Turkulaisten kauppakassit täytetään Vantaalla.

Norjalaislähtöinen, ruoan verkkokauppaan keskittyvä Oda laajentaa toimintaansa Turkuun ja Tampereelle vuoden alusta lähtien. Tähän saakka yhtiö on toiminut Suomessa vain pääkaupunkiseudulla.

Oda ei hallinnoi fyysisiä marketteja vaan keskittyy ainoastaan verkkokauppaan. Se toimittaa ostokset asiakkaan kotiin. Yrityksellä on jakelukeskus Vantaalla. Myös turkulaisten ja tamperelaisten ostokset keräillään siellä.

Odan Suomen-toimitusjohtaja Tobias Niemi kertoo tiedotteessa, että Uudellamaalla yritys on napannnut noin neljänneksen ruoan kotiinkuljetuksen markkinasta. Se on toiminut Suomessa kuluvan vuoden alusta lähtien. Norjassa Oda on markkinajohtaja.

Suomen koko päivittäistavarakaupasta noin 83 prosenttia on S-Ryhmän ja Keskon hallinnassa. Saksalaisen Lidlin markkinaosuus on vajaat kymmenen prosenttia. Alle kymmenen prosentin siivu jää pienempien toimijoiden jaettavaksi.

