatin lahjoitettavaksi Harkovan kaupunkiin Ukrainaan.

Aggregaatti tuottaa sähköä esimerkiksi bensiini- tai dieselmoottorin voimalla. Energiakriisin takia aggregaatit ovat viime aikoina olleet kysyttyjä Suomessakin.

”Alkuun vaikutti, ettei sellaista oikein saa mistään”, kertoo Paraisten kaupunginvaltuustoon kuuluva Nurro (ps).

Turun kaupungin järjestämän keräyksen lahjoitukset kerätään Peltolassa sijaitsevaan halliin. Joukosta löytyi torstaina vielä pakkaamaton aggregaatti.

Lopulta aggregaatti löytyi kuin löytyikin K-raudasta. Tarkoituksena oli aluksi ostaa vapaana ollut näytekappale, mutta torstaina Nurro saikin käsiinsä paketissa olleen laitteen. Hän arvelee, että rautakauppaan oli hiljattain tullut lisää tavaraa.

Hintaa lahjoitusaggregaatille tuli 850 euroa. Nurron mukaan kukin porukasta sai osallistua haluamallaan summalla.

”Tuntuu hienolta, kun pystyy auttamaan”, Nurro sanoo.

Hän toteaa, että tilanne Ukrainassa on inhottava ja hän on huolissaan siviilien kohtalosta.

Karl Nurron mukaan joulunajalla oli oma vaikutuksensa auttamishaluun. Merkitystä oli myös ilmojen kylmenemisellä. ”Siellä tulee kylmä, jos ei ole sähköä”, Nurro toteaa.

Lahjoituskeräyksen järjestää Turun kaupunki, joka solmi elokuussa ystävyyskaupunkisopimuksen Harkovan kanssa.

Lahjoituksina otetaan vastaan vain sähkö- ja lämmityskalustoa. Aggregaattien lisäksi siis esimerkiksi erilaisia lämmittimiä.

”Sitä Harkovan kaupunki tällä hetkellä toivoi. Niistä on heille tällä hetkellä kaikkein suurin apu ja hyöty”, sanoo Turun kansainvälisten asioiden suunnittelija Päiviliisa Suonpää.

Turku on ostanut lahjoitettavia aggregaatteja ja lämmittimiä itse 30 000 eurolla.

Fakta Näitä voi lahjoittaa Lahjoittaa voi vain käyttökuntoista suurta sähkövirran tuotanto- ja lämmityskalustoa. Näitä ovat: aggregaatit

teolliset lämpöpuhaltimet

muut lämmittimet

ruuanvalmistuskalusto isoja ihmisjoukkoja varten

vesipumput Lisätietoja keräyksestä ja keräysajat löydät täältä. Lähde: Turun kaupunki

Turun kaupungin kansainvälisten asioiden suunnittelija Päiviliisa Suonpää on ollut koordinoimassa lahjoitusten vastaanottoa.

Torstai-iltapäivällä Peltolan kaupunginosassa sijaitsevassa hallissa oli kolmisenkymmentä lahjoitettua aggregaattia ja suurin piirtein saman verran erilaisia lämmittimiä. Lahjoittajina on kaupungin lisäksi ollut ryhmiä, yksittäisiä ihmisiä ja yrityksiä.

Tavaraa alettiin ottaa vastaan keskiviikkona. Viimeinen päivä lahjoitusten jättämiselle on lauantai. Ensi viikolla tavaroiden on tarkoitus lähteä kuorma-autolla tai rekalla kohti Harkovaa.

”Tavoitteena on, että tavarat olisivat perillä ennen joulua”, Suonpää sanoo.

Hänen mukaansa lahjoitukset menevät Harkovan kaupungille, joka hoitaa tavarat eteenpäin.

”Heillä on paras tieto siitä, missä on akuutti hätä sillä hetkellä, kun kuljetus on perillä”, Suonpää kertoo.